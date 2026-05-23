சிலிண்டருக்கு ரூ.50 கூடுதலாக வசூலித்த ஊழியர்; ₹30,000 நஷ்டஈடு வழங்க நுகர்வோர் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவு
மனுதாரருக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியற்காக அவருக்கு ரூ. 20 ஆயிரம் நஷ்ட ஈடும், வழக்கு செலவிற்காக ரூ.10 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ.30 ஆயிரம் வழங்கிடவும் நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டது.
Published : May 23, 2026 at 6:00 PM IST
திருநெல்வேலி: சிலிண்டருக்கு ரூ.50 கூடுதலாக வசூலித்தல் மற்றும் கால தாமதமாக டெலிவரி செய்ததற்காக தனியார் கேஸ் சிலிண்டர் ஏஜென்சி நிறுவனத்துக்கு ரூ. 30,000 அபராதம் விதித்து நுகர்வோர் ஆணையம் உத்தரவிட்டு உள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டையில் உள்ள திருவண்ணாதபுரம் பொட்டல் பகுதியில் உள்ள அந்தோணியார் கோயில் தெருவில் வசித்து வருபவர் மாரிப்பாண்டி (வயது 40). இவர் தன்னுடைய வீட்டு தேவைக்காக, கேஸ் சிலிண்டரைக் கடந்த ஆகஸ்டு 17, 2025 அன்று புக் செய்துள்ளார்.
பொதுவாக ஓரிரு நாட்களில் கேஸ் சிலிண்டர் டெலிவரி செய்யப்படும் சூழலில், 9 நாட்களைக் கடந்தும் மாரிப்பாண்டிக்கு கேஸ் சிலிண்டர் டெலிவரி செய்யப்படவில்லை. பலமுறை தொடர்ந்து கேஸ் ஏஜென்சியிடம் கேட்ட பிறகே 10-ஆம் நாளில் சிலிண்டரை டெலிவரி செய்ய டெலிவரி ஊழியர் வந்துள்ளார்.
அப்போது, அவர் பில் தொகையான ரூ. 914.50-க்கு மேலாக 'ஆட்டோ கட்டணம்' என்ற பெயரில் கூடுதலாக ரூ. 50 கேட்டு மாரிப்பாண்டியைக் கட்டாயப்படுத்தி உள்ளார். எதற்காக கூடுதல் ரூ.50 என்று மாரிப்பாண்டி கேட்டதற்கு, தேவையற்ற வார்த்தைகளால் அவரை அந்த டெலிவரி ஊழியர் திட்டியதாகக் கூறப்படுகின்றது.
இருப்பினும், வீட்டுத் தேவை கருத்தில் கொண்டு பில் தொகை ரூ.914.50 உடன் சேர்த்து கூடுதல் தொகையான ரூ.50-ஆம் கொடுத்து கேஸ் சிலிண்டரை மாரிப்பாண்டி பெற்றுள்ளார். மேலும், இதற்கான ரசீதையும் டெலிவரி பாய் வழங்கவில்லை என கூறப்படுகின்றது.
தனியார் கேஸ் ஏஜென்சியின் இந்த செயலால் மிகுந்து மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிய மாரிப்பாண்டி, திருநெல்வேலி மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் சம்பவம் குறித்து வழக்கு தொடர்ந்தார். குறிப்பாக, 'கேஸ் ஏஜென்சி செய்த தாமதத்தால், 9 நாட்கள் சமைத்து சாப்பிட பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியதாகவும், இதனால் வீட்டில் இருந்த 2 பச்சிளம் குழந்தைகள் மற்றும் ஊனமுற்ற சகோதரி மிகுந்த வேதனைக்கு ஆளாகியதாகவும்' அவர் நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டார்.
இந்த வழக்கு இன்று (மே 23) கூடுதல் மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணைய தலைவர் பிறவி பெருமாள் மற்றும் உறுப்பினர் சண்முக பிரியா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, எதிர்மனுதாரரின் செயலை 'முறையற்ற வணிக நடைமுறை' என கடுமையாக அவர்கள் கண்டித்தனர்.
தொடர்ந்து, 'பில் தொகைக்கு மேல் கூடுதல் தொகை வசூலித்தது சட்டவிரோதம். இதுபோன்ற செயல்களில் இனி ஈடுபடக்கூடாது' என தனியார் கேஸ் ஏஜென்சிக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. மேலும், மனுதாரருக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியற்காக அவருக்கு ரூ. 20 ஆயிரம் நஷ்ட ஈடும், வழக்கு செலவிற்காக ரூ. 10 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ. 30 ஆயிரம் வழங்கிடவும் நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டது.
மேலும், நாட்டின் மிகப் பெரிய எரிபொருள் தயாரிப்பு நிறுவனமான பாரத் பெட்ரோலியம் (BPCL), நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து டீலர்களுக்கும் பில்லில் குறிப்பிடப்பட்ட தொகைக்கு மேல் ஒரு ரூபாய் கூட வசூலிக்க கூடாது என்ற கடுமையான சுற்றறிக்கையை அனுப்பி, அதனை கண்காணிக்க வேண்டும் எனவும் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இனி கேஸ் விநியோகத்தில் 'ஆட்டோ கட்டணம்' என்ற பெயரில் நடைபெறும் பகல் கொள்ளைக்கு இந்த தீர்ப்பு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.