பெரியமேட்டில் நகை தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் 350 கிராம் தங்கம் திருட்டு - மேற்கு வங்கத்தில் பதுங்கியிருந்த ஊழியர் கைது
கைது செய்யப்பட்ட முகேஷ் கோராயை மேற்கு வங்கம் தம்லுக் பகுதியிலுள்ள முதன்மை நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, உரிய சட்ட நடவடிக்கைகளுக்குப் பின்னர் போலீசார் சென்னைக்கு அழைத்து வந்தனர்.
Published : November 12, 2026 at 2:59 PM IST
சென்னை: பெரியமேட்டிலுள்ள தங்க நகை தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் சுமார் 350 கிராம் தங்கத்தைத் திருடி தலைமறைவான ஊழியரை தனிப்படை போலீசார் மேற்கு வங்கத்தில் கைது செய்தனர். மேலும், அவரிடமிருந்து 228 கிராம் தங்கத்தை மீட்டுள்ளனர்.
சென்னை சூளைமேடு, வி.வி. கோயில் தெருவில் தனியார் தங்க நகை தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனத்தில் ரத்தன்குமார் மண்டல் (39) என்பவர் மேலாளராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இங்கு மேற்கு வங்க மாநிலத்தைச் சேர்ந்த முகேஷ் கோராய் (25) என்பவர் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக ஊழியராகப் பணியாற்றி வந்தார்.
இந்நிலையில் கடந்த 24.05.2026 அன்று நிறுவனத்தில் இருந்த சுமார் 350 கிராம் தங்கம் திடீரென மாயமானது. இது குறித்து, நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்த முகேஷ் கோராயிடம் விசாரிக்க முயன்ற போது, அவர் பணிக்கு வராமல் தலைமறைவானது தெரியவந்தது. மேலும், அவரது செல்போன் எண்ணைத் தொடர்பு கொண்ட போது, அது அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இதனால் சந்தேகமடைந்த நிறுவன மேலாளர் ரத்தன்குமார் மண்டல், முகேஷ் கோராய் நிறுவனத்தில் இருந்த தங்கத்தைத் திருடிக்கொண்டு தலைமறைவாகிவிட்டதாகவும், அவரைக் கண்டுபிடித்து திருடப்பட்ட தங்கத்தை மீட்டுத் தர வேண்டும் என்றும் பெரியமேடு காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவில் புகாரளித்தார். அதன்பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதையடுத்து, பெரியமேடு காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது. போலீசார் சம்பவம் நடைபெற்ற நிறுவனத்தில் விசாரணை நடத்தியதுடன், நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளின் உதவியுடனும் தலைமறைவான முகேஷ் கோராயைத் தேடி வந்தனர்.
மேற்கு வங்கத்தில் கைது
இந்த விசாரணையில், முகேஷ் கோராய் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் பதுங்கியிருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, காவல் துறை உயரதிகாரிகளிடம் உரிய அனுமதி பெற்ற தனிப்படை போலீசார், மேற்கு வங்க மாநிலத்துக்குச் சென்றனர். அங்கு சாண்டிபுர் காவல் நிலைய போலீசாரின் உதவியுடன் தேடுதல் வேட்டை நடத்தினர்.
அப்போது, மேற்கு வங்க மாநிலம் பூர்ப மெஹந்திபூர் பகுதியில் பதுங்கியிருந்த முகேஷ் கோராயை, கடந்த 06.11.2026 அன்று இரவு போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையைத் தொடர்ந்து, அவரிடமிருந்து மொத்தம் 228 கிராம் எடையுள்ள தங்கத்தை போலீசார் மீட்டனர்.
|இதையும் படிங்க: 70 வயது மூதாட்டியிடம் 13 பவுன் நகையை கொள்ளையடித்த த.வெ.க நிர்வாகி கைது - கட்சியிலிருந்து அதிரடியாக நீக்கி உத்தரவு
இதையடுத்து, கைது செய்யப்பட்ட முகேஷ் கோராயை மேற்கு வங்க மாநிலம் தம்லுக் பகுதியிலுள்ள முதன்மை நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, உரிய சட்ட நடவடிக்கைகளுக்குப் பின்னர் போலீசார் சென்னைக்கு அழைத்து வந்தனர்.
தொடர்ந்து, முகேஷ் கோராயை சென்னை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். திருடப்பட்டதாகப் புகாரளிக்கப்பட்ட 350 கிராம் தங்கத்தில், இதுவரை 228 கிராம் தங்கம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள தங்கம் குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.