குழந்தைக்கு 'விஜய்' என பெயர் சூட்டிய முதல்வர் - கண்ணீர் விட்ட தாயின் ஆசையை நிறைவேற்றினார்
கோவை திரும்பும் வழியில், கருமத்தம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
Published : November 3, 2026 at 8:11 PM IST
ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறையில் நடைபெற்ற அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக கோவையில் இருந்து சாலை மார்க்கமாகச் சென்ற தமிழக முதல்வர் விஜயைச் சந்திக்க முடியாமல் ஏமாற்றமடைந்த பெண்ணின் ஆசையை, நிகழ்ச்சி முடிந்து திரும்பி வந்தபோது அவர் நிறைவேற்றிய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சேலத்தைச் சேர்ந்த பூஜாஸ்ரீ என்ற பெண், தனது மூன்று மாதக் குழந்தையுடன் விஜயமங்கலம் சுங்கச்சாவடி அருகே முதல்வர் விஜய்யைச் சந்திப்பதற்காகக் காத்திருந்தார். தனது குழந்தைக்கு முதல்வர் விஜய் பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்ற ஆசையுடன் அவர் அங்கு வந்திருந்தார்.
ஆனால், கோவையில் இருந்து பெருந்துறை நோக்கிச் சென்ற முதல்வர் விஜய், அங்கு குழந்தையுடன் காத்திருந்த பூஜா ஸ்ரீயை சந்திக்காமல் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் மிகுந்த ஏமாற்றமடைந்த அவர், கண்ணீர் மல்க தனது வருத்தத்தைத் தெரிவித்தார்.
தாராபுரத்தில் முதல்வர் விஜய்யை எளிதாகப் பார்க்க முடிந்த நிலையில், விஜயமங்கலம் பகுதியில் காவல் துறையினர் தன்னைத் தடுத்து நிறுத்தியதாகவும், முதல்வர் வாகனத்தில் இருந்து இறங்கி வந்து சந்திப்பார் என எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில், வேனில் அமர்ந்தபடியே கையசைத்துச் சென்றது ஏமாற்றத்தை அளித்ததாகவும் அவர் கூறியிருந்தார்.
பெருந்துறையில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு முதல்வர் திரும்பி வரும்போது அவரைச் சந்திக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் மீண்டும் காத்திருப்பதாகவும் கூறினார்.
|இதையும் படிங்க.. பெருந்துறையில் ரூ.3000 கோடி நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய முதல்வர் விஜய்
குழந்தைக்கு 'விஜய்' என பெயர் சூட்டிய முதல்வர்
இந்நிலையில், பெருந்துறையில் அரசு நிகழ்ச்சிகளை முடித்துவிட்டுத் திரும்பிய முதல்வர் விஜய், குழந்தையுடன் காத்திருந்த பூஜாஸ்ரீயை அழைத்து, குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டினார்.
அப்போது, அந்தத் தாயின் விருப்பத்தை ஏற்றுக்கொண்ட முதல்வர் விஜய், மூன்று மாதக் குழந்தைக்கு 'விஜய்' என்று தன் பெயரையே சூட்டினார். மேலும், குழந்தையின் விரலில் தங்க மோதிரத்தையும் அணிவித்து வாழ்த்தினார்.
முதல்வரைச் சந்திக்க முடியாமல் ஏமாற்றத்தில் கண்ணீர் விட்ட தாயின் ஆசை, சில மணி நேரத்திலேயே நிறைவேறியது. குழந்தைக்குத் தனது பெயரையே சூட்டியதுடன் தங்க மோதிரமும் அணிவித்த முதல்வரின் செயல், பூஜா ஸ்ரீயை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
காவல் நிலையத்தில் திடீர் ஆய்வு
ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறையில் நடைபெற்ற நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்றுவிட்டு கோவை திரும்பும் வழியில், கருமத்தம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
காவல் நிலையத்தில் பணியில் இருந்த காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசாரிடம் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், காவல் நிலையத்தின் தேவைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார். மேலும், எந்தெந்த விஷயங்களில் அதிகம் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டி இருக்கிறது என்பது குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தினார்.
காவல் நிலைய வளாகத்தில் உள்ள இரண்டு சிறை அறைகளையும் அவர் பார்வையிட்டார். பின்னர், அங்கிருந்த காவல் துறையினருடன் இணைந்து முதலமைச்சர் விஜய் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார். இந்த ஆய்வின்போது, மேற்கு மண்டல காவல் துறை தலைவர் ரம்யா பாரதி மற்றும் காவல் துறை அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர்.