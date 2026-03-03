ETV Bharat / state

திடீரென மூடப்பட்ட வான்வழி.... மீண்டும் சென்னையில் அவசரமாக தரையிறங்கிய எமிரேட்ஸ் விமானம்!

விமானத்தில் இருந்த அனைத்து பயணிகளும் சென்னையில் உள்ள ஹோட்டல்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு தேவையான உணவு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக எமிரேட்ஸ் விமான நிறுவன அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சென்னையில் மீண்டும் தரையிறங்கிய எமிரேட்ஸ் விமானம்
சென்னையில் மீண்டும் தரையிறங்கிய எமிரேட்ஸ் விமானம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 3, 2026 at 11:05 AM IST

சென்னை: சென்னையில் இருந்து துபாய் செல்வதற்காக இன்று அதிகாலை 60 பேருடன் புறப்பட்ட எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் விமானம், வான்வெளி மூடப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து மீண்டும் சென்னையிலேயே தரையிறக்கப்பட்டது.

ஈரான் மீது இஸ்ரேல்-அமெரிக்கா படைகள் தொடர்ந்து வான்வழி தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில் மற்றொருபுறம் மத்திய கிழக்கு நாடுகள், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவத் தளவாடங்கள் மற்றும் அமெரிக்க தூதரகங்கள் மீது ஈரான் ட்ரோன் தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது.

முடங்கிய விமான சேவை

இதன் காரணமாக சவூதி அரேபியா, பக்ரைன், குவைத், ஜோர்டான், துபாய், ஷார்ஜா, கத்தார், அபுதாபி உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கான விமான சேவை தொடர்ந்து 4-வது நாளாக முடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, உலகளவில் சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை மற்றும் சர்வதேச விமானப் போக்குவரத்து ஆகியவற்றில் முதலிடத்தில் உள்ள துபாய் விமான நிலையம், விமான சேவை பாதிப்பால் பல்லாயிரம் கோடி வருவாய் இழப்பைச் சந்தித்துள்ளது.

விமான சேவையைத் தொடங்கும் நடவடிக்கையில் துபாய் விமான நிலைய அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதன்படி, முதற்கட்டமாக சில நகரங்களுக்கு சர்வதேச விமான சேவைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இதிலும் சில விமான நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

துபாய் புறப்பட்ட விமானம்

இதையடுத்து, எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம், 217 பயணிகளுடன் நேற்று நள்ளிரவு துபாயிலிருந்து புறப்பட்டு இன்று (மார்ச் 03) அதிகாலை 02.15 மணிக்கு சென்னைக்கு வந்தடைந்தது. இந்நிலையில், துபாய் செல்ல முடியாமல் கடந்த 3 நாட்களாக சென்னை விமான நிலையத்தில் தவித்துக் கொண்டிருந்த வெளிநாட்டு பயணிகள் உள்ளிட்டோரை ஏற்றிக்கொண்டு சென்னையில் இருந்து துபாய் செல்வதற்கு எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் தயாரானது.

அதன்படி 36 இந்திய பயணிகள், 12 வெளிநாட்டு பயணிகள், விமான ஊழியர்கள் 12 பேர் என மொத்தம் 60 பேருடன் எமிரேட்ஸ் பயணிகள் விமானம் இன்று (மார்ச் 03) அதிகாலை 03.53 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து துபாய்க்கு புறப்பட்டது. மும்பையைக் கடந்து அரபிக்கடல் பகுதியில் சுமார் 38,000 அடி உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தபோது போர் சூழல் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளதால் துபாய் வான்வழி மூடப்பட்டுள்ளதாக விமானிக்கு அவசர தகவல் வந்தது.

மீண்டும் சென்னையிலேயே தரையிறக்கம்

இதனைத் தொடர்ந்து, விமானி இதுகுறித்து உடனடியாக சென்னை சர்வதேச விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் அளித்தார். அதிகாரிகள் அனுமதி அளித்ததைத் தொடர்ந்து எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் மீண்டும் சென்னை விமான நிலையத்தில் காலை 07.20 மணிக்கு தரையிறக்கப்பட்டது. அந்த விமானத்தில் பயணித்த அனைத்து பயணிகளும் சென்னையில் உள்ள ஹோட்டல்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு தேவையான உணவு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக எமிரேட்ஸ் விமான நிறுவன அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

துபாய் வான்வழி மீண்டும் திறக்கும் பட்சத்தில் துபாய் விமான நிலையத்தின் அதிகாரிகள் அனுமதியுடன் மீண்டும் விமானம் துபாய்க்கு புறப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.

