ஏப்ரல் 23இல் திமுக ஆட்சிக்கு முடிவுரை எழுதப்படும்: நயினார் நாகேந்திரன்
தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சியின் பிரச்சார கூட்டத்திற்கு சரியான பாதுகாப்பு வழங்காதது காவல்துறை பிரச்சனை என நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.
Published : March 31, 2026 at 6:07 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் எமர்ஜென்சி ஆட்சி ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியோடு அகற்றப்படும் என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் பாஜக களம் காண்கிறது. அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இன்னும் அக்கட்சியின் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகாத நிலையில், இன்று மாலை இது தொடர்பாக அறிவிப்பு வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில், சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரன், "தமிழகத்தில் எமர்ஜென்சி ஆட்சி நடந்து வருகிறது. அது ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதியோடு அது மாற்றப்படும். ஸ்டாலினுடைய ஐந்தாண்டு கால ஆட்சியில் ஆளுங்கட்சிக்கு ஒரு நிலைமையும், எதிர்க்கட்சிக்கு ஒரு நிலைமையும் உள்ளது. எதிர்க்கட்சிகள் பொதுக்கூட்டமோ, பிரச்சாரமோ செய்ய வேண்டும் என்றால் நீதிமன்றத்தை அணுகி அதன் மூலம் ஆணை வாங்கி கூட்டத்தை நடத்தக்கூடிய சூழல் உள்ளது.
திமுக-வை விமர்சித்ததால் பத்திரிகையாளர்கள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தவறாக பேசியவர்கள் மீது திமுக அரசு எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை" என்றார்.
|இதையும் படிங்க: பாஜகவின் 'A' டீம் திமுக தான்; சீமான் தாக்கு
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மத்திய அமைச்சரும், பாஜகவின் தமிழ்நாடு தேர்தல் பொறுப்பாளருமான பியூஸ்கோயல் இன்று (மார்ச் 31) மாலை சென்னை வருகிறார். அவரின் தலைமையில் கமலாலயத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறது. இதன் பின்னரே அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து தெரிவிக்கப்படும். பாஜகவை பொறுத்தவரை வேட்பாளர்கள் தேர்வு குறித்து கமிட்டி என்ன முடிவு செய்கிறதோ அதுதான் இறுதி முடிவாக இருக்கும்" என்றார்.
தவெக பிரச்சார கூட்டத்திற்கு சரியான பாதுகாப்பு வழங்காதது காவல்துறை பிரச்சனை என்ற அவர், தவெகவினர் சிறுபிள்ளைத்தனமாக பேசிக் கொண்டிருப்பதாகவும் விமர்சித்தார்.