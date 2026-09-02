மதுராந்தகம் அருகே மலைக்கோயிலில் மரகத முருகர் சிலை திருட்டு - போலீஸ் விசாரணை
கைரேகை நிபுணர்கள், மோப்ப நாய் உதவியுடன் தடயங்களை சேகரித்து, கோயில் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
Published : September 2, 2026 at 4:46 PM IST
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் அருகே மலை மீது அமைந்துள்ள நடுபழனி பாலமுருகன் மரகத தண்டாயுதபாணி கோயிலில் இருந்த சுமார் 2 அடி உயரமுள்ள அபூர்வ மரகத முருகர் சிலை மற்றும் வெள்ளி பொருட்களை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மதுராந்தகம் அருகே உள்ள பெருக்கரணை கிராமத்தில் மலை மீது அமைந்துள்ள இந்தக் கோயிலில், முழுமையாக மரகதக் கல்லால் செய்யப்பட்ட பாலமுருகன் தண்டாயுதபாணி சுவாமி சிலை மூலவராக பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு வழிபாடு நடைபெற்று வருகிறது. பச்சை நிறத்தில் காட்சியளிக்கும் இந்த அபூர்வ சிலை சுமார் 2 அடி உயரம் கொண்டதாகும்.
இந்த மரகதச் சிலை, கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு மைசூரைச் சேர்ந்த கணபதி சச்சிதானந்த சுவாமிகள் டிரஸ்ட் மூலம் சுமார் ரூ.3 லட்சம் மதிப்பில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
மரகதச் சிலை அமைந்துள்ள மூலவர் சன்னதிக்கு பாதுகாப்புக்காக மூன்று பெரிய கதவுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கோயிலில் அத்துமீறி நுழைபவர்களை எச்சரிக்கும் வகையில் அபாய ஒலி எழுப்பும் கருவியும் சிசிடிவி கேமராக்களும் பொருத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
வழக்கம்போல் நேற்று இரவு பூஜைகளை முடித்துவிட்டு, கோயில் பூசாரி கோயிலை பூட்டிவிட்டு வீட்டுக்குச் சென்றுள்ளார். இன்று காலை பூஜை செய்வதற்காக கோயிலுக்கு வந்தபோது கோயிலின் கதவுகள் உடைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
தொடர்ந்து மூலவர் சன்னதிக்குச் சென்று பார்த்தபோது, அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த மரகத பாலமுருகன் தண்டாயுதபாணி சிலை காணாமல் போயிருந்தது தெரியவந்தது. மேலும் கோயிலில் இருந்த வெள்ளிப் பொருட்களும் திருடப்பட்டிருந்தன.
இதுகுறித்து உடனடியாக சித்தாமூர் காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீசார், கோயிலை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர். மேலும், கைரேகை நிபுணர்கள், மோப்ப நாய் உதவியுடன் தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. கோயில் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
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இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சித்தாமூர் காவல் நிலையத்தில் BNS 331(4),305(d) பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மரகதச் சிலை திருட்டு சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை விரைந்து கண்டறிந்து கைது செய்வதற்காக ஆறு காவல் ஆய்வாளர்கள் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
புகழ்பெற்ற கோயிலில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் மீறி அபூர்வ மரகத முருகர் சிலை திருடப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெருக்கரணை மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராம மக்களிடையே அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.