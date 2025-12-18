ஜெயங்கொண்டம் அருகே சிவன் கோயிலில் பல லட்சம் மதிப்பிலான மரகதலிங்கம் திருட்டு
பழமையான கோயில் மரகதலிங்கம் திருட்டு போன சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Published : December 18, 2025 at 3:39 PM IST
அரியலூர்: ஜெயங்கொண்டம் அருகே பழமையான சிவன் கோயிலில் இருந்த பல லட்சம் மதிப்பு கொண்ட மரகதலிங்கத்தை திருடிய மர்ம கும்பலை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே இலையூர் கிராமத்தில் பழமையான பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு காசி விஸ்வநாதர் - காசி விசாலாட்சி ஆலயம் உள்ளது. இந்த கோயிலில் மரகத லிங்கம் ஒன்று உள்ளது. இந்நிலையில், இங்கு நேற்றிரவு மார்கழி மாத பிரதோஷ விழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. பின்னர், பூஜைகள் முடிந்ததும், நேற்று கோயிலின் கதவை பூட்டிவிட்டு வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார்.
இதனையடுத்து, மறுநாள் காலையில் கோயில் கதவை பூசாரி திறக்க வந்தபோது கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். பின்னர், உள்ளே சென்று பார்த்தபோது மரகத லிங்கத்தின் மேல் பகுதியைப் பெய்ர்த்து மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றிருப்பது தெரியவந்தது. இதன் மதிப்பு பல லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் என்று கூறப்படுக்கிறது. மேலும், இதுதொடர்பாக பூசாரி அக்கம்பக்கத்திலும் விசாரித்துள்ளார்.
இதனிடையே, இந்த திருட்டு சம்பவம் குறித்து ஜெயங்கொண்டம் போலீசாருக்கு பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து, ஜெயங்கொண்டம் டிஎஸ்பி ரவிசக்கரவர்த்தி தலைமையில் போலீசார் விசாரணை செய்தனர். பின்னர், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஸ்வேஸ் பாலசுப்ரமணியம் சாஸ்திரி, சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். மேலும், அரியலூரில் இருந்து கைரேகை நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் கோயிலில் பதிந்திருந்த கைரேகைகளைப் பதிவு செய்தனர். இதுதொடர்பாக ஜெயங்கொண்டம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
மேலும், அந்த பகுதியில் சிசிடிவி கேமரா உள்ளதா என்றும், அதில் ஏதேனும் காட்சிகள் பதிவாகியுள்ளதா எனவும் பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கோயில் மரகதலிங்கம் திருடு போன சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சமீபகாலமாக, கோயில் சிலைகள், லிங்கம், கலசம் போன்ற பொருட்கள் திருடு போகும் சம்பவம் தொடர்ந்து அரங்கேறி வருவதால் மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.