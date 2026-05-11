வெள்ளிக் கடையில் ரூ.65 லட்சத்தை சுருட்டி ஊட்டியில் தோழியுடன் உல்லாசம்: கடை ஊழியர் கைது

நவீனின் செல்போன் எண்ணை வைத்து அவர் ஊட்டியில் தங்கி இருந்ததை கண்டறிந்த தனிப்படை போலீசார், அங்கு சென்று அவரை கைது செய்து சென்னைக்கு அழைத்து வந்தனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : May 11, 2026 at 9:39 PM IST

சென்னை: சென்னையில் வெள்ளிக் கட்டியை விற்று கிடைத்த ரூ.65 லட்ச ரூபாயை சுருட்டிக் கொண்டு திருநங்கை தோழியுடன் ஊட்டி சென்று உல்லாசமாக இருந்த கடை ஊழியரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

சென்னை பெரம்பூர் பேரக்ஸ் ரோடு பகுதியில் வசித்து வருபவர் நிகால்சந்த் ஜெயின் (51). இவர், சென்னை என்.எஸ்.சி போஸ் சாலையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விற்பனைக் கடை நடத்தி வருகிறார். இவருடைய கடையில் நவீன் என்பவர், சுமார் 4 ஆண்டுகளாக வேலை செய்து வருகிறார். இவரிடம் நிகால்சந்த் ஜெயின் கடந்த 6ஆம் தேதி, தனது சகோதரி கணவரிடம் சென்று 26 கிலோ வெள்ளிக்கட்டியை பெற்றுக்கொண்டு மின்ட் தெருவில் உள்ள திலீப் என்பவரிடம் கொடுத்துவிட்டு, அவரிடம் இருந்து 65 லட்ச ரூபாய் பணத்தை வாங்கி வருமாறு அனுப்பி வைத்தார்.

இதையடுத்து நவீன், நிகால்சந்த் ஜெயின் சகோதரியின் கணவரிடம் இருந்து 26 கிலோ வெள்ளிக் கட்டியை பெற்றுக்கொண்டு அதை மின்ட் தெருவில் உள்ள திலீப் என்பவரிடம் கொடுத்து 65 லட்ச ரூபாய் பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு புறப்பட்டார். அவர் பணம் வாங்கிய தகவல், நிகால்சந்த் ஜெயின் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நவீன் பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு வருவதற்கு காலதாமதம் ஆனதால் நிகால்சந்த் ஜெயின், நவீனின் செல்போனுக்கு தொடர்பு கொண்டபோது செல்போன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் செய்யப்பட்டு இருந்தது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த நிகால்சந்த் ஜெயின், தனது கடையில் பணிபுரியும் மற்ற ஊழியர்களை அனுப்பித் தேடியும் கிடைக்கவில்லை.

அதன்பிறகு நவீன் 65 லட்ச ரூபாய் பணத்துடன் தலைமறைவானது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சென்னை யானை கவுனி காவல் நிலையத்தில் நிகால்சந்த் ஜெயின் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், தனிப்படை அமைத்து சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

கைதான கடை ஊழியர் நவீன் (ETV Bharat Tamilnadu)

செல்போன் எண்ணை வைத்து அவர்களின் இருப்பிடத்தை தொழில்நுட்ப உதவியுடன் போலீசார் தேடியபோது, நவீன் ஊட்டியில் பதுங்கி இருந்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து யானை கவுனி காவல் ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் ஊட்டிக்கு விரைந்து சென்று அங்கு ரிசார்ட் ஒன்றில் பதுங்கி இருந்த நவீனை கைது செய்தனர். அவரிடம் இருந்து சுமார் 29 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் மற்றும் செல்போனை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

இதையடுத்து நவீனை சென்னை அழைத்து வந்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் நவீன்(30), சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை சஞ்சீவிராயன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் என்பது தெரியவந்தது. நவீன் அவரது திருநங்கை நண்பரான பிரார்த்தனாவுடன் சேர்ந்து திட்டமிட்டு 65 லட்ச ரூபாய் பணத்துடன் தலைமறைவாகியுள்ளார். பிரார்த்தனாவிடம் 63 லட்ச ரூபாய் கொடுத்துவிட்டு 2 லட்ச ரூபாய் பணத்துடன் ஊட்டிக்கு சென்று அங்கு புதிய விலை உயர்ந்த செல்போன் மற்றும் துணிகளை எடுத்துக்கொண்டு அங்குள்ள விடுதியில் அறை எடுத்து தங்கி உல்லாசமாக இருந்தது தெரியவந்தது.

கைதான திருநங்கை பிரார்த்தனா (ETV Bharat Tamilnadu)
இதையடுத்து நவீன் அளித்த தகவலின்படி சென்னை மூலக்கொத்தளத்தில் தங்கி இருந்த திருநங்கை பிரார்த்தனாவை(19) தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடம் இருந்து 53 லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 830 ரூபாய் பணத்தை மீட்ட போலீசார், ஒரு செல்போனையும் பறிமுதல் செய்தனர். இதையடுத்து இருவர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்த யானைகவுனி போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்து புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.

