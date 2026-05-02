கண்ணகி கோயிலுக்கு சென்று திரும்பிய பக்தர்களை தாக்கிய மின்னல் - 11 பேர் காயம்
மங்கலதேவி கண்ணகி கோயிலுக்கு செல்லும் வனப்பாதையின் ஒன்பதாவது வளைவில், மாலை 5 மணியளவில் மின்னல் தாக்கியது.
Published : May 2, 2026 at 7:52 AM IST
தேனி: மங்கலதேவி கண்ணகி கோயிலுக்குச் சென்று திரும்பியபோது மின்னல் தாக்கியதில், ஒரு காவலர் உள்பட 11 பேர் காயமடைந்தனர். தற்போது, அவர்கள் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு - கேரளம் வன எல்லையில், தேனி மாவட்டம் கூடலூர் அருகேயுள்ள விண்ணேறிப்பாறை மலை உச்சியில் அமைந்திருக்கிறது மங்கலதேவி கண்ணகி கோயில். கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 5 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ள இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் சித்ரா பௌர்ணமி திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெறும்.
அந்த வகையில் வெள்ளிக்கிழமை (மே 1) மங்கலதேவி கண்ணகி கோயிலில் சித்ரா பௌர்ணமி திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்த விழாவிற்காக தமிழ்நாடு சார்பில் தேனி மாவட்ட நிர்வாகமும், கேரளத்தின் சார்பில் இடுக்கி மாவட்ட நிர்வாகமும் சிறப்பான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தன.
கேரளாவிலிருந்து தேக்கடி பெரியார் புலிகள் காப்பக வனப்பாதை வழியாகவும், தமிழ்நாட்டில் இருந்து தேனி பளியன்குடி லோயர்கேம்ப் வழியாகவும் பக்தர்கள் கோயிலுக்குச் சென்றனர். வெகு சிறப்பாக நடைபெற்ற சித்ரா பௌர்ணமி பூஜையில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
விழா முடிந்து பக்தர்கள் திரும்பிய சமயத்தில், தேக்கடி பெரியார் புலிகள் காப்பக வனப்பகுதிக்குள் திடீரென மின்னல் தாக்கியதில், கேரள காவல்துறையைச் சேர்ந்த ஒரு காவலர் உள்பட 11 பேர் காயமடைந்தனர். மங்கலதேவி கண்ணகி கோயிலுக்குச் செல்லும் வனப்பாதையின் ஒன்பதாவது வளைவில், மாலை 5 மணியளவில் இந்த சம்பவம் நடந்ததாக காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
திடீரென மின்னல் தாக்கியதில் பலர் தரையில் விழுந்துள்ளனர். அதில் ஏற்பட்ட விபத்தில் இடுக்கி மாவட்டம் தொடுபுழாவைச் சேர்ந்த காவலர் (CPO) அன்சாரின் இடது முழங்கை எலும்பு முறிந்துள்ளது. தற்போது அவர் பாலாவில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் மேல் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பாதிக்கப்பட்டவர்களில் தேனி மாவட்டம் கம்பத்தைச் சேர்ந்த தனலட்சுமி, சின்னமனூரைச் சேர்ந்த லோக்மணி மற்றும் பொன்னுசாமி ஆகிய மூவர் தமிழ்நாட்டிலிருந்து கோயிலுக்குச் சென்றவர்களாவர். அவர்கள் மூவருக்கும் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட பின் கம்பம் அரசு மருத்துவமனைக்கு மேல் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தைச் சேர்ந்த விஷ்ணு, திருச்சூரைச் சேர்ந்த ரம்யா மற்றும் பிரான்ஸ்கி, இடுக்கி கட்டப்பனையைச் சேர்ந்த கிரிஷ் மற்றும் ஸ்ரீலட்சுமி, கோட்டயம் மாவட்டம் ஏற்றுமனூரைச் சேர்ந்த அஸ்வதி மற்றும் அபிநந்த் ஆகியோரும் இந்த விபத்தில் காயமடைந்தவர்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்களுக்கு குமுளி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. நல்வாய்ப்பாக மின்னல் தாக்கியதில் உயிர்ச்சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை என்று தேனி மற்றும் இடுக்கி மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் உறுதி செய்துள்ளனர்.