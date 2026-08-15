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மூவர்ணக் கொடிக்கு துதிக்கையை தூக்கி மரியாதை; மெய்சிலிர்க்க வைத்த யானைகள்

தேசியக் கொடிக்கு மரியாதை செலுத்திய பின், யானைகள் உணவருந்திய காட்சி சுற்றுலாப் பயணிகளை மெய்சிலிர்க்க வைத்தது.

தேசியக் கொடிக்கு மரியாதை செலுத்திய யானைகள்
தேசியக் கொடிக்கு மரியாதை செலுத்திய யானைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 7:55 PM IST

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நீலகிரி: முதுமலை யானைகள் முகாமில் மூவர்ண கொடிக்கு துதிக்கையை தூக்கி மரியாதை செலுத்திய யானைகளின் செயல் காண்போரை வியக்க வைத்தது.

நாடு முழுவதும் இன்று 80ஆவது சுதந்திர தின விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. டெல்லியில் குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர் உள்ளிட்டோர் தேசியக் கொடி ஏற்றி மரியாதை செலுத்தினர். அதே போல மற்ற மாநிலங்களில் அந்தந்த மாநில முதல்வர்கள், அரசு உயரதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் மரியாதை செலுத்தினர்.

இந்த நிலையில் ஆசியாவிலேயே புகழ்பெற்று விளங்கக்கூடிய நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை தெப்பக்காடு வளர்ப்பு யானைகள் முகாமில் சுதந்திர தினம் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது.

யானைகள் முகாம் வளாகத்தில் முதுமலை புலிகள் காப்பக வெளி மண்டல துணை இயக்குனர் வித்யாதர் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர் அவர் உரையாற்றும் போது, முதுமலை புலிகள் காப்பகம் உலக பிரசித்தி பெற்ற காப்பகம் ஆகும்.

கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையையும், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையையும் இணைக்கும் காப்பகமாக உள்ளது. மேலும் இந்த முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் யானை, புலி, கரடி, சிறுத்தை, மான் உள்ளிட்ட அரிய வகை வனவிலங்குகள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த வனங்ளை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் என அவர் தெரிவித்தார்.

மேலும் கொடி மரத்தின் அருகே வரிசையாக நின்றிருந்த செந்தில் வடிவு, பாமா, காமாட்சி, சேரம்பாடி சங்கர், ஆஸ்கர் நாயகி என செல்லமாக அழைக்கக்கூடிய பொம்மி ஆகிய ஐந்து யானைகள் வரிசையாக நின்று தேசியக்கொடி ஏற்றப்பட்டவுடன் துதிக்கையை தூக்கி பிளிறி மரியாதை செலுத்தின. இந்தகாட்சிகள் சுற்றுலாப் பயணிகளை மெய்சிலிர்க்க வைத்தது.

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மேலும் யானைகள் முகாமில் கொண்டாடிய இந்த 80 வது சுதந்திர தின விழாவை ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசித்து புகைப்படம் மற்றும் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, யானைகளுக்கு சிறப்பு உணவு அளிக்கப்பட்டது.

யானைகள் உணவு உண்ணும் காட்சியினை சுற்றுலாப் பயணிகள் கண்டு ரசித்ததோடு உணவு உண்ணும் யானைகள் முன்பு நின்று குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை புகைப்படம் எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.

TAGGED:

THEPPAKADU ELEPHANT CAMP
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION
NILGIRIS
தெப்பக்காடு யானைகள் முகாம்
ELEPHANTS PAID TRIBUTE TO FLAG

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