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எமன் டூ பாதுகாப்பு அரண்: யானைகளை பத்திரமாக வழியனுப்பும் மதுக்கரை - வாளையாறு ரயில்வே கிராசிங்

யானைகள் ரயில் தண்டவாளங்களுக்கு அருகே வரும்போது ஏஐ கேமராக்கள் மூலம் கட்டுப்பாட்டு அறை அருகில் உள்ள ரயில் நிலையங்களுக்கும், வனத்துறையினருக்கும், ரயில் ஓட்டுநருக்கும் தகவல் அனுப்பப்பட்டுவிடும்.

மதுக்கரை - வாளையாறு ரயில்வே கிராசிங்கை பாதுகாப்பாக கடக்கும் யானை
மதுக்கரை - வாளையாறு ரயில்வே கிராசிங்கை பாதுகாப்பாக கடக்கும் யானை (TN Forest Dept)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 8:19 PM IST

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கோவை: ஒருகாலத்தில் யானைகளுக்கு எமனாக இருந்த கோவை மதுக்கரை - வாளையார் இடையேயான ரயில் பாதை, இன்று அதே யானைகளை பத்திரமாக வழியனுப்பி வைக்கும் ஒன்றாக மாறியுள்ளது.

கோயம்புத்தூரில் இருந்து கேரள மாநிலத்துக்கு போத்தனூர், வாளையார் பகுதிகள் வழியாக இயக்கப்படும் ரயில்கள், மதுக்கரை வனப்பகுதி வழியாக செல்கின்றன.

இந்த வழியாக ரயில்கள் வந்து செல்வதற்கு வசதியாக ஏ, பி என்று இரண்டு ரயில் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், ஏ ரயில் பாதை 2.9 கி.மீ தூரம், பி ரயில் பாதை 4.15 கி.மீ தூரம் வனப்பகுதிக்குள் அமைந்துள்ளன.

யானைகளை காவு வாங்கிய ரயில்வே கிராசிங்

இதேபோல, கேரள மாநிலத்திற்கு உட்பட்ட வாளையார் முதல் கஞ்சிக்கோடு வரையிலான ரயில் பாதைகள் வனப்பகுதி வழியாக செல்கின்றன. இதனால், இப்பகுதிகளில் ரயில் தண்டவாளங்களை கடக்கும் காட்டு யானைகள், ரயில் மோதி உயிரிழப்பது தொடர்கதையாக இருந்து வந்தது.

குறிப்பாக, கடந்த காலங்களில் மதுக்கரை முதல் கஞ்சிகோடு வரையிலான பகுதியில் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் 35 காட்டு யானைகள் ரயில்கள் மோதி உயிரிழந்துள்ளன. இதனை தடுக்க பாலக்காடு ரயில்வே நிர்வாகமும், வனத்துறையும் இணைந்து தீவிர நடவடிக்கைகளில் இறங்கியது.

யானைகளை பாதுகாக்கும் ஏஐ தொழில்நுட்பம்
யானைகளை பாதுகாக்கும் ஏஐ தொழில்நுட்பம் - கோப்புப்படம் (TN Forest Dept)

நடவடிக்கையில் இறங்கிய அதிகாரிகள்

அதன்படி, காட்டு யானைகள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள மதுக்கரை பி ரயில் பாதையில் வாளையாறு - எட்டிமடை இடையே இரண்டு இடங்களில் காட்டு யானைகள் கடந்து செல்வதற்காக சுரங்கப்பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், ஏஐ எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு கேமராக்களும் அங்கு பொருத்தப்பட்டன.

இந்த ஏஐ கேமராக்களின் உதவியுடன் காட்டு யானைகள் நடமாட்டத்தை 24 மணிநேரமும் கண்டறிந்து எச்சரிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்காக 12 டவர்கள் அமைக்கப்பட்டு 24 ஏஐ கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் 7.05 கிமீ தூரம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.

யானைகளை பாதுகாக்கும் ஏஐ தொழில்நுட்பம்

யானைகள் ரயில் தண்டவாளங்களுக்கு அருகே வரும் போது ஏஐ கேமராக்கள் மூலம் கட்டுப்பாட்டு அறை அருகில் உள்ள ரயில் நிலையங்களுக்கும், வனத்துறையினருக்கும், ரயில் ஓட்டுநருக்கும் தகவல் அனுப்பப்பட்டு விடும்.

அதேபோல, ரயில் தண்டவாள பகுதியில் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபடும் வனப்பணியாளர்கள், காட்டு யானைகள் தென்பட்டால் விரட்டும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதன் மூலம் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக கோவையில் ரயில் மோதி யானைகள் உயிரிழப்பது முற்றிலும் குறைந்துள்ளது.

10,000 முறை பாதுகாப்பாக கடந்த யானைகள்

இன்னும் சொல்லப்போனால், ஆபத்து நிறைந்ததாக கருதப்பட்ட இந்த ரயில் பாதையை 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட முறை யானைகள் பத்திரமாக கடந்து சென்றுள்ளன. இது, வனத்துறை மற்றும் சூழலியல் ஆர்வலர்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து கோவை மண்டல தலைமை வன பாதுகாவலரும், ஆனைமலை புலிகள் காப்பக கள இயக்குனருமான வெங்கடேஷ் கூறுகையில், "யானைகள் ஆண்டுக்கு 300 கி.மீ வரை பயணம் செய்கின்றன. அவ்வாறு செல்லும்போது அவற்றின் சாணம் மூலம் பலவகையான மரங்கள் உருவாகி காடுகள் செழுமையாகின்றன. யானைகளின் இந்த முக்கியத்துவம் மக்களுக்கு தெரிய வேண்டும்.

டிரோன் கேமராவும், எச்சரிக்கை மணியும்

கோவை வனக்கோட்டம் மதுக்கரை பகுதியில் உள்ள ரயில் தண்டவாளங்களில் ஏஐ கேமராக்களை பொருத்தி கண்காணிப்பதால், யானைகளுக்கு ஆபத்து ஏற்படுவதில்லை. அதேபோல, ரயில் பாதைக்கு சில மீட்டர் தூரத்தில் பூமிக்கு அடியில் கேபிள் போடப்பட்டுள்ளது. யானைகள் இதனை கடக்கும்போது வனத்துறை, ரயில்வே ஊழியர்கள் அனைவரின் செல்ஃபோன்களுக்கும் எச்சரிக்கை மணி செல்லும்.

இதன் மூலமும் யானைகளின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படுகிறது. மேலும் ட்ரோன் கேமரா மூலமாகவும் யானைகளின் நடமாட்டம் கண்காணிக்கப்படுகிறது" என்றார்

இதுகுறித்து கோயமுத்தூர் வன உயிரின பாதுகாப்பு அறக்கட்டளை தலைவர் முருகானந்தம் கூறுகையில், "மதுக்கரை - வாளையாறு இடையே உள்ள ரயில் பாதையில் ரயில் மோதி 30க்கும் மேற்பட்ட யானைகள் உயிரிழந்துள்ளன. கடந்த 2021ம் ஆண்டு ரயில் ஒன்று மோதி கருவுற்ற பெண் யானை உட்பட 3 யானைகள் உயிரிழந்தன.

இதனைத் தொடர்ந்து, வனத்துறையினர் ஏஐ கேமரா அமைத்து யானையை கண்காணிக்கும் பணியை துவங்கினர். இதனால் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் இந்த பகுதியில் எந்த ஒரு யானை உயிரிழப்பும் இல்லாதது வனத்துறைக்கு கிடைத்த வெற்றி ஆகும்" எனக் கூறினார்.

(ஆகஸ்ட் 12 - இன்று உலக யானைகள் தினம்)

TAGGED:

ELEPHANTS
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மதுக்கரை வாளையாறு ரயில் பாதை
யானைகள்
MADUKKARAI WALAYAR RAILWAY CROSSING

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