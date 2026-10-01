குடியாத்தம் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் யானை தந்தங்கள் கடத்தல்: 3 பேர் கைது
இந்த தந்தங்கள் எங்கிருந்து பெறப்பட்டன? இதில் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது? என்பது குறித்து வனத்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
Published : October 1, 2026 at 10:15 PM IST
வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் யானை தந்தங்களை கடத்தி வந்த 3 பேரை வனத்துறையினர் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து 2 யானை தந்தங்களை பறிமுதல் செய்து, குடியாத்தம் வனத்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து யானை தந்தங்கள் சட்ட விரோதமாக கடத்தி வரப்படுவதாக குடியாத்தம் வனத்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதையடுத்து வனத்துறையினர் குடியாத்தம் – வேலூர் சாலையில் தீவிர வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, ஒரே இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மூன்று பேரை வனத்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தி சோதனை செய்தனர். சோதனையில் அவர்கள் இரண்டு யானை தந்தங்களை மறைத்து கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
|இதையும் படிங்க.. தவெக ஆட்சி மீது மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர் - மதுராந்தகத்தில் டிடிவி தினகரன் பேச்சு
இதையடுத்து, இரண்டு யானை தந்தங்களையும் வனத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், யானை தந்தங்களை கடத்தி வந்ததாகக் கூறப்படும் பள்ளத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த திருவேங்கடம் (38), அணைக்கட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த முனிசாமி (52) மற்றும் கோவிந்தராஜ் (38) ஆகிய மூன்று பேரையும் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து யானை தந்தங்கள் கடத்த பயன்படுத்தப்பட்ட இருசக்கர வாகனமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
முதற்கட்ட விசாரணையில், ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து யானை தந்தங்களை விலைக்கு வாங்கி இருசக்கர வாகனத்தில் கொண்டு வந்ததாக வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த தந்தங்கள் எங்கிருந்து பெறப்பட்டன? இதில் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது? யானைகள் வேட்டையாடப்பட்டு தந்தங்கள் பெறப்பட்டதா? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் வனத்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இருசக்கர வாகனத்தில் இரண்டு யானை தந்தங்கள் கடத்தி வரப்பட்ட சம்பவம் குடியாத்தம் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கைது செய்யப்பட்ட மூவரிடமும் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதால், இந்த கடத்தல் சம்பவத்தில் மேலும் பலருக்கு தொடர்பு உள்ளதா என்பது விசாரணையின் முடிவில் தெரியவரும் என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.