யானை புகாத நவீன வேலி அமைக்கும் பணிகள் தீவிரம்: சோதனை முயற்சி கைகொடுக்குமா?

தூண்கள் பெயர்ந்து வராமல் இருக்க ‘பெட்’ என்ற முறையில் அதிக நீளமும், அகலமும் கொண்ட வலுவான கான்க்ரீட் போடவும் திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது.

யானை புகா வேலி
யானை புகா வேலி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 20, 2026 at 5:51 PM IST

2 Min Read
கோயம்புத்தூர்: யானை - மனித மோதல்கள் மற்றும் பயிர் சேதம் ஏற்படுவதை தடுக்கும் வகையில் ரூ.5 கோடி செலவில் யானை புகாத நவீன பாதுகாப்பு வேலிகள் அமைக்கும் பணிகள் தொண்டாமுத்தூரில் நடைபெற்று வருகின்றன.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் தொண்டாமுத்தூர் பகுதியில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் காட்டு யானைகள் புகுந்து மக்களை அச்சப்படுத்துவதுடன், வயல்களையும் நாசப்படுத்தி விடுகின்றன. எனவே யானை - மனித மோதல்களை தடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்த நிலையில், தற்போது ரூ. 5 கோடி செலவில் யானை புகாத நவீன பாதுகாப்பு வேலிகள் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

போளுவாம்பட்டி வனச்சரகத்தில் அட்டுக்கல் முதல் வேட்டைக்காரன் கோயில் வரையிலான 5 கி.மீ. மற்றும் கோவை வனச்சரகத்தில் அட்டுக்கல் முதல் பொம்மணம்பாளையம் பகுதி வரையிலான 5 கி.மீ. என மொத்தம் 20 கி.மீ. தூரத்திற்கு வன எல்லையோரங்களில் எஃகு கம்பி வேலி அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், தற்போது வரை கோவை வனச்சரகத்தில் மருதமலை அருகேயுள்ள கருப்பராயன் கோயிலில் இருந்து 2 கி.மீ. தூரத்திற்கு இந்த வேலி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

யானை புகா வேலி அமைக்கும் பணிகள்
யானை புகா வேலி அமைக்கும் பணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனிடையே யானைமடவு என்ற இடத்தில் வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியே வர முயன்ற ஒரு காட்டு யானை, புதிதாக அமைக்கப்பட்டிருந்த கம்பி வேலியின் இரும்புத்தூண்களை உடைத்து சேதப்படுத்தியது. இதுகுறித்து தகவலறிந்து சென்ற வனத்துறையினர், எஃகு கம்பி வேலியை சீரமைக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து கோவை மாவட்ட வன அலுவலர் ஜெயராஜ் கூறுகையில், “ஒசூரில் யானை புகாத எஃகு கம்பி வேலி அமைக்கப்பட்டுள்ளதை போல, கோவையிலும் சோதனை முயற்சியாக இந்த வேலி அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. யானைமடவில் உள்ள ஓடை வழியாக வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேற முயன்ற காட்டு யானை ஒன்று வேலியை சேதப்படுத்தியுள்ளது.

இப்பகுதியில் மண் இலகுவாக இருப்பதால், யானையின் அழுத்தம் காரணமாக இரும்புத்தூண் பெயர்ந்து வெளியே வந்துள்ளது. யானை தாக்கியதில் சில இரும்பு கம்பிகளும் சேதமடைந்துள்ளன. இதுபோன்ற சேதங்களை தடுக்க, ஓடை பகுதிகளில் இரும்புத்தூண்களுக்கு இடையே உள்ள 20 மீட்டர் என்ற இடைவெளியை குறைக்கவும், தூண்கள் பெயர்ந்து வராமல் இருக்க ‘பெட்’ என்ற முறையில் அதிக நீளமும், அகலமும் கொண்ட வலுவான கான்க்ரீட் போடவும் திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது.

கோவை மாவட்ட வன அலுவலர் ஜெயராஜ்
கோவை மாவட்ட வன அலுவலர் ஜெயராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மண் லகுவாக உள்ள இடங்களில் இரும்புத்தூணின் மீது கும்கி யானை மூலம் அழுத்தம் தந்து, தூண்கள் பெயர்ந்து வருகிறதா? என்பதை சோதித்து இதனை செயல்படுத்தலாம் என திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. கம்பி வேலியை ஒட்டிய பகுதியில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தி யானைகளின் நடமாட்டத்தை கண்டறிந்து, அதற்கேற்ப இந்த கம்பி வேலி மேம்படுத்தப்படும்.

மேலும் தற்போது சோதனை அடிப்படையிலேயே இந்த இரும்பு கம்பி வேலி அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் ஏற்படும் குறைகளை கண்டறிந்து அதனை நிவர்த்தி செய்துள்ளனர். இந்த பணிகள் விரைவில் நிறைவடையும்” என்று அவர் தெரிவித்தார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

