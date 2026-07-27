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விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்திய யானை.. விவசாயிகள் கண்ணீர்

காட்டு யானைகள் போன்ற ஆபத்தான விலங்குகள் நடமாடுவதால் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்ற அச்சத்தால் நிலங்களுக்கு செல்லவே தயக்கமாக இருப்பதாக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர்.

விவசாய நிலங்களை நாசம் செய்த யானை
விவசாய நிலங்களை நாசம் செய்த யானை (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 10:18 AM IST

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திருவண்ணாமலை: ஜவ்வாது மலையில் உள்ள கல்லாத்தூர் கிராமத்தில் காட்டு யானை ஒன்று விவசாய நிலத்திற்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்திய சம்பவம் அப்பகுதி விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள இந்த கிராமத்தில், அண்மைக்காலமாக வனவிலங்குகள் அடிக்கடி குடியிருப்புப் பகுதிகள் மற்றும் விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து வருவதாக கூறப்படும் நிலையில், தற்போது காட்டு யானையின் வருகை விவசாயிகளின் கவலையை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.

தகவலின்படி, இரவு நேரத்தில் ஜவ்வாதுமலை வனப் பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய காட்டு யானை கல்லாத்தூர் கிராமத்தில் உள்ள விவசாய நிலங்களுக்குள் நுழைந்தது. அங்கு சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்த பல்வேறு பயிர்களை யானை மிதித்தும், தின்றும் சேதப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் விவசாயிகள் பல மாதங்களாக கடின உழைப்புடன் வளர்த்த பயிர்கள் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இதன் காரணமாக பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

விவசாய நிலத்தில் காட்டு யானை சுதந்திரமாக நடமாடிய காட்சியை அப்பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி ஒருவர் தனது கைப்பேசியில் பதிவு செய்துள்ளார். அந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி, பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

வீடியோவை பார்த்த பலரும் வனவிலங்குகள் கிராமப்புறங்களுக்குள் புகுந்து வருவது அதிகரித்து வருவதாகவும், இதை கட்டுப்படுத்த உரிய நடவடிக்கைகள் அவசியம் என்றும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ஜவ்வாதுமலை மற்றும் அதை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் மான், காட்டுப்பன்றி, கரடி உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் மட்டுமின்றி, அவ்வப்போது காட்டு யானைகளும் விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதன் காரணமாக விவசாயிகள் இரவு நேரங்களில் தங்கள் விளைநிலங்களை கண்காணிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. ஆனால் காட்டு யானைகள் போன்ற ஆபத்தான விலங்குகள் நடமாடுவதால் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்ற அச்சத்தால் நிலங்களுக்குச் செல்லவே தயக்கமாக இருப்பதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர்.

மேலும், காட்டு யானையின் நடமாட்டத்தை வனத் துறையினர் தீவிரமாக கண்காணித்து, அதை பாதுகாப்பாக மீண்டும் வனப்பகுதிக்குள் விரட்டுவதற்கான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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அதே போல், யானைகள் மீண்டும் கிராமங்களுக்குள் நுழையாத வகையில் கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைத்தல், எச்சரிக்கை அமைப்புகளை ஏற்படுத்தல், வன எல்லைப் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்தல் மற்றும் பயிர் சேதத்திற்கான உரிய இழப்பீட்டை விரைந்து வழங்குதல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளையும் அரசு மற்றும் வனத்துறை மேற்கொள்ள வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

யானை அட்டகாசம்
விவசாயிகள் புகார்
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