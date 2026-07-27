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சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்ட மின்வேலியில் சிக்கி யானை உயிரிழப்பு

பெண் யானைகளை காட்டிலும் ஆண் யானைகள் மிக குறைவாக உள்ள நிலையில் தொடர்ச்சியாக அவை உயிரிழந்து வருவது யானைகளின் எண்ணிக்கையை மேலும் குறைக்கும்.

மின் வேலியில் சிக்கி யானை பலி
மின் வேலியில் சிக்கி யானை பலி (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 12:26 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: மேட்டுப்பாளையம் அடுத்த சிறுமுகை பகுதியில் வாழை தோட்டத்தில் சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்ட மின்சார வேலியில் சிக்கி ஆண் யானை பரிதாபமாக உயிரிழந்தது.

கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே சிறுமுகை வனச்சரகத்துக்கு உட்பட்ட அடர்ந்த வனப்பகுதியில் காட்டு யானை, காட்டு எருமை, சிறுத்தை, புலி, கரடி, மான், காட்டுப்பன்றி, செந்நாய் ஆகிய வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் காணப்படுகிறது.

அடர்ந்த வனப்பகுதியில் உணவு மற்றும் நீர் நிலைகளை தேடி அலையும் காட்டு யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் இரவு நேரத்தில், காட்டிலிருந்து வெளியேறி வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள தோட்டங்களில் புகுந்து, விவசாய விளை பொருள்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றன.

மேட்டுப்பாளையம் அருகே வேடர் காலனியில் குமார் என்பவரின் தோட்டத்தை பாக்யராஜ் என்பவர் குத்தகைக்கு எடுத்து விவசாயம் செய்து வருகிறார். இந்த நிலையில் நேற்று (ஜூலை 26) இரவு வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய ஆண் காட்டு யானை ஒன்று இவரது தோட்டத்திற்குள் புகுந்தது. அப்போது தோட்டத்தை சுற்றிலும் சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த உயர் அழுத்த மின்சார வேலியில் சிக்கிய யானை மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தது.

தகவல் அறிந்த சிறுமுகை வனத்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தியதில், உயர் அழுத்த மின்சாரம் பாய்ந்து யானை உயிரிழந்தது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து தோட்டத்தின் உரிமையாளர் குமார் மற்றும் குத்தகைக்கு எடுத்த பாக்யராஜ் ஆகியோரை பிடித்து வனத் துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.

இது குறித்து சிறுமுகை வனச்சரகர் தினேஷ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 'சிறுமுகை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதியில் உள்ள விவசாய தோட்டங்களில் இரவு நேரங்களில் நேரடி மின்சாரம் செலுத்துகிறார்களா? என தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து வருகிறோம்.

கடந்த வாரம் இதே தோட்டத்தில் ஆய்வு செய்த போது, சோலார் மின்சாரம் மட்டுமே இருந்தது. ஆனால் சட்டவிரோதமாக இரவு நேரத்தில் நேரடி மின்சாரத்தை செலுத்தி வந்தது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இதன் காரணமாகவே யானை உயிரிழந்துள்ளது. தொடர்ந்து இருவரிடமும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இது குறித்து சூழலியல் ஆர்வலர்கள் கூறும் போது, "ஊருக்குள் வரும் வன விலங்குகள் பயிர்களை சேதம் செய்யாமல் இருக்க விவசாயிகள் சோலார் மின் வேலிகளை அமைத்துள்ளனர். ஆனால், ஒரு சில விவசாயிகள் சோலார் மின் வேலிக்கு பதிலாக நேரடி மின்சாரத்தை செலுத்துவதால், இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் ஏற்படுகிறது.

பெண் யானைகளை காட்டிலும் ஆண் யானைகள் மிக குறைவாக உள்ள நிலையில் தொடர்ச்சியாக அவை உயிரிழந்து வருவது யானைகளின் எண்ணிக்கையை மேலும் குறைக்கும். எனவே, மின் வேலியால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்" என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

ELEPHANT DEATH
யானை உயிரிழப்பு
மின் வேலி
SIRUMUGAI
ELEPHANT TRAPPED IN ELECTRIC FENCE

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