ETV Bharat / state

பொள்ளாச்சி அருகே கால்வாயில் விழுந்து உயிரிழந்த யானை; உடலை மீட்க வனத்துறையினர் தீவிரம்

கால்வாயில் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த யானையின் உடல் மீட்க வனத்துறையினர் துரிதமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

கால்வாயில் விழுந்து உயிரிழந்த யானை
கால்வாயில் விழுந்து உயிரிழந்த யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 24, 2026 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: பொள்ளாச்சி அருகே காண்டூர் கால்வாயில் தண்ணீர் குடிக்க சென்ற காட்டு யானை அதில் தவறி விழுந்து நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. யானையின் உடலை மீட்க வனத்துறையினர் தீவிரமாக முயற்சி செய்து வருகின்றனர்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், பொள்ளாச்சி டாப்ஸ்லிப் அருகே உள்ள தூணக்கடவு அணையில் இருந்து திருமூர்த்தி மலை அணைக்கு சுமார் 50 கிலோமீட்டர் தூரம் காண்டூர் கால்வாய் மூலம் தண்ணீர் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இந்த கால்வாய் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தின் அடர்ந்த வனப்பகுதி வழியாக ஒன்பது சுரங்கப்பாதையை கடந்து செல்கிறது. இந்த கால்வாய் ஆழம் சுமார் 14 அடி உயரமும், 11 அடி அகலத்தில் இருப்பதால் தண்ணீர் வேகம் அதிகமாக இருக்கும்.

இந்நிலையில், நேற்று (மே 23) மாலை சர்க்கார்பதி அருகே ஆண் காட்டு யானை ஒன்று கால்வாயில் தண்ணீர் குடிக்க சென்று, கால் தவறி தண்ணீரில் விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. நீரில் மூழ்கிய யானை மேலே வர முடியாமல் தத்தளித்து பரிதாபமாக உயிரிழந்தது. பொதுப்பணித்துறை ஊழியர்கள் அந்த வழியாக சென்றபோது தண்ணீரில் யானை உயிரிழந்து மிதந்து செல்வதைக் கவனித்தனர்.

இதனையடுத்து வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, யானையின் உடலை மீட்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. இரவு வரை போராடியும், கால்வாயில் தண்ணீர் வேகம் அதிகமாக இருப்பதால், மீட்க முடியாத சூழல் நிலவியது. தொடர்ந்து, இன்று காலை முதல் தண்ணீரின் வேகத்தை குறைத்து யானையின் உடலை மீட்க பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

காண்டூர் கால்வாயில் யானை விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இறந்த யானை சில்லி கொம்பன் யானையாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. காட்டுப் பகுதியில் வலம் வரும் யானையை வனத்துறையினர் கடந்த 2018-ம் ஆண்டிலிருந்து கண்காணித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: காங்கிரஸ் மீதான விமர்சனங்களை தவிர்ப்பது நல்லது; திமுகவுக்கு திருநாவுக்கரசர் அட்வைஸ்

இதுகுறித்து சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் கூறியபோது, "நெல்லியாம்பதி பூர்வமாக கொண்ட சில்லி கொம்பன் யானை அப்பகுதி மக்களிடம் பாசமாக பழகக்கூடியது என்றும், மூன்று மாதத்துக்கு ஒருமுறை மடை வழியாக ஆழியார், நவமலை, சின்னார்பதி ஆகிய பகுதிகளில் உலா வரும்" என்று தெரிவித்தார்.

இது யாருக்கும் தொந்தர செய்யாத காட்டு யானையாக இருந்த நிலையில், இந்த யானை இறந்திருக்கலாம் என கூறப்படுவது தமிழ்நாடு - கேரளம் வனப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்களிடையே மிகுந்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கால்வாய் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த யானையின் உடல் மீட்கப்பட்ட பின்னர் தான், அது சில்லி கொம்பன் யானையா அல்லது வேறு காட்டு யானையா என்பது தெரியவரும் என வனத்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும், யானையின் உடல் மீட்கப்பட்ட பின்னர் உடற்கூராய்வு செய்யப்பட உள்ளதாகவும் வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

ELEPHANT DIES NEAR POLLACHI
CONTOUR CANAL
காண்டூர் கால்வாயில் விழுந்த யானை
நீரில் மூழ்கி யானை உயிரிழப்பு
ELEPHANT DIES INTO CANAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.