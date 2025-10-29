ETV Bharat / state

கோவை விவசாய தோட்டத்தில் ஆண் யானை உயிரிழப்பு: மின்வேலியில் சிக்கி இறந்ததா?

யானை இறந்து கிடந்த விவசாய தோட்டத்திற்கு அருகே மின்வேலியும் இருப்பதால், அதில் சிக்கி யானை உயிரிழந்திருக்கலாம் என சந்தேகம் எழுந்துள்ளதாக வனத்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர்.

கோவையில் இறந்து கிடந்த யானை
கோவையில் இறந்து கிடந்த யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 29, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read
கோவை: கோவையில் வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள தோட்டத்தில் ஆண் யானை ஒன்று உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் வனச்சரகத்துக்கு உட்பட்ட கல்லாறு பகுதி, யானைகள் வழித்தடம் அருகே அமைந்துள்ளது. மேலும், நீலகிரி மலை அடிவாரத்தில் இந்த வனப்பகுதி அமைந்துள்ளதால் அதிக அளவிலான யானைகள், காட்டு மாடுகள், புலிகள் உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் இங்கு உள்ளன. அருகிலேயே பவானிசாகர் அணையின் நீர் தேக்க பகுதி உள்ளதால், இங்கு வரும் யானைகள், மேட்டுப்பாளையம் வனச்சரகம் வழியாக மற்ற பகுதிகளுக்கு செல்வது வழக்கம்.

அவ்வாறு செல்லும் யானைகள், சில சமயங்களில் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள கிராமங்களின் விவசாய தோட்டங்களில் நுழைவது வழக்கம். இவ்வாறு வரும் யானைகள், விவசாய பயிர்களை சேதப்படுத்தி செல்வதும் உண்டு. இதனை தடுக்க முற்படும் மனிதர்களை யானைகள் தாக்கும் சம்பவங்களும் அரங்கேறி வருகின்றன.

இதனால் யானைகள் தங்கள் விவசாய நிலத்திற்குள் நுழைந்து சேதப்படுத்துவதை தடுக்க, சிலர் மின்சார வேலிகளை அமைத்து விடுகின்றனர். இந்த வேலியில் சிக்கி, யானைகள் பரிதாபமாக உயிரிழக்கின்றன. மின்வேலி அமைக்கக் கூடாது என அரசாங்கம் உத்தரவிட்டும், சிலர் இந்த படுபாதக செயலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், மேட்டுப்பாளையம்- குன்னூர் சாலை ஓடந்துறை வனப்பகுதியை ஒட்டி உள்ள தோட்டம் ஒன்றில் ஆண் யானை ஒன்று இறந்து கிடப்பதாக மேட்டுப்பாளையம் வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. தோட்டத்தின் உரிமையாளர் திருமலை ராஜ் அளித்த இந்த தகவலின் பேரில், அங்கு சென்ற வனத்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது இறந்து கிடப்பது சுமார் 15 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் யானை என்பது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, கோவை மண்டல தலைமை வன பாதுகாவலர் மற்றும் மாவட்ட வன அலுவலருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தலைமை வன பாதுகாவலர் வெங்கடேஷ், மாவட்ட வன அலுவலர் ஜெயராஜ் ஆகியோர் யானை உயிரிழப்பு குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, தோட்டத்துக்கு அருகிலேயே மின் வேலி இருப்பதை அவர்கள் கண்டறிந்தனர்.

மின் வேலியில் சிக்கி யானை இறந்து போனதா அல்லது அகழியில் ஏறும்போது வழுக்கி விழுந்து உயிரிழந்ததா? என்ற கோணத்தில் வனத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தற்போது யானையின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. கோவை வனக்கால்நடை மருத்துவர் வெண்ணிலா, சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக மருத்துவர் சதாசிவம் ஆகியோர் தலைமையில் பிரேதப்பரிதோசனை நடைபெறவுள்ளது.

பிரேதப் பரிசோதனை முடிவில்தான், யானை உயிரிழப்புக்கான காரணம் தெரியவரும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து சூழலியல் ஆர்வலர்கள் கூறுகையில், "உயிரிழந்த யானையின் அருகே மின்வேலி இருப்பதால், இதுகுறித்து உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும். யானை உயிரிழந்து சில நாட்கள் ஆன பிறகே, வனத்துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது" எனக் கூறினர்.

