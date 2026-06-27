வனப்பகுதியில் உயிரிழந்த யானையின் தந்தங்கள் திருட்டு - வனத்துறையினர் தீவிர விசாரணை
ஆண்டிப்பட்டி அருகே அடர்ந்த வனப்பகுதியில் உயிரிழந்த யானையின் எலும்புக்கூடுகளை வனத்துறையினர் மீட்டு ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
Published : June 27, 2026 at 6:50 PM IST
தேனி: வனப்பகுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு உயிரிழந்த யானையின் தந்தங்கள் திருடப்பட்டது குறித்து வனத்துறையினர் மூன்று பேரை பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தேனி மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மேகமலை புலிகள் காப்பக பகுதிக்கு உட்பட்ட ராயவேலூர் மலைப்பகுதியில் ஆண் யானை ஒன்று இறந்து கிடப்பதாகவும், அதன் விலைமதிப்பற்ற தந்தங்கள் திருடப்பட்டு உள்ளதாகவும் வனத்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
இந்த தகவலின் அடிப்படையில், கண்டமனூர் வனச்சரகர் சிவாஜி தலைமையில் வனத்துறையினர் அடர்ந்த மலைப்பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, எழுமலை பீட் பண்ணைக்காடு என்ற வனப்பகுதியில் சுமார் 40 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் யானை ஒன்று, இறந்து ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாகி அழுகிய நிலையில் எலும்புக்கூடாகக் கிடந்தது.
மேலும், அந்த யானையின் இரண்டு தந்தங்களும் மர்ம நபர்களால் திருடப்பட்டிருப்பதை கண்டு வனத்துறையினர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். மீட்கப்பட்ட யானையின் எலும்புகளை ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக வனத்துறையினர் உடனடியாக விசாரணையை முடுக்கிவிட்டனர். அதன்படி, முதற்கட்டமாக ராய வேலூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆடு மேய்க்கும் பெண் உட்பட மூன்று பேரை சந்தேகத்தின் பேரில் பிடித்துள்ளனர். அவர்களை கண்டமனூர் வனச்சரக அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வந்து துருவித் துருவி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, யானை தந்தத்திற்காகவே திட்டமிட்டு வேட்டையாடப்பட்டதா? அல்லது வேறு ஏதும் காரணங்களால் மரணமடைந்த யானையின் தந்தங்களை திருடிச் சென்றனரா? என்ற கோணத்திலும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இது தவிர வனப்பகுதிக்குள் வனவிலங்குகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கும் வகையில் பல்வேறு இடங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள கேமராக்களில், தந்தங்களை திருடி சென்றவர்கள் பதிவாகி உள்ளனரா? என்பது குறித்தும் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
ராயவேலூர் மலைப்பகுதியில் ஆண் யானை இறந்ததும், அதனின் தந்தங்கள் திருடப்பட்டதும் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விசாரணையில் முடிவில் யானையின் இறப்பிற்கான காரணம் என்ன, தந்தங்கள் திருடில் தொடர்புடையவர்கள் யார் யார் என்பது தெரியவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.