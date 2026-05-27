தாயை விட்டு பிரியும் குட்டி யானைகள்; பாச போராட்டத்தில் தோற்று முகாமிற்கு செல்லும் கொடுந்துயரம்
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் சிறுமுகை வனச்சரகத்தில் தாய் யானையை பிரிந்த ஆண் யானை குட்டியை முகாமிற்கு கொண்டு செல்லும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Published : May 27, 2026 at 9:13 PM IST
-BY எஸ்.சீனிவாசன்
கோவை வனப்பகுதிகளில் யானை குட்டிகள் தாயை பிரிந்து தனித்து விடப்படுவது தொடர் கதையாகியுள்ள நிலையில், அதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன, துயரமான இந்த நிகழ்வை தடுக்க வனத்துறையினர் எடுக்கும் முயற்சிகள் என்னென்ன என்பதை இக்கட்டுரையில் விரிவாக காணலாம்.
கோவை மாவட்டத்தின் வனக்கோட்டம் பகுதியில் அதிகளவில் யானைகள் வாழும் நிலையில், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மட்டும் 6 குட்டி யானைகள் தாய் யானையிடம் இருந்து பிரிந்துள்ளன. பொதுவாகவே யானைகள் கூட்டம் கூட்டமாக செல்ல கூடியவையாக இருக்கின்றன. தாய் யானைகள் குட்டிகளுடன் கூட்டத்தில் பயணிக்கின்றன. இந்நிலையில், ஒரு சில நேரங்களில் வனப்பகுதியில் யானை குட்டிகள் தனித்து விடப்படுகின்றன.
அப்படி பிரியும் யானை குட்டிகளை மீண்டும் தாயிடம் சேர்க்கும் முயற்சிகளை வனத்துறையினர் மேற்கொள்கின்றனர். இருப்பினும் சில நேரங்களில் தாய் யானைகள், குட்டிகளை ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை. அப்படி மீட்கப்பட்ட யானை குட்டிகள் முகாமிற்கு அனுப்பப்படுகின்றன.
3 ஆயிரத்தை கடந்த யானைகள்
தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக காட்டு யானைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட கணக்கெடுப்பில், தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 3,170 காட்டு யானைகள் இருப்பது தெரியவந்தது. இதில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் 1,777 யானைகளும், கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் 1,345 யானைகளும் உள்ளன.
குறிப்பாக கோவை, நீலகிரி, ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய மாவட்ட வனப்பகுதிகளில் அதிகளவிலான காட்டு யானைகள் உள்ளன. வனக்கோட்டத்தில் உள்ள மதுக்கரை, போளுவாம்பட்டி, கோவை, பெ.நா.பாளையம், மேட்டுப்பாளையம், காரமடை, சிறுமுகை ஆகிய 7 வனச்சரகங்களில் மொத்தம் 228 காட்டு யானைகள் உள்ளன.
இதேபோல மற்ற மாநிலங்களில் இருந்து வலசை வரும் காட்டு யானைகளும் கோவை வனப்பகுதிகளுக்கு வந்து செல்கின்றன. இவ்வாறு கூட்டம் கூட்டமாக வரும் யானைகளில் குட்டி யானைகளும் இடம்பெறுவது வழக்கம். மேலும் மற்ற பகுதியில் இருந்து வரும் பெண் யானைகள் கோவை வனக்கோட்டத்தில் நிலவும் நல்ல சீதோசனம் காரணமாக குட்டிகளை ஈன்றெடுப்பதும் உண்டு.
அவ்வாறு புதிதாக பிறக்கும் குட்டிகளை சில தாய் யானைகள் தனித்து விட்டுவிடுகின்றன. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை 8 குட்டி யானைகள் தாய் யானைகளால் தனித்து விடப்பட்டுள்ளன. இவற்றை மீட்ட வனத்துறையினர் முதற்கட்டமாக தாயிடம் சேர்க்க முயற்சிகளை மேர்கொண்டுள்ளனர். இருப்பினும், தாய் குட்டிகளை சேர்ந்துகொள்ளாத நிலையில் அவை முகாமிற்கு அனுப்பப்பட்டன. இதில் 2 குட்டிகள் உயிரிழந்த நிலையில், தற்போது 6 குட்டிகள் இரண்டு முகாம்களில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதுபோன்று யானை குட்டிகள் தனித்து விடப்படுவது குறித்து பேசிய ஓய்வுபெற்ற வனக் கால்நடை மருத்துவர் சுனில்குமார், தாய் யானைகள் இறப்பு, எல்லைக் கட்டுப்பாடு, உடல்நல குறைவு, மனித - யானை மோதல் என இந்த பாச போராட்டத்திற்கு பல்வேறு காரணங்களை முன்வைக்கிறார்.
முக்கிய காரணங்கள்
தாயின் இறப்பு: காயங்கள், இயற்கை சீற்றங்கள் அல்லது பிற வேட்டையாடும் விலங்குகளின் தாக்குதலால் தாய் யானை இறந்துவிட்டால் குட்டி அனாதையாகிறது. மற்ற யானைகள் அந்தக் குட்டியை ஏற்றுக்கொள்ளவோ, அதற்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கவோ முன்வராதபோது குட்டி தனித்துவிடப்படுகிறது.
பள்ளங்களில் சிக்குவது: சில நேரங்களில் குட்டிகள் ஆழமான பள்ளங்கள் அல்லது பாறைகளுக்கு இடையே சிக்கிக்கொள்கின்றன. யானை கூட்டம் தன் முழு முயற்சியைப் பயன்படுத்தியும் குட்டியை மீட்க முடியாதபோது, தங்களின் பாதுகாப்பு கருதி அதை அப்படியே கைவிட்டுவிட்டுச் சென்றுவிடுகின்றன.
எல்லைக் கட்டுப்பாடு: எல்லைகள் அடைக்கப்படும்போது குட்டிகளால் அந்தப் பகுதியை விட்டு வெளியேற முடியாமல் போகலாம். அப்போது எவ்வளவு முயன்றும் மீட்க முடியாவிட்டால், யானை கூட்டம் குட்டியை அப்படியே விட்டுவிட்டு நகர்ந்துவிடும்.
மனித-யானை மோதல்: மனித-யானை மோதல்கள் அதிகமுள்ள பகுதிகளில், அவற்றை விரட்ட பட்டாசுகள் மற்றும் வெடிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதனால் பயந்துபோய் கூட்டம் வேகமாக ஓடும்போது, குட்டிகளால் அந்த வேகத்திற்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் பின் தங்கிவிடுகின்றன.
உடல்நலக் குறைவு: குட்டிக்கு ஏதேனும் காயம் ஏற்பட்டு அதன் வேகம் குறைந்தால், கூட்டத்தின் பாதுகாப்பு கருதி, தங்களோடு அழைத்துச் செல்ல முடியாமல் கூட்டம் குட்டியைக் கைவிட்டுவிடும்.
கூட்டத்தில் குழப்பம்: ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட யானைக் கூட்டங்கள் ஒன்றாக இணைந்து, மீண்டும் பிரிந்து செல்லும் சமயத்தில் சில குட்டிகள் குழப்பமடைந்து வேறு கூட்டத்திற்குள் சென்றுவிடுகின்றன அல்லது தன் கூட்டத்தைத் தவறவிட்டு தனியாகிவிடுகின்றன. சில நேரங்களில் எருமைக் கூட்டங்களுடன் கலந்து, பின்னர் அவற்றோடு செல்ல முடியாமல் தனித்துவிடப்படுவதும் உண்டு.
தாய் யானை நிராகரிப்பு: யானையின் கர்ப்ப காலம் 22 மாதங்கள் ஆகும். குட்டி பிறந்த பிறகும் 3 முதல் 4 ஆண்டுகள் வரை அதை வளர்க்க தாய்க்கு அதிக ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. குட்டி பிறந்த பிறகு மனிதக் கண்களுக்குத் தெரியாத ஏதேனும் உள்ளார்ந்த குறைபாடுகளோ அல்லது மரபணு நோய்களோ இருப்பதை தாய் யானை கண்டறிந்துவிடும். அப்போது குட்டியை விட்டு தாய் யானை சென்றுவிடும்.
ஹெர்பெஸ் வைரஸ் பாதிப்பு: குறிப்பாக 'ஹெர்பெஸ் வைரஸ்' போன்ற பாதிப்புகள் உள்ள குட்டிகளை வளர்க்க தாய் யானை விரும்புவதில்லை. குட்டி எப்படியும் இறந்துவிடும் என்று தெரிந்தால், தாய் தன் குட்டியைத் தானே கைவிட்டுவிடும்.
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு: கோடைக் காலத்தில் தீவனம் மற்றும் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும்போது, தாய்க்கு போதிய ஊட்டச்சத்து கிடைப்பதில்லை. இதனால் தாயும் குட்டியும் பலவீனமடைகின்றன. இத்தகைய கடுமையான சூழ்நிலைகளில், வளர்க்க முடியாத நிலை ஏற்படும்போது தாய் யானை குட்டியை நிராகரித்துவிடுகிறது.
கூட்டத்துடன் சேர்ப்பதில் இருக்கும் சவால்கள்
இதுபோன்ற காரணங்களால் மீட்கப்படும் குட்டிகளை மீண்டும் கூட்டத்துடன் சேர்ப்பதில் பல்வேறு சவால்களை வனத்துறையினர் எதிர்கொள்கின்றனர். நடைமுறை சிக்கல்கள் குறித்து விவரித்த கால்நடை மருத்துவர் சுனில்குமார், ”காட்டில் ஒரு யானைக் கூட்டத்தைப் பார்த்தவுடன், மீட்கப்பட்ட குட்டி அந்தக் கூட்டத்தைச் சேர்ந்ததுதான் என்று நம்மால் அறிவியல் பூர்வமாக உறுதியாகச் சொல்ல முடியாது. தவறான கூட்டத்தில் சேர்க்க முயன்றால், அந்த யானைகள் குட்டியை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நிராகரித்துவிடும்.
குட்டி பிரிந்த உடனேயே சேர்த்தால் கூட்டம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஆனால், பொதுவாக குட்டி பிரிந்து 3 முதல் 4 நாட்கள் அல்லது ஒரு வாரம் கழித்து, அது மிகவும் பலவீனமான நிலையில்தான் நம்மிடம் கிடைக்கிறது. இவ்வளவு நாட்கள் மனிதப் பராமரிப்பில் இருந்த குட்டியை மீண்டும் கூட்டம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு மிக மிகக் குறைவு" என தெரிவித்தார்.
குட்டி யானைகளை வனத்துறை எப்படி கையாள்கிறது?
வனப்பகுதியில் தாயை பிரிந்த குட்டி யானைகள் எப்படி மீட்கப்படுகின்றன, தாய் யானை நிராகரித்தால் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பது குறித்து கோவை மாவட்ட வன அலுவலர் வெங்கடேஷ் பிரபு விவரிக்கிறார்.
அவர் கூறுகையில், ”குட்டி யானைகள் வனப்பகுதிக்குள் தனித்து விடப்படும்போது அதற்கு நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் உள்ளன. கூட்டம் கூடுவதை தவிர்ப்பது, பட்டாசு வெடிக்காமல் பார்த்துக்கொள்ளுதல் என முதலில் இடத்தை பாதுகாக்க வேண்டும்.
பின்னர் அந்த குட்டி யானை தனித்து விடப்பட்டுள்ளதா அல்லது ஏதேனும் யானை கூட்டம் பக்கத்தில் உள்ளதா என பார்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்ய வேண்டும் என அதிகாரிகள், மருத்துவர்கள் அடங்கிய குழு முடிவு செய்யும்.
இதில் குட்டி தனித்து விடப்பட்டது கண்டறியப்பட்டால், உடனடியாக ஒரு குழு அமைத்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். குட்டி யானை பாதுகாப்பாக உள்ளது என உறுதி செய்யப்பட்டால், அதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்து தாய் யானையுடன் சேர்க்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும். குட்டி சோர்வாக இருந்தால் தற்காலிகமாக புத்துணர்வு அளிக்கப்பட்டு கூட்டத்துடன் சேர்க்க முயற்சி செய்யலாம்.
முகாமில் வைப்பது சிரமமான காரியம் என்பதால், குட்டியை அதன் தாயுடன் சேர்ப்பதற்கான முயற்சிகளே பிரதானமாக எடுக்கப்படும். அருகில் தாய் யானை இருக்கிறதா, அப்படி இருந்தால் உடல் நலதுடன் இருக்கிறதா அல்லது இறந்துவிட்டதா என கண்டறிய வேண்டும்.
இவை அனைத்தும் செய்த பிறகும் தாய் யானை குட்டியை சேர்த்துக் கொள்ளாவிட்டால், வனத்துறை உயர் அதிகாரிகளின் உத்தரவுப்படி சம்பந்தப்பட்ட குட்டி யானை அருகில் உள்ள முகாமிற்கு கொண்டு செல்லப்படும்” என தெரிவித்தார்.