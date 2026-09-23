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கோயம்புத்தூர் வனப்பகுதியில் குட்டி யானை, பெண் யானை உயிரிழப்பு- விலங்கின ஆர்வலர்கள் அதிர்ச்சி

கோயம்புத்தூர், மேல்முடி வனப்பகுதிக்கு 2 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் தனியார் நிலத்தில் பெண் யானை உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்துக் கிடந்தது.

குட்டையில் குளித்து மகிழும் குட்டி யானை
குட்டையில் குளித்து மகிழும் குட்டி யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 11:01 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூர் வனச்சரகத்தில் குட்டி யானையும், பெண் யானையும் உயிரிழந்த சம்பவம் விலங்கின ஆர்வலர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோயம்புத்தூர் அருகே உள்ள தமிழ்நாடு வனப்பகுதிக்குள் மூன்று பெண் யானைகள் மற்றும் குட்டி யானை நுழைந்து நீர்நிலைகளில் இறங்கி குளித்ததுடன் பல இடங்களில் சுற்றி வந்தன. அப்போது குட்டி யானைக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டது.

இதைத்தொடர்ந்து குட்டி யானையின் உடல்நிலை மற்றும் நடமாட்டத்தை நேரடியாகவும், ட்ரோன் மூலமும் கோயம்புத்தூர் வனச்சரகத்தின் வனத்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்தனர். அப்போது, குட்டி யானையை புலி அல்லது சிறுத்தைத் தாக்கியுள்ளது. இதில் குட்டி யானையின் முன்னங்கால், கழுத்து, வால் பகுதிகளில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

சாலையில் நடந்துச் செல்லும் குட்டி யானை
சாலையில் நடந்துச் செல்லும் குட்டி யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனையடுத்து, மதுக்கரை வனத்துறையினர் குட்டி யானைக்கு அருகில் செல்ல முயன்றபோது, யானைக் கூட்டம் அவர்களை அச்சுறுத்தியது. இந்நிலையில் நேற்றிரவு (செப்.23) வனத்துறையினர், ட்ரோன் மூலம் கண்காணித்தபோது குட்டி யானை ஒரே இடத்தில் படுத்திருப்பதும், அதன் அருகில் மற்ற யானைகள் இல்லை என்பதும் தெரிய வந்தது.

அதைத் தொடர்ந்து, வனத்துறை அதிகாரிகள், குட்டி யானை இருக்கும் இடத்திற்கு விரைந்துச் சென்றனர். அப்போது குட்டி யானை உயிரிழந்துக் கிடந்தது. இதுகுறித்து மாவட்ட வன அலுவலர் வெங்கடேஷ் பிரபுவிற்கு வனத்துறையினர் தகவல் அளித்தனர். விரைந்து வந்த வனத்துறை கால்நடை மருத்துவர்கள், உயிரிழந்த குட்டி யானையைப் பிரேதப் பரிசோதனை செய்தனர். அதில் குட்டி யானையின் உடலில் ஆழமான காயங்கள் இருப்பது தெரியவந்தது. வேறு வனவிலங்குகள் கடுமையாகத் தாக்கியதில் காயங்கள் ஏற்பட்டு குட்டி யானை உயிரிழந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது.

தாய் யானையுடன் செல்லும் குட்டி யானை
தாய் யானையுடன் செல்லும் குட்டி யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல், கோயம்புத்தூர் வனச்சரகம், துடியலூர் பிரிவு, தடாகம் வடக்கு சுற்று, மேல்முடி வனப்பகுதிக்கு சுமார் 2 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் தனியார் நிலத்தில் பெண் யானை ஒன்று உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்துக் கிடப்பதாக இன்று (செப்.23) காலை வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. ​தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற வனச்சரகர் திருமுருகன் தலைமையிலான வனப் பணியாளர்கள், உயிரிழந்துக் கிடந்த பெண் யானையின் சடலத்தைக் கைப்பற்றினர்.

மாவட்ட வன அலுவலர் வெங்கடேஷ் பிரபுவின் உத்தரவின், பேரில் வனக்கோட்ட உதவி வனப் பாதுகாவலர் தலைமையில், வனச்சரக அலுவலர், வனக்கோட்டப் பணியாளர்கள், வனவிலங்கு குற்றக்கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு அதிகாரிகள், வருவாய்த் துறை அலுவலர்கள் மற்றும் தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் பிரேதப் பரிசோதனை நடைபெற்றது.

​ஆனைமலை புலிகள் காப்பக வனக் கால்நடை அலுவலர், வீரபாண்டி கால்நடை மருந்தக உதவி மருத்துவர் ஆகியோர் அடங்கிய மருத்துவக் குழுவினர் யானையின் உடலைப் பிரேதப் பரிசோதனை மேற்கொண்டனர். அதில் ​உயிரிழந்த பெண் யானையின் வயது சுமார் 8 முதல் 10 வயது வரை இருக்கலாம் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.

மேலும் ​யானையின் இறப்பிற்கு 'குடலில் ஏற்பட்ட தீவிர அடைப்பு' தான் முதன்மை காரணம் எனக் கண்டறியப்பட்டு உள்ளது.​ மேலும், மேல் பரிசோதனைக்காகவும், வேறு ஏதேனும் நோய்த்தொற்றுகள் உள்ளதா? என்பதைக் கண்டறியவும் மருத்துவக் குழுவினரால் இறந்த பெண் யானையின் உடலில் இருந்து ரத்தம் மற்றும் உள் உறுப்பு மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு உள்ளதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

யானைகள் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்த சம்பவம், சமூக ஆர்வலர்கள், விலங்கின ஆர்வலர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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TAGGED:

பெண் யானை உயிரிழப்பு
கோயம்புத்தூர் வனப்பகுதி
விலங்கின ஆர்வலர்கள் அதிர்ச்சி
குட்டி யானை
COIMBATORE FOREST OFFICERS

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