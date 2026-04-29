காரையாறு, சேர்வலாறு அணைகளில் நீர் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம்... தென் மாவட்டங்களில் மின்வெட்டு அபுாயம்

காரையாறு அணையில் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படும் இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 29, 2026 at 4:34 PM IST

திருநெல்வேலி: தமிழகத்தில் சுட்டெரிக்கும் கோடை வெயிலால் மின் தேவை அதிகரித்துள்ளது. அதேசமயம் அணைகள் வறண்டு வருவதால் நீர் மின்சார தயாரிப்பு கைகொடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.

தமிழகத்தில் மின் தேவை நாளுக்கு நாள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இப்போது கோடைகாலம் என்பதால் மின் தேவையானது 21,000 மெகாவாட்டை கடந்துள்ளது. நேற்று (ஏப்ரல் 28) ஒரு நாளைய மின் நுகர்வானது 462.76 மில்லியன் யூனிட்களாக இருந்துள்ளது.

பொதுவாக தமிழகத்தின் ஒரு நாளைய சராசரி மின் தேவை 16 ஆயிரம் மெகாவாட் என்ற அளவில் இருக்கும். அதுவே கோடை காலங்களில் 20 ஆயிரம் மெகாவாட்டாகவும், மழை மற்றும் குளிர்காலங்களில் 12 ஆயிரம் மெகாவாட் என்ற அளவிலும் இருப்பது வழக்கம். இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு கோடை வெயிலின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது

இதன் காரணமாக மின் தேவையும் கணிசமாக உயர்ந்து வருகிறது. வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் ஏசி, மின்விசிறி போன்றவற்றின் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது. கேஸ் தட்டுப்பாடு காரணமாக ஹோட்டல்கள் உள்ளிட்ட வணிக நிறுவனங்கள் மின்சார அடுப்பிற்கு மாறியுள்ளன. இதுவும் மின் நுகர்வு பல மடங்கு உயர்வதற்கு காரணமாக அமைந்திருக்கிறது.

தினமும் இயல்பை விட இரண்டு முதல் மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை உயர்ந்து வருவதால் பொதுமக்களுக்கு கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் நேற்று நீர் மின்சாரம் மூலம் 258 மெகாவாட்டும், காற்றாலை மூலம் 564 மெகாவாட்டும், சூரிய ஒளி மூலம் 1,825 மெகாவாட்டும் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது

இதுதவிர 3662 மெகாவாட் அனல் மின்சாரம் மூலம் உற்பத்தியாகி உள்ளது. மொத்தமாக தமிழகத்தின் நேற்றைய மின்னுற்பத்தி 6,915 மெகா வாட்டாக இருந்துள்ளது. இதன்படி, தேவைக்கும் உற்பத்திக்கான இடைவெளி 14 ஆயிரம் மெகாவாட் என்ற நிலையில் உள்ளது. மத்திய தொகுப்பிலிருந்து 3 முதல் 4 ஆயிரம் மெகாவாட் வரை தமிழகத்திற்கு மின்சாரம் கிடைக்கும்.

இவை போக, அன்றாடம் பற்றாக்குறையாகும் மின்சாரத்தை தனியாரிடமிருந்து வாங்கும் நிலையில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தென் தமிழகம் மற்றும் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் காற்று வீசத் தொடங்கினால் காற்றாலைகள் மூலமாக கூடுதல் மின்சாரம் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன.

குறிப்பாக, தென்மேற்கு பருவமழையின்போது நெல்லை, தென்காசி மாவட்டங்களில் அதிக அளவு காற்று வீசும். எனவே இந்த 2 மாவட்டங்களிலும் அதிக அளவு காற்றாலைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக திருநெல்வேலி மாவட்டம் பனங்குடி பகுதியைச் சுற்றி ஆயிரக்கணக்கான காற்றாலைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. எனவே இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கும் பட்சத்தில் காற்றாலை மின் உற்பத்தி கை கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், கோடை வெயிலால் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பிரதான அணைகளில் தற்போது நீர்மட்டம் சரிந்துள்ளது. அணைகளில் ஏற்பட்டுள்ள வறட்சி காரணமாக நீர் மின் நிலையங்களில் மின் உற்பத்தி முழுவதுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, பாபநாசம் காரையாறு அணை நீர் மின் நிலையத்தில் 32 மெகாவாட், சேர்வலாறு அணை நீர் மின் நிலையத்தில் 20 மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது.

அதேசமயம் காரையாறு அணையில் 200 கன அடிக்கு மேல் தண்ணீர் இருந்தால்தான் இங்கு மின் உற்பத்தி செய்ய முடியும். தற்போது 200 கன அடிக்கும் குறைவாக தண்ணீர் இருப்பதால் மேற்கண்ட இரண்டு நீர் மின் நிலையங்களிலும் மின் உற்பத்தி முழுவதுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதேபோன்று தினந்தோறும் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்துக்கொண்டே போனால், வரும் நாட்களில் மின் தேவை இன்னும் அதிகரிக்கவே வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் மின்வெட்டு ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் தென்மாவட்ட மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

