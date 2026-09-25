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கணக்கெடுப்பு பணி தனியார்மயம்! டெண்டர் கோரி தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் வெளியிட்ட அறிவிப்பு!

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் ஏற்கனவே துணை மின்நிலையங்களின் பராமரிப்பு பணிகள் தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நிலையில், மின் கட்டணக் கணக்கீட்டுப் பணியை தனியாரிடம் ஒப்படைக்க மின்வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 6:48 PM IST

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சென்னை: மின் கட்டண கணக்கீட்டு பணியை தனியாரிடம் ஒப்படைக்க தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது.

தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகத்தில் கணக்கீட்டாளர் பணியிடங்கள் அதிகளவில் காலியாக உள்ள நிலையில், கணக்கீட்டுப் பணிகளை தொய்வின்றி மேற்கொள்வதற்காக ஆறு மாத காலத்திற்கு தற்காலிகமாக தனியார் நிறுவனங்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமிக்கத் தலைமை நிதி கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் அதிரடியாக சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே மின் கணக்கீட்டு குளறுபடிகளாலும் காலதாமதத்தாலும் மின்கட்டணம் கணிசமாக உயர்ந்துவிட்டதாக பொதுமக்கள் தரப்பில் தொடர்ச்சியாக புகார்கள் குவிந்து வருகின்றன. மற்றொருபுறம், மின் வாரியத்தில் போதிய நிரந்தர ஊழியர்களை நியமிக்க வேண்டும் என்றும், நீண்ட காலமாகப் பணியாற்றி வரும் ஒப்பந்த ஊழியர்களைப் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்று தொழிற்சங்கங்கள் தொடர் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றன.

அதிமுக ஆட்சியின் போது துணை மின் நிலையங்கள் பராமரிப்பை, தனியாருக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதற்கு தாெழிற்சங்கங்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டங்களை நடத்தின. அதனை தொடர்ந்த தனியாருக்கு அளிக்கப்பட்ட துணை மின்நிலையம் பராமரிப்பு பணிகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. ஆனால் மீண்டும் திமுக ஆட்சி வந்தப் பின்னர் துணை மின்நிலையங்கள் பராமரிப்பு பணிகள் தனியாருக்கு வழங்கப்பட்டது.

தவெக ஆட்சி அமைந்தால் தற்காலிக மற்றும் ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் நிரந்தரப்படுத்தப்படுவாார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம், மின் கணக்கீட்டுப் பணிகளை தனியாருக்கு ஒப்படைக்க முடிவு செய்துள்ளது. மின் கணக்கீட்டுப் பணியை மீண்டும் தனியாருக்கு வழங்கும் இந்த நடவடிக்கை ஊழியர்கள் மற்றும் நுகர்வோர் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மின் கணக்கீட்டாளர் பற்றாக்குறை காரணமாக இதுவரை ஓய்வு பெற்ற பணியாளர்கள் மூலமாகவும், இருக்கும் ஊழியர்களுக்கு கூடுதல் பணிச்சுமை வழங்கியும் பணிகள் நடைபெற்று வந்ததால் பில்லிங் சுழற்சியில் பெரும் தாமதம் ஏற்பட்டு வந்தது.

மின் கணக்கீட்டு பணிகளில் வரும் அக்டோபர் மாதம் முதல் ஆறு மாத காலத்திற்கு 'Limited Tender' முறையில் தகுதிவாய்ந்த தனியார் நிறுவனங்களை தேர்வு செய்ய தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானம் மற்றும் விநியோக கழகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்த உத்தரவின்படி, தனியார் நிறுவனங்கள் மூலம் களமிறக்கப்படும் ஊழியர்கள் ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு அல்லது டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். அவர்கள் மொபைல் செயலி மற்றும் புளூடூத் கருவிகள் மூலம் நுகர்வோர் இடங்களுக்கே சென்று துல்லியமாக அளவீடு செய்ய வேண்டும்.

மேலும், சென்னை மாநகராட்சியில் நாள் ஒன்றுக்கு 250 இணைப்புகள், பிற மாநகராட்சிகளில் 220 இணைப்புகள், நகராட்சிகளில் 200 இணைப்புகள், பேரூராட்சிகளில் 180 இணைப்புகள், கிராமப்புறங்களில் 110 இணைப்புகள் மற்றும் மலைப் பகுதிகளில் 80 இணைப்புகள் வரை கணக்கெடுக்க வேண்டும் எனப் பணி இலக்குகளும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதற்கான ஒப்பந்தங்களை செயற்பொறியாளர்கள் வெளியிட்டுக் கொள்ளலாம். தங்கள் வட்டத்தில் உள்ள காலியிடங்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப நியமனம் செய்துக் கொள்ளலாம் எனவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

ELECTRICITY METER READING
மின் கட்டண கணக்கெடுப்பு பணி
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் முடிவு
ELECTRICITY
PRIVATE SECTOR

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