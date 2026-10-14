மழை விட்டும் தூவானம் விடாத அவலம்; இ- பட்டா இல்லாததால் தொடரும் இருட்டு வாழ்க்கை - தீர்த்தக்காடு மக்களின் துயரம் தீருமா?
அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்க வீட்டு வரி செலுத்த வேண்டும் என்று மாநகராட்சி கூறுகிறது. நாங்கள் வரி செலுத்த தயாராக இருக்கிறோம். ஆனால், எங்களுக்கான பட்டாதான் இல்லை என்கிறார் தீர்த்தக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த தங்கபாண்டியன்.
Published : October 14, 2026 at 8:01 AM IST
- BY இரா. சிவக்குமார்
தீர்த்தக்காடு. சமீப காலமாக இந்த ஊரின் பெயரை நாம் அடிக்கடி கேட்டு வருகிறோம். பல தசாப்தங்களாக அங்கு வாழ்ந்தும் வசிக்கும் இடத்திற்கு பட்டா இல்லை. குடிநீர், மின்சாரம், சாலை, கழிப்பிடம் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் இல்லை. இதற்காக இந்த மக்கள் பல ஆண்டுகளாக போராடி வருகின்றனர்.ஒரு வழியாக அமைச்சர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அதிலும் இவர்கள் இரவு விடிந்ததா என்றால் இல்லை என்பது தான் பதிலாக இருக்கிறது. இன்றும் இரவு நேரங்களில் குழந்தைகள் சிம்னி மற்றும் மண்ணெண்ணெய் விளக்குகளை வைத்து படிக்க வேண்டிய நிலையே இன்றும் தொடர்கிறது.
மழை விட்டும் தூவானம் விடாத குறையாக வீட்டுக்கு அருகே வந்த மின்சாரத்தை இ-பட்டா இல்லாத காரணத்தால் அனுபவிக்க முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் தீர்த்தக்காடு மக்கள்.
40 ஆண்டுகளாகத் தொடரும் போராட்டம்
மதுரை வண்டியூர் அருகேயுள்ள தீர்த்தக்காடு பகுதியில் 700-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் நீண்டகாலமாக வசித்து வருகின்றன. இவர்களில் பெரும்பாலானோருக்கு முறையான பட்டா இல்லாததால், மின்சாரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளைப் பெறுவதில் இன்னும் சிக்கல்கள் நீடித்து வருகின்றன.
கடந்த ஜூலை மாதம், இ-பட்டா வழங்கப்பட்ட 68 வீடுகளுக்கு மின் இணைப்பு வழங்குவதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதற்காக மின்கம்பங்கள் அமைக்கப்பட்டு, வயரிங் பணிகளும் தொடங்கின. இதனால், தங்களுக்கும் விரைவில் பட்டா கிடைத்து மின் இணைப்பு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் கிடைக்கும் என எஞ்சிய குடும்பத்தினர் நம்பிக்கையுடன் காத்திருந்தனர்.
இதற்கிடையே, அப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக அதிகாரிகள் பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டனர். கடந்த ஜூலை மாதம் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசும் தீர்த்தக்காடு பகுதிக்கு நேரில் சென்று மக்களின் நிலையைப் பார்வையிட்டார். அப்போது, ஒரு மாதத்திற்குள் இ-பட்டா வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
ஆனால், அமைச்சர் நேரில் ஆய்வு செய்து மூன்று மாதங்கள் கடந்தும், எஞ்சியுள்ள குடும்பங்களுக்கு இ-பட்டா வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் முழுமையடையவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
இதனால், விரக்தியடைந்த பொதுமக்கள் தங்களது பிரச்சினைகளை வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டுவருமாறு ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்தை அணுகினர். இதையடுத்து, தீர்த்தக்காடு பகுதியில் நேரடி கள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
குடிநீருக்காக 2 கிலோமீட்டர் பயணம்
தீர்த்தக்காடு பகுதியில் வசிக்கும் தெய்வானை என்ற பெண் தனது துயரத்தைப் பகிர்ந்துகொண்டபோது, பல தலைமுறைகளாக தங்களது குடும்பம் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை விவரித்தார்.
“திருமணம் செய்து தீர்த்தக்காடு பகுதிக்கு வந்து 36 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. அதற்கு முன்பே எனது மாமியாரும் கணவரும் இங்கே தான் வசித்து வந்தனர். பல ஆண்டுகளாக பட்டா தருகிறோம் என்று சொல்கிறார்களே தவிர, இதுவரை எங்களுக்குக் கிடைக்கவில்லை. அமைச்சர் வன்னி அரசு வந்து பார்வையிட்டுச் சென்ற பிறகும் நிலைமை மாறவில்லை. முறையான கழிப்பிடம், சாலை, தண்ணீர் என எந்த அடிப்படை வசதியும் இல்லை. இங்கிருந்து 2 கிலோமீட்டர் தூரம் சென்றால்தான் தண்ணீர் கிடைக்கிறது. அதையும் ஒரு குடம் 5 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குகிறோம்” என வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.
மேலும், “பட்டா இல்லாததால் மின் இணைப்பு பெறுவதிலும் சிக்கல் நீடிக்கிறது. எங்களது குடும்பத்தில் 2 தலைமுறைக் குழந்தைகளும் மின்சார வசதியின்றி விளக்கு வெளிச்சத்தில் தான் படித்து வருகின்றனர். எனது குழந்தைகள் சிறுவர்களாக இருந்தபோது சிம்னி விளக்கில் படித்தனர். இப்போது அவர்களுக்குத் திருமணமாகி குழந்தைகள் பிறந்த பின்னரும் அதே நிலை தொடர்கிறது. என்னுடைய மகள்களுக்குத் திருமணம் செய்து கொடுத்த பின்னரும், அவர்கள் தனியாகக் குடியிருக்க முடியாத சூழ்நிலை உள்ளதால் எங்களுடனேயே நெருக்கடியான நிலையில் வசித்து வருகின்றனர்” என வேதனை தெரிவித்தார்.
50 ஆண்டுகளாகியும் மாறாத வாழ்க்கை
தீர்த்தக்காடு பகுதியில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக வசித்து வருவதாகக் கூறும் தமிழ்ச்செல்வி என்ற பெண்ணும், தங்களது அடிப்படைத் தேவைகள் நிறைவேற்றப்படாமல் இருப்பதாக தனது வருத்தத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
“எங்களில் சிலருக்கு மட்டும் பட்டா வழங்கியுள்ளனர். மற்றவர்களுக்கு இதுவரை பட்டா கிடைக்கவில்லை. அடிப்படை வசதிகள் எதுவுமின்றி வாழ்ந்து வருகிறோம். அமைச்சர் வந்து சென்றதும் பட்டா வழங்கிவிடுவார்கள் என்று கூறினார்கள். ஆனால், இன்றுவரை எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை.
தண்ணீரைக்கூட விலைக்கு வாங்கிப் பயன்படுத்த வேண்டி இருக்கிறது. மின்சார வசதி இல்லாததால் குழந்தைகள் படிப்பதற்குச் சிரமப்படுகின்றனர். கடந்த 50 ஆண்டுகளாகப் போராடிக் கொண்டிருக்கிறோம். எங்களது பிரச்சினைக்கு விரைவில் ஒரு முடிவு கிடைக்க வேண்டும் என்பதே எங்களது கோரிக்கை” என்றார்.
பட்டாவுக்காகக் காத்திருந்த மூவர் உயிரிழப்பு
தீர்த்தக்காடு மக்களின் பிரச்சினைகளுக்காகத் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வரும் சமூக ஆர்வலர் தங்கப்பாண்டியன், இப்பகுதியின் நிலைமை குறித்து வேதனை தெரிவித்தார்.
அவர் பேசுகையில் தீர்த்தக்காடு மக்களின் பிரச்சினைகள் தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்தில் தொடர்ந்து செய்திகள் வெளியானதன் மூலம் சில தீர்வுகள் கிடைத்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார்.
“அமைச்சர் வன்னி அரசு நேரில் ஆய்வு செய்தபோது, ஒரு மாதத்திற்குள் இ-பட்டா வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். அதன் பின்னர் பலமுறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தும் உரிய தீர்வு கிடைக்கவில்லை. அதிகாரிகள் ஆய்வு என்ற பெயரில் பலமுறை வந்து செல்கிறார்கள். ஆனால், இந்த இடைபட்ட காலத்தில் பட்டாவுக்காகக் காத்திருந்த 3 பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர். இன்னும் எத்தனை பேர் உயிரிழந்த பிறகு பட்டா வழங்கப்படுமோ தெரியவில்லை” என தெரிவித்தார்.
மேலும், “எங்கள் பகுதியில் மின்சார வசதி இல்லாததால், உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களைப் பாதுகாப்பதற்கான குளிர்பதனப் பெட்டியைக்கூடப் பயன்படுத்த முடியாத நிலை இருக்கிறது. அதனால், இறந்தவர்களின் உடல்களை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை பிணவறையில் வைத்துவிட்டு, பின்னர் நேரடியாக மயானத்திற்குக் கொண்டு செல்ல வேண்டிய சூழல் இங்கு உள்ளது” என்றார் மிகுந்த வேதனையுடன்.
வீட்டு வரி செலுத்தத் தயார்; பட்டா எங்கே?
தீர்த்தக்காடு மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு முக்கியக் காரணம் பட்டா இல்லாதது தான் என குறிப்பிடும் தங்கப்பாண்டியன், அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்காக வீட்டு வரி செலுத்தத் தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
“அடிப்படை வசதிகளைச் செய்து கொடுக்க வீட்டு வரி செலுத்த வேண்டும் என்று மாநகராட்சி கூறுகிறது. நாங்கள் வரி செலுத்தத் தயாராக இருக்கிறோம். ஆனால், எங்களுக்கான பட்டாதான் இல்லை. பட்டா இல்லாததால் மின்சாரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளைப் பெற முடியவில்லை. முதலில் பட்டா வழங்கினால்தான் எங்களது மற்ற பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும். இந்தியா வளர்ச்சியடைந்து வருவதாகப் பேசப்படும் சூழலில், பல தலைமுறைகளாக வசிக்கும் மக்களுக்குக் குடிநீர், மின்சாரம், சாலை, கழிப்பிடம் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் கிடைக்காமல் இருப்பது வேதனையளிக்கிறது” என்று குறிப்பிட்டார்.
அரசின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன?
தீர்த்தக்காடு பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு நீண்டகாலமாக நிலவும் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண வேண்டும் என்பதே தற்போது எழுந்துள்ள முக்கியக் கோரிக்கையாக உள்ளது. ஒரு சில குடும்பங்களுக்கு மட்டும் பட்டா வழங்கப்பட்டு, மின் இணைப்பு ஏற்படுத்துவதற்கான பணிகள் தொடங்கியுள்ள நிலையில், எஞ்சியுள்ள 600-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கும் இ-பட்டா வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
இதற்காகத் தமிழக முதலமைச்சரும், சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சரும் தலையிட்டு, அதிகாரிகளுக்கு உரிய உத்தரவுகளைப் பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். பல ஆண்டுகளாகத் தொடரும் ஆய்வுகளும் வாக்குறுதிகளும் மக்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா? பட்டாவுக்காகக் காத்திருக்கும் குடும்பங்களுக்கு எப்போது மின்சாரம் கிடைக்கும்? குடிநீருக்காகப் பணம் செலவழிக்கும் நிலை எப்போது மாறும்?
பல தலைமுறைகளாக நீடிக்கும் இந்த அவலத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து, அடிப்படை உரிமைகளுடன் வாழ்வதற்கான சூழலை அரசு ஏற்படுத்துமா? என்பதே தீர்த்தக்காடு மக்களின் எதிர்பார்ப்பு.