மின் வாரியத் தொழிலாளர்கள் நவம்பர் 11-ல் வேலைநிறுத்தம்
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகத்திற்கு எதிராக, பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 9 தொழிற்சங்கள்கள் இணைந்து வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளன.
Published : November 4, 2026 at 2:48 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மின் வாரியத் தொழிலாளர்கள் நவம்பர் 11 ஆம் தேதி 24 மணி நேர வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகத்திற்கு எதிராக, பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, 9 தொழிற்சங்கங்கள் இணைந்து வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளன. இது தொடர்பாக, மின் வாரியத் தொழிலாளர் துணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் இருந்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில், “தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகத்தில் செயல்பட்டு வரும் 9 தொழிற்சங்கங்கள் சார்பில், கடந்த அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி வேலைநிறுத்தம் தொடர்பான நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, நவம்பர் 11-ஆம் தேதி காலை 6 மணி முதல் நவம்பர் 12-ஆம் தேதி காலை 6 மணி வரை 24 மணி நேர வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் நடைபெற உள்ளது. இது தொடர்பாக, நாளை (நவம்பர் 5) காலை 11.30 மணிக்கு தொழிலாளர் துணை ஆணையர் தலைமையில் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ளது.
இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் சம்பந்தப்பட்ட தொழிற்சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் நிர்வாகத் தரப்பினர் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தின் போது, எவ்வித அசம்பாவிதங்களும் ஏற்படக் கூடாது என்றும், பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் சுமுகமான தீர்வு காணப்பட வேண்டும்” என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்தப் போராட்டம் தொடர்பாக, தொழிற்சங்கங்கள் முன்வைத்துள்ள கோரிக்கைகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. முக்கியமாக, நாளை நடைபெறும் முத்தரப்புப் பேச்சுவார்த்தையில் எடுக்கப்படும் முடிவு, திட்டமிட்டபடி நவம்பர் 11 ஆம் தேதி வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் நடைபெறுமா என்று தீர்மானிக்கும்.
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குறிப்பாக மின்சார வாரியத்தில் பணியாளர் நியமன முறைகேடு நடைபெற்றதற்கு கடும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது. அதேபோல் மின் வாரிய ஊழியர்களுக்கான ஊதியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளும் தமிழ்நாடு அரசிடம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இதனைத் தொடர்ந்து, ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு மின்வாரிய பணியாளர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், மின் வாரிய பணியாளர்கள் 24 மணி நேர வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.