பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மின்வாரிய தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு போராட்ட அறிவிப்பு
கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வில்லை என்றால், நவம்பர் 2-ஆம் தேதிக்கு பிறகு ஒட்டுமொத்த மின்வாரிய பணியாளர்கள் பங்கேற்கும் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டதுள்ளது.
Published : October 12, 2026 at 10:59 PM IST
சென்னை: 'ஸ்மார்ட் மீட்டர்' திட்ட டெண்டர் அறிவிப்பை திரும்ப பெறுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பலகட்ட போராட்ட அறிவிப்பை மின்வாரிய தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டு நடவடிக்கை குழு வெளியிட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு மின்வாரிய தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டு நடவடிக்கை குழு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழக அரசும், மின் வாரியமும் தமிழ்நாட்டு ஏழை எளிய மக்களையும், விவசாயிகளையும், வணிகர்களையும், பாதிப்பதோடு இளைஞர்களின் வேலை வாய்ப்பை பறித்து சமூக நீதியை சீர்குலைக்கின்ற திட்டமான, ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்ட டெண்டர் அறிவிப்பை திரும்ப பெற வலியுறுத்தியும், தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள தனியார்மய (PPP) திட்டமான மின் உற்பத்தி, மின் வழித்தட திட்டங்களை அரசே ஏற்று நடத்திட வலியுறுத்தியும் தமிழ்நாடு மின்வாரிய தொழிற் சங்கங்களின் கூட்டு நடவடிக்கை குழு சார்பாக தொடர் போராட்ட அறிவிக்கப்படுகிறது.
1. 2026 அக்டோபர் 12,13,14 தேதிகளில் அனைத்து கோட்ட செயற் பொறியாளர் அலுவலகங்கள் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்.
2. 13.10.2026 அன்று மாலை 5.20 மணிக்கு சென்னை அண்ணாசாலை, மின்வாரிய தலைமை அலுவலகம் முன்பு சென்னை கிளைகள் மட்டும் பங்கேற்கும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்.
3. 15.10.2026 அன்று அனைத்து வட்ட மேற்பார்வை பொறியாளர் அலுவலகங்கள் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்.
4. 2026 அக்டோபர் 26 முதல் 31 வரை அனைத்து மின் வட்டங்களிலும் மக்கள் சந்திப்பு இயக்கம் நடத்துவது.
5. 02.11.2026-ம் தேதிக்கு பிறகு ஒட்டுமொத்த மின்வாரிய பணியாளர்கள் பங்கேற்கும் வேலை நிறுத்தம்.
கோரிக்கைகள்
1. மின்வாரியம் அறிவித்துள்ள ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்திற்கான டெண்டர் அறிவிப்பை திரும்பப் பெறுக.
2. மின் உற்பத்தி, மின் வழித்தடங்கள் திட்டங்களை (PPP) முறையில் தனியார் மயமாக்கும் முயற்சியை கைவிடுக.
3. தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள 5 ஆண்டு ஒப்பந்த முறை (Fixed Term Employement)- ஐ திரும்ப பெறுக, ஆரம்ப கட்ட காலிப்பணியிடங்களை நிரப்பிடுக.
4. அரசு ஊழியர்களுக்கு பனிக்கொடை தொகை ரூபாய் 20 லட்சத்திலிருந்து ரூபாய் 25 லட்சமாக உயர்த்தி வழங்கியதை போன்று மின்வாரிய பணியாளர்களுக்கும் 01.01.2024 முதல் முன்தேதியிட்டு மின்வாரிய பணியாளர்களுக்கு வழங்கிடுக.
5. குடும்ப நல நிதி ரூபாய் 3 லட்சத்திலிருந்து ரூபாய் 5 லட்சமாக உயர்த்தியதை போன்று மின் வாரிய பணியாளர்களுக்கு 20.12.2024 முதல் அமல்படுத்தப்பட்டதை மாற்றி அரசாணை வழங்கப்பட்ட தேதியான 01.09.2021 தேதியிலிருந்து முன் தேதியிட்டு வழங்கிடுக.
6. வாரிய ஆணை எண் 2 நாள் 12.04.2022 -ஐ திரும்ப பெறுக.
மேற்கண்ட இயக்கங்களை நடத்திட அனைத்து மின்வட்டங்களிலும் கூட்டுக் குழுவை கூட்டி போராட்ட இயக்கங்கள் வெற்றிபெறுவதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுத்திட வேண்டுமென கேட்டுக் கொள்கிறோம்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.