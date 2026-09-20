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மின் கட்டணம் ரூ.5,144 - குடியிருப்பின் உரிமையாளர் கடும் அதிர்ச்சி

அம்பத்தூர் பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளுக்கு நேரில் சென்று மின் கணக்கீடு செய்யாமல் 'டோர் லாக்' என மின் ஊழியர்கள் பதிவுச் செய்து வருவதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

குடியிருப்புகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின் மீட்டர்கள்
குடியிருப்புகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின் மீட்டர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2026 at 8:23 PM IST

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திருவள்ளூர்: வீட்டு பயன்பாட்டிற்கான மின் கட்டணம் ரூ.5,144 செலுத்த வேண்டும் என்று குறுஞ்செய்தி வந்ததால் குடியிருப்பின் உரிமையாளர் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், அம்பத்தூர், அத்திப்பட்டு, மேட்டு 3-வது குறுக்குத் தெருவில் ஐந்து குடியிருப்புகள் அடங்கிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பு அமைந்துள்ளது. இதன் உரிமையாளர் ஹரிணி ஆவார். ஐந்து குடியிருப்புகளுக்கான மின் மீட்டர்களுக்கு ஒரே பெட்டியில் இருக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், கடந்த ஜூன் 24- ஆம் தேதி வழக்கமாக வரும் மின் ஊழியர் வராமல் வேறொரு பெண் ஊழியர் வந்து மின்கணக்கீடு எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.

ஐந்து மின் மீட்டர்கள் இருந்துள்ள நிலையில் ஒரு மீட்டர் மட்டும் டோர் லாக்கில் உள்ளது என அந்த பெண் ஊழியர் தவறாகப் பதிவுச் செய்துள்ளார். இதன் காரணமாக வழக்கமாக ரூபாய் 729 முதல் ரூபாய் 869 வரை மின்கட்டணம் வந்த நிலையில், தற்போது ரூபாய் 5,144 மின் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் உரிமையாளருக்கு குறுந்தகவல் வந்துள்ளது. இதைக் கண்டு அவர் அதிர்ச்சியடைந்தார்.

இதுகுறித்து அத்திப்பட்டு உதவி பொறியாளர் அலுவலகத்தில் நுகர்வோர்கள் புகார் அளித்தும், சுமார் இரண்டு மாதங்களாக உரிய தீர்வு கிடைக்காமல் தாங்கள் அலைக்கழிக்கப்பட்டு வருவதாக அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இறுதியில் வழக்கமாக மின் கணக்கீடு செய்யும் ஊழியர் பிரபு, கணக்கீட்டில் தவறு ஏற்பட்டதை ஒப்புக்கொண்டு, அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று பிரச்சனையை சரி செய்வதாக உறுதியளித்துள்ளார்.

ஆனால், ரூபாய் 5,144- லிருந்து வெறும் ரூபாய் 852 மட்டுமே குறைக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையான மின் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை. தவறு செய்யாத நுகர்வோரிடமே அபராதம் என்ற பெயரில் கட்டாயப் பணம் வசூல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த விவகாரத்தில் முக்கிய பொறுப்புகளில் இருக்கும் உதவிப்பொறியாளர், செயற்பொறியாளர், கண்காணிப்புப் பொறியாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு முறையிட்டும் புகாரை விசாரித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் அலட்சியமாகப் பதில் அளித்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

கடந்த சில நாட்களாக அம்பத்தூர் பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளுக்கு நேரில் சென்று மின் கணக்கீடு செய்யாமல் 'டோர் லாக்' என பதிவுச் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் அப்பகுதிவாசிகள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். இதனால் இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை எடுக்க வேண்டிய மின் கணக்கீடு பல மாதங்களுக்கு சேர்த்து கணக்கிடப்படுகிறது. இதன் காரணமாக வழக்கமான கட்டணத்தைவிட பல மடங்கு அதிகமான தொகையை செலுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது. குறிப்பாக வீட்டு செலவுக்குக் கூட பணம் இல்லாமல் கடன் வாங்கி மின் கட்டணம் செலுத்தும் சூழல் உருவாகி இருக்கிறது. 'டோர் லாக்' என தவறாகப் பதிவுச் செய்யப்படுவது அதிகாரிகளின் உத்தரவின்படியா? அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்களின் முறைகேடா? என பொதுமக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

இதுகுறித்து எரிசக்தித்துறை அமைச்சர் உரிய விசாரணை நடத்தி பாதிக்கப்பட்ட மின் நுகர்வோர்களுக்கு உடனடியாகத் தீர்வு வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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TAGGED:

ELECTRICITY BILL HIKED
AMBATTUR AREA
உரிமையாளர் கடும் அதிர்ச்சி
டோர் லாக்
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