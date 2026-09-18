சென்னை சென்டரல் ரயில் நிலையத்தில் வாடகைக்கு 'எலெக்ட்ரிக் பைக்'
மின்சார பைக் வாடகை சேவை அறிமுகமானது, ரயில் நிலைய வசதிகளை நவீனமயமாக்குவதுடன், கரியமில வாயு வெளியேற்றத்தையும் குறைப்பதாக உள்ளது.
Published : September 18, 2026 at 2:01 PM IST
சென்னை: சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் பயணிகளின் வசதிக்காக முதன்முறையாக மின்சார பைக் வாடகை சேவை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தென் இந்தியாவின் முதன்மையான ரயில் நிலையங்களில் ஒன்றாக சென்னையில் உள்ள புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் (சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம்) உள்ளது. இங்கிருந்து, தமிழகத்தின் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பயணம் மேற்கொள்கிறார்கள்.
அதற்கு ஏற்ப ரயில் நிலையத்தில் பல்வேறு வசதிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அருகேயே மெட்ரோ, புறநகர் ரயில் சேவை, பேருந்து வசதி உள்ளிட்ட போக்குவரத்து வசதிகள் உள்ளன. இந்நிலையில், தற்போது பயணிகளுக்கு உதவும் வகையில், மின்சார பைக் வாடகை சேவை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ”சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் முதன்முறையாக 20 மின் பைக் சேவையை சென்னை கோட்ட கூடுதல் மேலாளர் செந்தில்குமார் தொடங்கி வைத்துள்ளார்.
நகர்ப்புறத்தில் போக்குவரத்து வசதிக்கு ஏற்ப புதுமையான நடவடிக்கையாக, தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னை கோட்டம், புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் முதல் மின்சார பைக் (E-Bike) வாடகை சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
மேலும், கார்பன் பயன்பாட்டை குறைக்கும் வகையில் மின் பைக் காெண்டு வரப்பட்டுள்ளது. ரயில் நிலையத்திற்கு வருகை தரும் பயணிகள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு நகரம் முழுவதும் மலிவான மற்றும் சிரமமில்லாத போக்குவரத்து வசதியை இந்த சேவை வழங்குகிறது.
தெற்கு ரயில்வேக்கு ஆண்டு உரிமக் கட்டணமாக ரூ. 7.17 லட்சம் செலுத்தும் வகையிலான ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இயங்கும் இந்த சேவை உள்ளது. சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பொதுப் போக்குவரத்தையும், புதுமையான வருவாய் ஈட்டும் முறையையாகவும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது இந்த மையத்தில் 20 மின்சார பைக்குகள் பயன்பாட்டிற்காக உள்ளன. பயணிகள் ரயில் நிலையத்திலிருந்து வெளியேறியவுடன் நேரடியாக இந்த மின் - இருசக்கர வாகனங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இதன் மூலம் அதிக கட்டணம் கொண்ட மாற்று சேவையை அணுகுவதற்கு மாற்றாக சிக்கனமான பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியும்.
இந்த முதன்மையான மின்சார பைக் வாடகை சேவை அறிமுகமானது, ரயில் நிலைய வசதிகளை நவீனமயமாக்குவதுடன், கரியமில வாயு வெளியேற்றத்தையும் குறைப்பதாக உள்ளது. மேலும், ரயில் பயணிகளுக்கு உடனடிப் போக்குவரத்துத் தீர்வையும் வழங்குகிறது” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.