'தேர்தல் களம் 2026' கடலூர் மாவட்டத்தில் வெற்றி யாருக்கு? தகிக்கும் தேர்தல் களம்

கடலூர் மாவட்டத்தில் 7 பொது மற்றும் 2 தனி என மொத்தம் 9 தொகுதிகள் உள்ளன.

Published : April 20, 2026 at 11:01 AM IST

கடலூர்: விவசாயத்தை பிரதானமான கொண்ட இந்த மாவட்டத்தில் கடலூர், குறிஞ்சிப்பாடி, பண்ருட்டி, நெய்வேலி, புவனகிரி, சிதம்பரம், விருத்தாசலம், காட்டுமன்னார்கோவில், திட்டக்குடி என ஒன்பது சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன.

இதில், கடலூர், குறிஞ்சிப்பாடி, பண்ருட்டி, நெய்வேலி, விருத்தாசலம், திட்டக்குடி உள்ளிட்ட சட்டமன்ற தொகுதிகள் கடலூர் மக்களவைத் தொகுதியிலும், புவனகிரி, சிதம்பரம், காட்டுமன்னார்கோயில் உள்ளிட்ட சட்டமன்ற தொகுதிகள் சிதம்பரம் மக்களவைத் தொகுதியிலும் வருகின்றன.

கடலூர் சட்டமன்ற தொகுதி

அதிகப்படியான நகரம் மற்றும் துறைமுக பகுதிகளை உள்ளடக்கிய சட்டமன்ற தொகுதியாக கடலூர் சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. வன்னியர்கள் பெருமளவில் வசிக்கும் தொகுதியாகவும் கடலூர் இருக்கிறது. இதுவரை 16 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலை இந்த தொகுதி எதிர்கொண்டுள்ளது. அதில் திமுக 8, காங்கிரஸ் 4, அதிமுக 3 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன.

வாக்காளர்கள் விவரம்

ஆண்கள்: 1,05,300

பெண்கள்: 1,15,773

மூன்றாம் பாலினம்: 79

மொத்தம்: 2,21,152

அரசியல் கள நிலவரம்

1952 முதல் கடலூர் தொகுதி தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. இதில் திமுகவை சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் அதிக முறை வெற்றி பெற்றுள்ளனர். குறிப்பாக திமுக முதன் முதலில் ஆட்சி அமைத்த 1967-ம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் இளம்வழுதி அதிகப்படியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். குறிப்பாக கடந்த 20 ஆண்டுகளாக திமுகவின் புகழேந்தி, ஐயப்பன் போன்றவர்கள் அந்த தொகுதியில் ஆளுமை செலுத்தி வருகிறார்கள். குறிப்பாக புகழேந்தி 1996 மற்றும் 2001 தேர்தல்களிலும், ஐயப்பன் 2006 மற்றும் 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தல்களிலும் வெற்றி வாகை சூடியுள்ளனர்.

கடலூர் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் எம்.சி.சம்பத் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதே போன்று அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சரும், மாவட்டச் செயலாளருமான எம்.சி.சம்பத் இந்த தொகுதியில் கடந்த 2011 மற்றும் 2016ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தல்களில் திமுக வேட்பாளர்களை வெற்றி கொண்டுள்ளார். திமுக கூட்டணியில் கடலூர் தொகுதி இந்த முறை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்கட்சி சார்பாக ஏ.எஸ்.சந்திரசேகரன் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் தொடர்ந்து நான்காவது முறையாக எம்.சி.சம்பத் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பாக வி.ராஜ்குமார் போட்டியிடுகிறார். களம் தற்போது கடுமையாக இருக்கும் நிலையில் அதிமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான எம்.சி சம்பத் தீவிரமாக பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதை கணிக்க முடியாதபடி களம் இருக்கிறது.

குறிஞ்சிப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி

அதிகப்படியான கிராமங்களை உள்ளடக்கிய தொகுதியாக குறிஞ்சிப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. வடலூர் நகராட்சி மற்றும் குறிஞ்சிப்பாடி சிறப்பு நிலை பேரூராட்சி இந்த தொகுதிக்குள் வருகிறது. மேலும் குறிஞ்சிப்பாடி ஒன்றியத்தின் 51 கிராம ஊராட்சிகள் மற்றும் கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் 20 ஊராட்சிகள் என 71 ஊராட்சிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. வன்னியர்கள், பட்டியல் சமூகத்தினர் அதிக அளவில் இருக்கும் தொகுதியாக இந்த சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது.

வாக்காளர்கள் விவரம்

ஆண்கள்: 1,16,013

பெண்கள்: 1,20,238

மூன்றாம் பாலினம்: 46

மொத்தம்: 2,36,297

குறிச்சிப்பாடி தொகுதி திமுக வேட்பாளர் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அரசியல் கள நிலவரம்

1962 முதல் சட்டப்பேரவை தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் இந்த தொகுதியில் திமுக 10 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதில் 5 முறை தற்போதைய திமுக அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர் செல்வம் வெற்றி பெற்றுள்ளார். அதிமுக கடந்த 1980, 1984 மற்றும் 2011 தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்த முறை திமுக சார்பாக மீண்டும் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் போட்டியிடும் நிலையில், அதிமுக சார்பில் செல்வி ராமஜெயம் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் கண்ணன் போட்டியிடுகிறார். தற்போதைய சூழ்நிலைபடி அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் வேகமாக முன்னேறுகிறார்.

பண்ருட்டி சட்டமன்ற தொகுதி

அதிகப்படியான கிராமங்களை உள்ளடக்கிய தொகுதியாக இந்த தொகுதி இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக மேல்பட்டாம்பாக்கம் பேரூராட்சி, நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி, பண்ருட்டி நகராட்சி மற்றும் தொரப்பாடி பேரூராட்சி இந்த தொகுதியில் உள்ளடங்கியுள்ளன. வன்னியர்கள் அதிக அளவில் இருக்கும் இந்த தொகுதியில் மற்ற சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களும் குறிப்பிட்ட அளவில் இருக்கிறார்கள்.

வாக்காளர்கள் விவரம்

ஆண்கள்: 1,16,476

பெண்கள்: 1,23,504

மூன்றாம் பாலினம்: 68

மொத்தம்: 2,40,048

அரசியல் கள நிலவரம்

பண்ருட்டி சட்டமன்ற மன்ற தொகுதியில் இதுவரை 14 முறை சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் நடைபெறுள்ள நிலையில் திமுக 4, அதிமுக 4, பாமக 3, தேமுதிக 1 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

குறிப்பாக பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் இந்த தொகுதியில் பல்வேறு கட்சிகளின் சார்பில் போட்டியிட்டு 6 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார். கடந்த முறை திமுக கூட்டணி சார்பாக தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் போட்டியிட்டு சுமார் 4 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். இந்த முறை அவர் திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிய நிலையில், இந்த தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பாக தற்போது விசிக போட்டியிடுகிறது.

விசிக வேட்பாளராக அப்துல் ரகுமான் போட்டியிடும் நிலையில், அதிமுக சார்பில் மோகன் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் மணிகண்டன் போட்டியிடுகிறார். பண்ருட்டி தொகுதியில் தவாகவுக்கு வாக்கு வங்கி உள்ள நிலையில், அவர்களின் வாக்கு தனித்து பிரிவதால் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்று இறுதி செய்ய முடியாத நிலை இருக்கிறது.

நெய்வேலி சட்டமன்ற தொகுதி

நெய்வேலி சட்டமன்ற தொகுதி முன்பு மங்களூர் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாக இருந்து வந்தது. தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு நெய்வேலியாக பெயர் மாற்றப்பட்ட இந்த தொகுதி கடந்த 2011 முதல் சட்டமன்ற தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. நகர் பகுதிகளை விட கிராமப்புற பகுதிகளை அதிகம் கொண்ட இந்த தொகுதியில் விவசாயம் பிரதானமாக உள்ளது. அதே போன்று நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி உற்பத்தி காரணமாக மண் வளம், நிலத்தடி நீர் உள்ளிட்டவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது இப்பகுதி மக்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையாக உள்ளது.

வாக்காளர்கள் விவரம்

ஆண்கள்: 94,505

பெண்கள்: 94,503

மூன்றாம் பாலினம்: 16

மொத்தம்: 1,89,024

அரசியல் கள நிலவரம்

நெய்வேலி தொகுதியில் கடந்த 2011, 2016 மற்றும் 2021 என மூன்று முறை சட்டப்பரேவை தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது. இதில் 2011 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் சுப்பரமணியன், அப்போது பாமக சார்பாக போட்டியிட்ட வேல்முருகனை சுமார் 8 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். அதைத் தொடர்ந்து கடந்த 2016 மற்றும் 2021-ல் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் சபா ராஜேந்திரன் வெற்றி பெற்றார்.

இந்நிலையில் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலிலும் திமுக வேட்பாளராக சபா ராஜேந்திரன் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் சொரத்தூர் ராஜேந்திரன் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் ஆனந்த் போட்டியிடவுள்ள நிலையில், சபா.ராஜேந்திரன் ஹாட்ரிக் அடிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

புவனகிரி சட்டமன்ற தொகுதி

கிராமப் பகுதிகளை அதிகம் கொண்ட தொகுதியாக புவனகிரி தொகுதி இருந்து வருகிறது. சேத்தியாத்தோப்பு மற்றும் புவனகிரி என இரண்டு பேரூராட்சிகள் அடங்கிய தொகுதியாக இந்த தொகுதி இருந்து வருகிறது. சுமார் 100-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களை கொண்டதாக இந்த தொகுதி அமைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக விவசாயம் முக்கிய தொழிலாக இங்கு உள்ளது.

வாக்காளர்கள் விவரம்

ஆண்கள்: 1,14,785

பெண்கள்: 1,16,164

மூன்றாம் பாலினம்: 19

மொத்தம்: 2,30,968

அரசியல் கள நிலவரம்

16 முறை இந்த தொகுதியில் சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் நடைபெற்றுள்ள நிலையில் அதிமுக 6, திமுக 4, காங்கிரஸ் 4 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. அதிமுக சற்று வலுவாக இருக்கும் இந்த தொகுதியில் அக்கட்சி வேட்பாளராக கடந்த முறை வென்ற அருண்மொழித்தேவன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். திமுக சார்பாக துரை கி.சரவணனும், தவெக சார்பில் மகாலிங்கமும் போட்டியிடுகிறார்கள். இந்த தொகுதியில் அதிமுகவின் இரட்டை இலை தற்போது துளிர்விட்டு வருவதாக தெரிகிறது.

சிதம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதி

கடலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மிக முக்கியமான ஒரு தொகுதி சிதம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியாகும். மேலும் இது ஒரு தனித்தொகுதியாகும். வரலாற்று புகழ் பெற்ற சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் மற்றும் சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் ஆகியவை இந்த தொகுதியில் அமைந்துள்ளன. காவிரி டெல்டா பகுதியில் சிதம்பரம் அமைந்துள்ளதால் வேளாண்மை முக்கிய தொழிலாக உள்ளது.

வாக்காளர்கள் விவரம்

ஆண்கள்: 1,12,664

பெண்கள்: 1,16,443

மூன்றாம் பாலினம்: 29

மொத்தம்: 2,29,136

அரசியல் கள நிலவரம்

16 முறை சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொண்டுள்ள இந்த தொகுதியில் காங்கிரஸ் 5, அதிமுக 5, திமுக 4 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. கடந்த 4 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியே இந்த தொகுதியை கைப்பற்றியுள்ளது. குறிப்பாக கடந்த 2016 மற்றும் 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளராக போட்டியிட்ட பாண்டியன் வெற்றி பெற்றுள்ளார். இந்த முறை திமுக கூட்டணி சார்பாக மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி இந்த தொகுதியில் களமிறங்கியுள்ளார். அதிமுக சார்பாக கடந்த இரண்டு முறை போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற பாண்டியன் மீண்டும் களமிறங்குகிறார். தவெக சார்பில் பாரி போட்டியிடுகிறார். அதிமுக வேட்பாளர் தற்போதைய நிலையில் முன்னிலையில் இருக்கிறார்.

விருத்தாச்சலம் சட்டமன்ற தொகுதி

கிராமப்புற பகுதிகளை அதிகம் உள்ளடக்கிய பகுதியாக விருத்தாச்சலம் சட்டமன்ற தொகுதி இருந்து வருகிறது. அதன் காரணாக நெல், கரும்பு மற்றும் நிலக்கடலை சாகுபடி அதிக அளவில் நடைபெற்று வருகிறது. விருத்தாச்சலம் பேருந்து நிலையத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ள விருத்தகிரீஸ்வரர் கோயில் இந்த தொகுதியின் ஒரு முக்கிய அடையாளமாக திகழ்கிறது. வன்னியர்கள் அதிகம் வாழும் பகுதியாக இந்த தொகுதி உள்ளது.

வாக்காளர்கள் விவரம்

ஆண்கள்: 1,18,319

பெண்கள்: 1,19,495

மூன்றாம் பாலினம்: 22

மொத்தம்: 2,37,836

அரசியல் கள நிலவரம்

விருத்தாச்சலம் சட்டமன்ற தொகுதி இதுவரை 16 முறை சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொண்டுள்ளது. அதில் காங்கிரஸ் 5, அதிமுக 3, தேமுதிக 2, பாமக 1 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக நடிகர் விஜயகாந்த் கடந்த 2006 சட்டமன்ற தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்றார். இந்த தொகுதி அதிமுக, திமுக கூட்டணியில் இடம்பெறும் கட்சிகளுக்காக பெரும்பாலும் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த முறை காங்கிரஸ் கட்சியும், பாமகவும் இந்த தொகுதியில் மோதிய நிலையில், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ராதாகிருஷ்ணன் சொற்ப வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

திமுக கூட்டணியில் இந்த முறை விருத்தாச்சலம் தொகுதி தேமுதிகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்கட்சி சார்பாக அக் கட்சியின் தலைவர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி பாமகவுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்கட்சி சார்பாக மருத்துவர் தமிழரசி போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் அக்கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகி விஜய் போட்டியிடுகிறார். தேமுதிகவின் பிரேமலதா வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது.

காட்டுமன்னார்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதி

வேளாண்மை அதிகம் நடைபெறும் கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய தொகுதி. பட்டியில் பிரிவு மக்கள் அதிகம் இருக்கும் தொகுதியாக காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதி இருந்து வருகிறது. காவரி டெல்டாவுக்கு நெருக்கமாக இருக்கும் தொகுதியாக இந்த பகுதி இருந்து வருகிறது.

வாக்காளர்கள் விவரம்

ஆண்கள்: 1,11,691

பெண்கள்: 1,12,864

மூன்றாம் பாலினம்: 10

மொத்தம்: 2,24,565

அரசியல் கள நிலவரம்

காட்டுமன்னார்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதியில் விசிகவுக்கு என குறிப்பிடத்தகுந்த வாக்கு வங்கி உள்ளது. கடந்த 2016 சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்கள் நலக் கூட்டணி சார்பில் காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதில் போட்டியிட்ட விசிக தலைவர் திருமாவளவன் சொற்ப (87) வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார். அந்த அளவுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் விசிகவுக்கு அங்கு வாக்கு வங்கி உள்ளது. திமுக கூட்டணியில் இந்த முறை காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதி விசிகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்கட்சி சார்பாக இளையபெருமாள் போட்டியிட்டுகிறார். அதிமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி பாமகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்கட்சி சார்பாக அன்பு சோழன் போட்டியிடுகிறார். கள நிலவரம் பானை சின்னத்திற்கே சாதகமாக உள்ளது.

திட்டக்குடி திமுக வேட்பாளர் அமைச்சர் கணேசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

திட்டக்குடி சட்டமன்ற தொகுதி

திட்டக்குடி சட்டமன்ற தொகுதி தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட தனித் தொகுதியாகும். முன்பு மங்களூர் தொகுதியாக இருந்த இந்த தொகுதி 2011 முதல் திட்டக்குடி தொகுதியாக பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. கிராமப்புற பகுதிகளை அதிகம் கொண்ட இந்த தொகுதியில் வேளாண்மை பிரதான தொழிலாக உள்ளது.

வாக்காளர்கள் விவரம்

ஆண்கள்: 1,01,774

பெண்கள்: 1,04,992

மூன்றாம் பாலினம்: 4

மொத்தம்: 2,06,770

அரசியல் கள நிலவரம்

தொகுதி மறுசீரமைக்குக்கு பிறகு இந்த தொகுதி இதுவரை மூன்று தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில், 2011 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் தேமுதிகவின் தமிழழகன், விசிக வேட்பாளர் சிந்தனை செல்வனை தோற்கடித்தார். தொடர்ந்து 2016 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் தற்போதைய அமைச்சர் சி.வே.கணேசன் வெற்றி பெற்றார். தற்போதைய சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக சார்பாக அவரே வேட்பாளராக களமிறங்கியுள்ளார். அதிமுக சார்பாக முருகன் போட்டியிடும் நிலையில், தவெக சார்பாக ராஜசேகர் போட்டியிடகிறார். தற்போதைய கள நிலவரப்படி அமைச்சர் சி.வே.கணேசன் முன்னிலை வகிக்கிறார்.

