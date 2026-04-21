தேர்தல் வரும் போகும்; ஆனால் தர்மம் நிலைக்க வேண்டும் - பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் உருக்கம்

நான் படித்த வெளிநாட்டுப் படிப்பும், நான் பார்த்த உலகமும் இந்த எளிய மக்களின் வாழ்வை உயர்த்தப் பயன்படாவிட்டால் அதற்குப் பொருளே இல்லை என்று பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறினார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 21, 2026 at 11:14 PM IST

மதுரை: தேர்தல் வரும், போகும். ஆனால் தர்மம் நிலைக்க வேண்டும்; என்று அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறினார்.

தமிழகத்தில் நாளை மறுதினம் (ஏப்.23) சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் இன்று(ஏப்.21) மாலையுடன் ஓய்ந்தது. முன்னதாக, மதுரை மத்திய தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், மதுரை வடக்கு மாசி வீதி, மேலமாசி வீதி சந்திப்பில் இறுதிக் கட்ட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார்.

அப்போது பேசிய அவர், 'என் தந்தைக்கும், தாத்தாவுக்கும் இந்த மதுரை மக்கள் கொடுத்த அன்பிற்கு நான் எப்போதும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.
நான் பதவிக்காக அரசியலுக்கு வரவில்லை. சேவை செய்யவும், என் குடும்பத்தின் நற்பெயரைக் காக்கவும் மட்டுமே உழைக்கிறேன். சில நேரங்களில் என் மீது தொடுக்கப்படும் தனிப்பட்ட தாக்குதல்கள் எனக்கு வலியைத் தந்தாலும் மக்களின் ஆதரவுதான் என்னை நிமிர வைக்கிறது.

நான் ஒரு கார்ப்பரேட் ஆள் என்றும், மேட்டிமைத்தனமானவன் என்றும் பலர் முத்திரை குத்தினார்கள். ஆனால், என் உள்ளம் இந்த மதுரை மண்ணிற்காகத்தான் துடிக்கிறது என்பது எனக்குத் தெரியும்.

அரசியலில் தூய்மையையும் வெளிப்படைத் தன்மையையும் நான் கொண்டுவர நினைத்தபோது பல முட்டுக்கட்டைகள் வந்தன. தனிப்பட்ட ரீதியில் நான் தாக்கப்பட்டபோது கூட கலங்காத என் மனம், மக்களின் எதிர்பார்ப்பை என்னால் முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியவில்லையே என்ற அச்சம் வரும்போது மட்டும் உடைந்து போகிறது.
நிதியமைச்சராக இருந்தபோதும் சரி, இப்போது தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சராக இருக்கும்போதும் சரி, நான் போடும் ஒவ்வொரு கையெழுத்திலும் 'என் மதுரைக்கு இதனால் என்ன லாபம்?' என்றுதான் முதலில் யோசிப்பேன்.

நான் படித்த வெளிநாட்டுப் படிப்பும், நான் பார்த்த உலகமும் இந்த எளிய மக்களின் வாழ்வை உயர்த்தப் பயன்படாவிட்டால் அதற்குப் பொருளே இல்லை. நான் இழந்தது அதிகம், ஆனால் இந்த மண்ணிற்காக நான் செய்ய வேண்டிய கடமை இன்னும் பாக்கி இருக்கிறது. தேர்தல் வரும், போகும். ஆனால் தர்மம் நிலைக்க வேண்டும். என் மீது நீங்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை நான் ஒருபோதும் சிதைக்க மாட்டேன்" என்றார்.

