சென்னையில் தொடங்கியது தேர்தல் பணி- சுவர் விளம்பரங்கள் அழிப்பு
சென்னையில் தேர்தல் விதிமீறல் தொடர்பாக சென்னை மாவட்ட தேர்தல் தலைமை அலுவலகக் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு புகார்கள் அளித்திட கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் 1800 425 7012 அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 15, 2026 at 10:15 PM IST
சென்னை: தமிழக சட்டப் பேரவைக்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து, மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. அதன்படி, பொது இடங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள பேனர்கள், கட்சி விளம்பரங்கள் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன. சுவர்களில் வரையப்பட்டிருந்த கட்சி விளம்பரங்கள் அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் இன்று அறிவித்துள்ளது. அதன் தொடர்ச்சியாக மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. அந்த வகையில், தலைநகர் சென்னையிலும் தேர்தல் பணிகள் தொடங்கி உள்ளன. சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 16 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான பறக்கும் படை, நிலையான கண்காணிப்பு குழு வீடியோ, கண்காணிப்புக் குழு ஆகியவற்றிற்காக 128 வாகனங்கள், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகமான ரிப்பன் கட்டட வளாகத்தில் இருந்து தேர்தல் பணிக்காக புறப்பட்டுச் சென்றன.
ஒவ்வொரு சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்கும் தலா 3 பறக்கும் படைகள், 3 நிலையான கண்காணிப்புக் குழுக்கள், 2 வீடியோ கண்காணிப்புக் குழுக்கள் என 8 வாகனங்கள் வீதம் 16 தொகுதிகளிலும் 128 வாகனங்கள் தேர்தல் பணியில் களம் இறங்கி உள்ளன. தேர்தல் பறக்கும் படையானது, தேர்தல் நடத்தை விதிமீறல் தொடர்பான புகார்கள், அச்சுறுத்தல், மிரட்டல், சமூக விரோத கும்பலின் நடமாட்டம், மதுபானம், ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடிமருந்துகள், வாக்காளர்களுக்கு பணம் மற்றும் பரிசு கொடுக்க கொண்டு செல்லப்படும் பெருந்தொகை ஆகிய புகார்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்.
வீடியோ கண்காணிப்புக் குழுவானது, அரசியல் கட்சிகளின் பேரணிகள், பொதுக் கூட்டங்கள், அரசியல் கட்சிகளின் முக்கிய செலவுகள் ஆகியவற்றை கண்காணித்து அறிக்கை அனுப்பும் பணியை மேற்கொள்ளும். மேலும் இந்தக் குழுவானது, ஒற்றைச்சாரள முறையில் அனுமதி பெற்ற பொதுக்கூட்டம், பிரச்சாரம், தேர்தல் பேரணிகளை வீடியோ பதிவு செய்யும். அதே சமயம், அனுமதி பெறாத கூட்டங்கள், பேரணி, பிரச்சாரங்கள் ஆகிவற்றை கண்டறிந்து தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கும்.
நிலையான கண்காணிப்புக் குழுவானது, சட்ட விரோத மதுபானம், லஞ்சம் அல்லது பெரிய அளவிலான தொகை, ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடிமருந்துகள், சமூக விரோத கும்பலின் நடமாட்டம் ஆகியவற்றை கண்காணித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும். சென்னையில் தேர்தல் விதிமீறல் தொடர்பாக சென்னை மாவட்ட தேர்தல் தலைமை அலுவலகக் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு புகார்கள் அளித்திட கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் 1800 425 7012 அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் அந்த எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தேர்தல் விதிமீறல்கள் தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்கலாம்.