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தேர்தல் நேர்மையாக நடந்திருப்பதால்தான் விஜய் முதல்வராகி உள்ளார் - மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பேட்டி

செப்.30-ல் டெல்லியில் நடைபெறவுள்ள இந்தியா கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவிருப்பதாக வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பேட்டி
மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2026 at 5:33 PM IST

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சென்னை: "தமிழ்நாட்டில் நேர்மையாக தேர்தல் நடந்திருப்பதால் தான் தவெக மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்று விஜய் முதலமைச்சராகியுள்ளார்" என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் இதழியலின் முன்னோடிகளில் ஒருவரும், சட்டபேரவை முன்னாள் தலைவருமான சி.பா.ஆதித்தனாரின் 122-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இன்று (செப்.27) சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு மதிமுக சார்பில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ மாலை அணிவித்தும், மலர்தூவியும் மரியாதைச் செலுத்தினார். இந்த நிகழ்வின்போது, மதிமுகவின் தலைமை நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

தலைச்சிறந்த வழக்கறிஞராகத் திகழ்ந்தவர் சி.பா.ஆதித்தனார்

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, "செந்தமிழ் ஒலிக்கும் தீந்தமிழ் நாட்டிற்கும் மகத்தான சேவை செய்தவரும், இதழியல் உலகில் எந்த நாட்டிலும் நடைபெற்றிருக்க முடியாத புரட்சியை ஏற்படுத்தியவருமான சி.பா.ஆதித்தனாரின் 122-வது பிறந்தநாள் இன்று. 1905- ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் திங்கள் 27-ம் நாள், கடல் அலைகள் தாலாட்டும், திருச்செந்தூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற காயாமொழியிலே பிறந்தார்.

சிங்கப்பூருக்கு சென்று தலைச்சிறந்த வழக்கறிஞராகத் திகழ்ந்து பின்னர் இதழியலில் அவர் கொண்டிருந்த ஆர்வம் காரணமாக முதன்முதலாக 1942-ல் மதுரையில் வாரம் இருமுறை வருகின்ற மாலை இதழ் ஏட்டையும், பின்னர் மாதம் ஒருமுறை வருகின்ற ராணி இதழ் ஏட்டையும் தொடங்கினார். அதே ஆண்டு பிற்பகுதியில் தினத்தந்தி ஏட்டைத் தொடங்கி பின்னர் அதனை சென்னையிலும் கொண்டு வந்து நிறுவி இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே அதிகமான பிரதிகள் மக்களிடம் செல்லுகின்ற பத்திரிகையாக தினத்தந்தி நாளிதழ் உள்ளது.

தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்று முழங்கியவர்

சட்டப்பேரவையின் சபாநாயகராக அவர் பொறுப்பேற்றபோது திருக்குறளை சொல்லி தான் சபைத் தொடங்க வேண்டும் என்ற மரபை உருவாக்கியவர் சி.பா.ஆதித்தனார் தான். 1950-களில் தஞ்சாவூரில் அவர் நடத்திய தமிழர் மாநாட்டில் 'தமிழ்நாடு தமிழருக்கே' என்ற முழக்கத்தை முன் வைத்தார். அந்த மாநாட்டை பெரியார் தொடங்கி வைத்து ஆதரவளித்தார். 1965- ஆம் ஆண்டு நடந்த இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டக் களத்தில் சி.பா.ஆதித்தனார் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு கோயம்புத்தூர் சிறைச்சாலையில் வாடினார்.

சி.பா.ஆதித்தனாரின் திருவுருவச் சிலைக்கு மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ மரியாதை
சி.பா.ஆதித்தனாரின் திருவுருவச் சிலைக்கு மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ மரியாதை (ETV Bharat Tamil Nadu)

சி.பா.ஆதித்தனார் தலைமையில் திருமணம்

ஆக, தமிழுக்கும், தமிழ்நாட்டிற்கும், அதுமட்டுமல்லாமல் ஈழத்தமிழர்களுக்கும் அவர் பேருதவியாகத் திகழ்ந்தார். காலம் இருக்கும் வரை, இம்மண்ணும், விண்ணும் இருக்கும் வரை சி.பா.ஆதித்தனாரின் புகழ் நீடித்திருக்கும். 1971- ஆம் ஆண்டில் அவருடைய தலைமையில் தான் டாக்டர் நாவலர் அவர்கள் எனது திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார். சி.பா.ஆதித்தனாரின் உணர்வுகள், மொழிக்காகவும், தமிழ்நாட்டிற்காகவும், அவர் நடத்திய போராட்டங்கள், ஏற்றுக் கொண்ட இன்னல்கள் அவரது புகழ் நீடித்து நிலைத்திருக்கும். காயாமொழியில் சி.பா.ஆதித்தனாரின் சிலையை கண்ணன் ஆதித்தனார் நிறுவியபோது அந்த சிலையை நான்தான் திறந்து வைத்தேன்" என்றார்.

இந்தியா கூட்டணிக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறேன்

எஸ்ஐஆர் விவகாரம் தொடர்பாக இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமாருக்கு எதிராக எதிர்ப்பு வலுத்து வரும் நிலையில் மதிமுகவின் நிலைப்பாடு என்ன? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, "வரும் செப்.30- ஆம் தேதி காலை 11.00 மணிக்கு டெல்லியில் இந்தியா கூட்டணியின் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர்களில் ஒருவரான கே.சி.வேணுகோபால் நேற்று (செப்.26) மாலை என்னை தொலைபேசியில் தொடர்புக் கொண்டு நீங்கள் இந்தியா கூட்டணியின் கூட்டத்தில் பங்கேற்க வேண்டும் என அழைப்பு விடுத்துள்ளார். அந்த கூட்டத்திலும் நான் பங்கேற்கவிருக்கிறேன்.

ஞானேஷ்குமார் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும்

இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார், ஜனநாயகத்திலே மிகப்பெரிய மோசடியைச் செய்து எஸ்ஐஆர் என்ற பெயரில் லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்களுக்கு வாக்குகள் இல்லாமல் செய்து பாஜகவின் எடுபிடியாகச் செயல்பட்டதால் மற்ற இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்களும் பலக் கட்டங்களில் எதிர்த்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியும் வந்திருக்கிறது.

அவர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்பது தான் எங்களது கோரிக்கையாகும். தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நியாயமாக நடைபெற்றது. பணம் கொடுக்காமலேயே மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்று தவெக ஆட்சியமைத்திருக்கிறது. தேர்தல் நியாயமாக நடந்திருப்பதால் தான் விஜய் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சராக முடிந்திருக்கிறது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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