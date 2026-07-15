தேர்தல் வெற்றி வழக்கு- அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பதிலளிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
தேர்தல் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்ற செங்கோட்டையன் தரப்பு வழக்கறிஞரின் கோரிக்கையை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி நிராகரித்தார்.
Published : July 15, 2026 at 5:33 PM IST
சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தலில் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து அதிமுக வேட்பாளர் பிரபு தாக்கல் செய்த வழக்கில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட அமைச்சர் செங்கோட்டையன் 82,612 வாக்குகளை பெற்று தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் நல்லசிவத்தை சுமார் 16,620 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். இத்தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர் பிரபு 56,232 வாக்குகளைப் பெற்று மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், தற்போது வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறையின் அமைச்சராக உள்ள செங்கோட்டையனின் தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்தும், தேர்தலில் வெற்றி பெற்றது செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரியும் அதிமுக வேட்பாளர் பிரபு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன்பு இன்று (ஜூலை 15) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "தேர்தல் வெற்றிக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்" என்று வாதிட்டார். எனினும், இதனையேற்க நீதிபதி மறுத்துவிட்டார்.
அப்போது நீதிபதி, "வழக்கு விசாரணை ஆரம்பக் கட்டத்தில் இருப்பதால் இந்த கட்டத்தில் வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய முடியாது. வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்ததா? இல்லையா? என்பதை முடிவு செய்த பிறகே தீர்மானிக்க முடியும்" என்று தெரிவித்தார்.
இந்த தேர்தல் வழக்கு குறித்து அமைச்சர் செங்கோட்டையன், தேர்தல் ஆணையம் ஆகியோர் நான்கு வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை வரும் ஆகஸ்ட் 12- ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்து நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.