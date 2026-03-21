'தேர்தல் காலத்தில் சாதி ரீதியிலான பிரச்சனைகளில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை' - ஐ.ஜி. விஜேந்திர பிதாரி பேட்டி
பிரச்சனைக்குரிய நபர்கள் யார் என்பதைக் கண்டறிந்து அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தென்மண்டல ஐ.ஜி. விஜேந்திர பிதாரி கூறியுள்ளார்.
Published : March 21, 2026 at 7:54 PM IST
நெல்லை: தேர்தல் காலத்தில் சாதி ரீதியிலான பிரச்சனைகளில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தென்மண்டலக் காவல்துறை ஐ.ஜி. விஜேந்திர பிதாரி தெரிவித்துள்ளார்.
நெல்லை - தூத்துக்குடி மாவட்ட எல்லையில் அமைந்துள்ள சோதனைச்சாவடியில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து தென்மண்டல காவல்துறை ஐ.ஜி. விஜேந்திர பிதாரி, நெல்லை சரக டி.ஐ.ஜி. சரவணன், நெல்லை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரசன்னகுமார் உள்ளிட்டோர் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தென் மண்டல காவல்துறை ஐ.ஜி. விஜேந்திர பிதாரி, "சட்டமன்றத் தேர்தலுக்காக தென் மாவட்டப் பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து சோதனைச் சாவடிகளிலும் தீவிர கண்காணிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. தேர்தல் பறக்கும் படை, நிலையான கண்காணிப்புக் குழு மூலம் தீவிர வாகனத் தணிக்கை செய்யும் பணி நடந்து வருகிறது. தேர்தலுக்காகப் பாதுகாப்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பிடிவாரண்ட் உள்ளவர்களை கைது செய்யும் நடவடிக்கை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்களை அழைத்து நன்னடத்தை பத்திரம் பெறும் பணி நடந்து வருகிறது. தேர்தலுக்கான பாதுகாப்புப் பணிகள் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், டி.ஐ.ஜி.க்கள் மேற்பார்வையில் எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள், காவல்துறையினர் மூலம் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. பிரச்சனைக்குரிய நபர்கள் யார் என்பதைக் கண்டறிந்து அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
தூத்துக்குடி சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். தூத்துக்குடி சம்பவத்தில் கைது செய்யப்பட்டவர், ஏற்கனவே தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு வழக்கில் தண்டனை பெற்றவர். இவர் மீது உள்ள பழைய வழக்குகள் ஏற்கனவே காவல்துறை மூலம் தீவிரமாக விசாரணை செய்யப்பட்டு அவருக்கான தண்டனை குறுகிய காலத்தில் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பவம் நடைபெற்ற நாட்களில் கூட காவல்நிலையத்தில் அவர் கையெழுத்துட்டு வந்துள்ளார். இந்த சம்பவத்தில் எந்த விதமான தடயங்களும் கிடைக்கப் பெறாமல் இருந்து வந்தது. இந்த விவகாரத்தில் எந்த தகவலும் கிடைக்காத நிலையிலும், அறிவியல்பூர்வமான விசாரணை தீவிரமாக நடத்தப்பட்டு தான் கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் வேறு யாருக்கும் தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்த தகவல் இதுவரை இல்லை; தனி ஒரு நபராகத்தான் அந்த சம்பவத்தை செய்துள்ளது விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
டி.என்.ஏ. பரிசோதனை முடிவின் அடிப்படையிலேயே அந்த நபரை கைது செய்துள்ளோம். தேர்தலுக்காக நடைபெறும் வாகன சோதனைக்கு மக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். அனைத்து வாகனங்களிலும் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படும்; புகார்கள் வந்தால் உடனுக்குடன் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. பொதுமக்கள் தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறைகளைத் தொடர்புக் கொண்டு புகார் தெரிவிக்கலாம். மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் தலைமையில் தொடர்ந்து கட்டுப்பாட்டு அறை மூலம் தேர்தல் கண்காணிப்புப் பணிகள் நடந்து வருகிறது.
நெல்லை மாவட்டத்தில் இதுவரை 600- க்கும் மேற்பட்ட நபர்களிடம் குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட மாட்டோம் என பிணைப் பத்திரம் பெறப்பட்டுள்ளது. நெல்லை மாவட்டத்தில் சாதி ரீதியிலான மோதல் சம்பவங்களைத் தடுக்கும் வகையில் கண்காணிக்கும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. சிறிய அளவிலான பிரச்சனை இருந்தாலும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தேர்தல் காலத்தில் சாதி ரீதியிலான பிரச்சனைகளில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.