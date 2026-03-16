'தேர்தல் திருவிழா 2026' நெல்லை மாவட்டத்தில் வெற்றி யாருக்கு? களத்தில் இருந்து நேரடி ரிப்போர்ட்
திருநெல்வேலி, அம்பாசமுத்திரம், பாளையங்கோட்டை தொகுதிகளின் கடந்தகால தேர்தல் வரலாறு, மக்களின் எண்ண ஓட்டம் என்ன என்பதை மக்களோடு மக்களாக கலந்து நமது ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டு பல்வேறு தகவல்களை திரட்டியுள்ளனர்.
Published : March 16, 2026 at 5:51 PM IST
- இரா. மணிகண்டன்
தமிழ்நாட்டில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. அரசியல் கட்சிகள் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் வெற்றி வாய்ப்புள்ள வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதில் தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகின்றன.
குறிப்பாக, அரசியல் கட்சிகளின் வாக்கு வங்கியும் தொகுதிக்கு ஏற்ப ஏற்ற இறக்கங்களுடன் இருந்து வருவதை நாம் பல நேரங்களில் பார்த்துள்ளோம். உதாரணமாக 2016 ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிமுக பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சி அமைத்தாலும், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறு தொகுதிகளிலும் தோல்வி அடைந்தது. சில தொகுதிகளில் டெபாசிட் தொகையும் பறி கொடுத்தது. அதே போல கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக பெரும்பான்மையான இடங்களில் வென்று ஆட்சி அமைத்தாலும், தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள 5 தொகுதிகளிலும் படுதோல்வி அடைந்தது.
இவ்வாறு ஆச்சரியங்கள் நிறைந்த தமிழக தேர்தல் களத்தை பற்றி மேலும் பல்வேறு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளும் விதமாக, ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதிகளின் கடந்த கால தேர்தல் வரலாறு தொடர்பான தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
திருநெல்வேலி தொகுதி
திருநெல்வேலி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு 1952 முதல் சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 1952 முதல் 2021 வரை இங்கு 16 முறை தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது. இதில், அதிமுக 7 முறையும், திமுக 6 முறையும், காங்கிரஸ் 3 முறையும், பாஜக ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட அந்த கட்சியின் தற்போதைய மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் 92,282 (46.70%) வாக்குகள் பெற்று வென்றார். அந்த தேர்தலில் திமுகவின் லட்சுமணன் 81,761(43.64%) வாக்குகள் பெற்று 2ஆம் இடம் பிடித்தார்.
இத்தொகுதியை பொறுத்தவரை கடந்த மூன்று சட்டமன்ற தேர்தல்களாக திமுக, அதிமுக என மாறி மாறி வெற்றி பெற்று வருகின்றன. அதன்படி கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை சேர்ந்த ஏ.எல்.எஸ். லட்சுமணன் 81,761 (43.64%) வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அப்போது அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட நயினார் நாகேந்திரன் 81,160 (43.32%) வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடம் பிடித்தார். அதே போல் 2011-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் நயினார் நாகேந்திரன் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு 86,220 (54.81%) வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அப்போது திமுகவைச் சேர்ந்த லட்சுமணன் 47,729 (30.34%) வாக்குகள் பெற்று தோல்வியடைந்தார்.
இந்த தொகுதியில் தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூகத்தை சேர்ந்த வாக்காளர்கள் (26-30%) அதிகம். அதற்கு அடுத்தபடியாக பிள்ளைமார் சமூகத்தினர் (22%) பேரும், யாதவர் சமூகத்தினர் (20%) பேரும், தேவர் சமூகத்தினர் (14%) பேரும் உள்ளனர். எனவே, இங்கு தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் மற்றும் பிள்ளைமார் சமூகத்தினர் தான் வெற்றியை தீர்மானிக்கின்றனர்.
வாக்காளர்கள் நிலவரம்
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வெளியிடப்பட்ட இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் நிலவரப்படி திருநெல்வேலி தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,32,513; பெண் வாக்காளர்கள் 1,40,929; 3ஆம் பாலினத்தவர் 80 என மொத்தம் 2,73,520 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். கடந்த 2021 தேர்தலில் 3,05,804 வாக்காளர்கள் இருந்தனர். இதில் 1,95,496 வாக்குகள் பதிவானது.
தொகுதியின் சிறப்பு
மாவட்ட தலைநகரில் உள்ள தொகுதியாக இருந்தாலும் கூட நகர் மற்றும் கிராமங்களை உள்ளடக்கியதாகவே திருநெல்வேலி தொகுதி இருக்கிறது. இருட்டுக்கடை அல்வா, புகழ்பெற்ற நெல்லையப்பர் கோயில், இரட்டை பாலம், தாமிரபரணி ஆறு என பல்வேறு சிறப்புகளும் இத்தொகுதியில் உள்ளன.
மக்களின் எதிர்பார்ப்பு
திருநெல்வேலி தொகுதியில் மக்களின் எதிர்பார்ப்பு குறித்து ஊடிவி பாரத் தமிழ்நாடு சார்பில் கள ஆய்வு மேற்கொண்டோம். அப்போது சமூக ஆர்வலர் கிருஷ்ணகுமார் நமக்கு அளித்த பேட்டியில், "இந்த தொகுதியில் வற்றாத ஜீவ நதியான தாமிரபரணி ஓடுகிறது. இந்த நதியில் சமீப காலமாக அதிகளவு கழிவுகள் கலக்கப்படுவதால் மாசடைந்து வருகிறது. ஒவ்வொரு தேர்தலின் போதும் நதியை சுத்தப்படுத்துவதாக அரசியல் கட்சிகள் வாக்குறுதிகள் கொடுக்கிறார்கள். ஆனால் தேர்தல் தான் மாறி மாறி வருகிறது, வாக்குறுதி எதையும் அவர்கள் நிறைவேற்றவில்லை.
மானூர் பகுதியில் உள்ள பெரியகுளத்துக்கு தாமிரபரணி நதி நீர் செல்லாததால் குளம் நிரம்புவதில்லை. அங்கு தாமிரபரணி தண்ணீரை கொண்டு செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். எனவே, மானூர் குளத்திற்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மாநகரில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது, அதை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.
குறிப்பாக திருநெல்வேலியின் அடையாளமாக இருக்கக் கூடிய டவுன் நெல்லையப்பர் கோயிலை சுற்றி ஏராளமான ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளன. இதனால் போக்குவரத்து நெரிசல் அடிக்கடி ஏற்படுகிறது. இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் என்பதும் தொகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. அதே போல் பல இடங்களில் சாலைகள் சேதமடைந்து காணப்படுகின்றன. பாதாள சாக்கடைக்காக தோண்டப்பட்ட சாலைகள் மீண்டும் முறையாக போடாததால் வாகனங்களில் செல்வோர் புழுதியில் சிக்கி அவதிப்பட்டு வருகிறார்கள். எனவே, சாலை வசதியை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதும் இந்த தொகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
பாளையங்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி
பாளையங்கோட்டை தொகுதிக்கு கடந்த 1977 ஆம் ஆண்டு முதல் தேர்தல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 1977 முதல் 2021 வரை திமுக 6 முறையும், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் இரண்டு முறையும், அதிமுக மூன்று முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. கடந்த 2021 தேர்தலில் திமுகவின் அப்துல் வகாப் 89,117 வாக்குகள் (55.32%) பெற்று வெற்றி பெற்றார். அதிமுகவின் ஜெரால்டு 36,976 (34.01%) வாக்குகள் பெற்று 2ஆம் இடம் பிடித்தார். 2016 தேர்தலில் திமுகவின் டி.பி.எம். மைதீன்கான் 67,463 (44.47%) வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அதிமுகவின் ஹைதர் அலி 51,591 (34.01%) வாக்குகள் பெற்று 2ஆம் இடம் பிடித்தார்.
2011 தேர்தலில் திமுகவின் மைதீன்கான் 58,049 (42.76%) வாக்குகள் பெற்று முதலிடம் பிடித்தார். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பழனி 57,444 (42.31%) வாக்குகள் பெற்றார்.
பாளையங்கோட்டை தொகுதியில் அதிகமாக இஸ்லாமியர்கள் 35% பேர் வசிக்கின்றனர் அவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக பிள்ளைமார் சமூகம் 15% பேர், யாதவர்கள் 15%, கிறிஸ்தவர்கள் 10% பேர் வசிக்கின்றனர். எனவே இங்கு இஸ்லாமியர்கள் தான் வெற்றியை தீர்தானிக்கின்றனர். குறிப்பாக மாநகரில் உள்ள மேலப்பாளையம் முழுவதும் இஸ்லாமியர்கள் அதிகளவு வசிக்கின்றனர்.
வாக்காளர்கள் நிலவரம்
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வெளியிட்ட இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் நிலவரப்படி பாளையங்கோட்டை தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,23,972; பெண் வாக்காளர்கள் 1,31,141; 3ஆம் பாலினத்தவர் 17 என மொத்தம் 2,55,130 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். கடந்த 2021 தேர்தலில் 2,79,819 வாக்காளர்கள் இருந்தனர். இதில் 1,59,444 வாக்குகள் பதிவானது.
தொகுதியின் சிறப்பு
தென்னகத்தின் ஆக்ஸ்போர்டு என்று பாளையங்கோட்டை அழைக்கப்படுகிறது. இங்கு அதிகளவு கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளன. மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம், மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகம், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை உட்பட அரசின் முக்கிய அலுவலகங்கள் அனைத்தும் இந்த தொகுதியில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள்
இது குறித்து பாளையங்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஜாஹீர் உசைன் நம்மிடம் கூறுகையில், "பாளையங்கோட்டையில் தான் ஹைகிரவுண்ட் அரசு மருத்துவமனை அமைந்துள்ளது. இங்கு நோயாளிகளுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும். குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாமல் இருக்கிறது. மக்கள் குடிநீருக்காக அலையும் நிலை உள்ளது. எனவே இந்த மருத்துவமனையில் வசதிகளை அதிகரிக்க வேண்டும். பாளையங்கோட்டை குலவணிகர்புரத்தில் ரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் என பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை வைத்து வருகிறோம்.
ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் இந்த கோரிக்கை வைக்கப்படுகிறது. ஆனால் தற்போது வரை பாலம் கட்டவில்லை. எனவே போக்குவரத்து நெருக்கடியை குறைக்க, அங்கு உடனடியாக மேம்பாலம் கட்டி தர வேண்டும். தொழில் வளர்ச்சி இங்கு பெரிதாக இல்லை. எனவே இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் வகையில் தொழில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்த வேண்டும்" என்றார்.
பாளையங்கோட்டை பகுதியில் பூக்கடை நடத்தி வரும் கண்ணம்மா என்பவர் கூறுகையில், "எங்களுக்கு டாஸ்மாக் கடையை மூட வேண்டும். அது மட்டும் தான் கோரிக்கை, மதுவால் எங்கள் குடும்பமே சீரழிந்துள்ளது. அரசு சமீபத்தில் வழங்கிய ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பணத்தை ஆண்கள் பெண்களிடம் இருந்து பிடுங்கி சாராயம் குடித்து விட்டனர். மதுவால் பல குடும்பங்கள் சீரழிந்துள்ளன. வரக்கூடிய எம்எல்ஏ எங்கள் பகுதியில் உள்ள மதுக்கடையை அடைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.
ஜாஹீர் உசேன் கூறியதை போன்று குலவணிகர்புரம் ரயில்வே மேம்பாலம் என்பது இந்த தொகுதி மக்களின் நீண்ட நாள் கனவு ஆகும். குறிப்பாக இங்கு அதிக அளவு கல்வி நிலையங்கள் உள்ளன. தினமும் காலை மற்றும் மாலை பீக் அவர்சில் அடிக்கடி ரயில்வே கேட் மூடப்படுவதால் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்துக் கிடப்பதை பார்க்க முடிகிறது. மேலும் முக்கிய அரசு அலுவலகங்கள் இருப்பதால் அவசரமாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் ரயில்வே கேட்டில் சிக்கி தவிக்கின்றனர். நோயாளிகளை ஏற்றி செல்லும் ஆம்புலன்ஸ் கூட பலமுறை இங்கு சிக்கிக் கொள்வது குறிப்பிடத்தக்கது.
அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதி
அம்பாசமுத்திரம் தொகுதிக்கு கடந்த 1971 ஆம் ஆண்டு முதல் தேர்தல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 1971 முதல் 2021 வரை அதிமுக ஆறு முறையும், திமுக, காங்கிரஸ் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தலா இரண்டு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
கடந்த 2021 தேர்தலில் அதிமுகவின் இசக்கி சுப்பையா 85,211 வாக்குகள் (47.96%)) பெற்று வெற்றி பெற்றார். திமுகவின் ஆவுடையப்பன் 62,296 (38.44%) வாக்குகள் பெற்று 2ஆம் இடம் பிடித்தார்.
2016 ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிமுகவின் முருகையா பாண்டியன் 78,555 (46.35%) வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். திமுகவின் ஆவுடையப்பன் 65,389 (38.58%) வாக்குகள் பெற்று 2ஆம் இடம் பிடித்தார்.
2011 தேர்தலில் அதிமுகவின் இசக்கி சுப்பையா 80,156 (55.11%) வாக்குகள் பெற்று முதலிடம் பிடித்தார். திமுக ஆவுடையப்பன் 55,547(38.19 %) வாக்குகள் பெற்றார். இதன்படி கடந்த மூன்று தேர்தல்களிலும் அதிமுக தொடர்ச்சியாக வெற்றி வாகை சூடியுள்ளது.
அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் தேவர் (22%) சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதிகம் வசிக்கின்றனர் அவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக நாடார் சமூகம் (20%), பட்டியல் சமூகத்தினர் (13%) வசிக்கின்றனர். தேவர் சமூகத்தினர் அங்கு வெற்றியை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக உள்ளனர்.
இந்த தொகுதியில், அம்பாசமுத்திரம், விகே.புரம், கல்லிடைக்குறிச்சி, வீரவநல்லூர், சேரன்மகாதேவி, பத்தமடை, மேலச்செவல், கோபாலசமுத்திரம் ஆகிய பேரூராட்சிகள் உள்ளன.
வாக்காளர்கள் நிலவரம்
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வெளியிட்ட இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் நிலவரப்படி அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,09,384; பெண் வாக்காளர்கள் 1,16,318; 3 ஆம் பாலினத்தவர் 12 என மொத்தம் 2,25,714 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். கடந்த 2021 தேர்தலில் 2,60,511 வாக்காளர்கள் இருந்தனர். இதில் 1,77,681 வாக்குகள் பதிவானது.
மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள்
தமிழகத்தின் வற்றாத ஜீவநதியான தாமிரபரணி நதி அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் உள்ள பாபநாசம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தான் உற்பத்தி ஆகிறது. மேலும் மாவட்டத்தின் பிரதானமான மணிமுத்தாறு, காரையாறு, சேர்வலாறு போன்ற அணைகள் இந்த தொகுதியில் உள்ளன. முழுக்க முழுக்க விவசாயம் சார்ந்த பகுதியாக இருந்து வருகிறது. எனவே இந்த தொகுதியில் மக்களின் எதிர்பார்ப்பு என்ன என்பது குறித்து நாம் கள ஆய்வு மேற்கொண்டோம்.
அப்போது சேரன்மகாதேவியை சேர்ந்த பீர் காதர் நம்மிடம் கூறுகையில், "அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி விவசாயம் சார்ந்த பகுதியாக இருந்தாலும் சமீப காலமாக அந்த தொழில் நலிவடைந்து வருகிறது. இதற்கு காரணம் போதிய நீர் பராமரிப்பு இல்லாததால் இங்கு உருவாகும் தாமிரபரணி ஆறு கழிவுகள் கலந்து முற்றிலும் மோசமாகிவிட்டது. தற்போது தாமிரபரணி தண்ணீர் குடிக்கும் தரத்திற்கு இல்லை.
இதுவரை எந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் இதை கவனிக்கவில்லை, இனி வரும் சட்டமன்ற உறுப்பினராவது கவனிக்க வேண்டும். வருகின்ற எம்எல்ஏ மக்களுக்கு சேவை செய்பவராக இருக்க வேண்டும். தொகுதியில் எந்த ஒரு வளர்ச்சி திட்டமும் இல்லை, சேரன்மகாதேவி பகுதியில் தாமிரபரணி நதி ஓடியும் மக்களுக்கு அந்த குடிநீர் முறையாக கிடைப்பதில்லை" என வேதனை தெரிவித்தார்.
பீர் காதர் கூறியதை போன்று இந்த தொகுதியில் உற்பத்தி ஆகும் தாமிரபரணி நதியானது திருநெல்வேலி மாவட்டம் மட்டுமல்லாமல் அண்டை மாவட்டங்களான தென்காசி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கி வருகிறது. ஆனால் இந்த நதி சமீபகாலமாக கடுமையாக மாசடைந்து வருகிறது. குறிப்பாக மாநகராட்சி பகுதியில் குடியிருப்புகளிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுகள் நேரடியாக நதியில் கலக்கிறது.
மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் தற்போது வரை முறையாக செயல்படுத்தவில்லை. தாமிரபரணி நதியை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்பது மாவட்ட மக்களின் பெரும் கனவாக இருக்கிறது. அதுவே மக்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்பாகவும் இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.