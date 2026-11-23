இடைத் தேர்தலில் தவெக எம்எல்ஏக்களின் வெற்றியை ஏதிர்த்து வழக்கு
இந்த மனுக்களுக்கான எண்ணிடும் நடைமுறைகள் முடிவடைந்தப் பிறகு, இரு வழக்குகளும் விசாரணைக்குப் பட்டியலிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : November 23, 2026 at 6:49 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தின் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டப் பேரவை தொகுதிகளுக்கு நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழக எம்.எல்.ஏ-க்கள் மரகதம் குமாரவேல் மற்றும் சத்தியபாமா ஆகியோரின் வெற்றியை எதிர்த்துச் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை பொதுத் தேர்தலில், மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் மரகதம் குமாரவேலும், தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் சத்தியபாமாவும் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றனர். பின்னர், அவர்கள் இருவரும் தங்களது எம்.எல்.ஏ பதவிகளை ராஜிநாமா செய்து விட்டு, ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தனர்.
இதனால் காலியான அந்த இரண்டு தொகுதிகளுக்கும் கடந்த அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. அக்டோபர் 9-ஆம் தேதி நடைபெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கையில், தவெக சார்பில் மீண்டும் களமிறங்கிய மரகதம் குமாரவேல் மதுராந்தகம் தொகுதியிலும் (20,040 வாக்குகள் வித்தியாசம்), சத்தியபாமா தாராபுரம் தொகுதியிலும் (9,471 வாக்குகள் வித்தியாசம்) வெற்றி பெற்றதாகத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.
இந்நிலையில், மரகதம் குமாரவேல் மற்றும் சத்தியபாமா ஆகிய இருவரின் வெற்றியையும் செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரிச் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தனித்தனியாகத் தேர்தல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தாராபுரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டுத் தோல்வியடைந்த வேட்பாளர் கே. பானுமதி, சத்தியபாமாவின் வெற்றியை எதிர்த்து மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.
இதே போல் மதுராந்தகம் சட்டப் பேரவை தொகுதியைச் சேர்ந்த வாக்காளர் எஸ். உமாபதி என்பவர், மரகதம் குமாரவேலின் வெற்றியை எதிர்த்துத் தேர்தல் வழக்கைத் தொடர்ந்துள்ளார்.
தேர்தல் விதிமீறல்கள் மற்றும் முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் குற்றம் சாட்டி இந்த மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
தற்போது உயர் நீதிமன்ற பதிவாளர் அலுவலகத்தில் இந்த மனுக்களுக்கான எண்ணிடும் நடைமுறைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அந்தப் பணிகள் முடிவடைந்த பிறகு, இரு வழக்குகளும் நீதிபதி முன்பு விரைவில் விசாரணைக்குப் பட்டியலிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.