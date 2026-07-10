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தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு | எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிலளிக்க உத்தரவு

இந்த ஐந்து வழக்குகளையும் விசாரித்த ஜி.அருள்முருகன், தேர்தல் வழக்குகள் தொடர்பாக உதயநிதி ஸ்டாலின், தளவாய் சுந்தரம், விஜய் தாமு உள்ளிட்டோர் 3 வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, விசாரணையை தள்ளிவைத்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 11:01 PM IST

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சென்னை: சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்குகளில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நடந்து முடிந்த 17வது சட்டமன்ற தேர்தலில் சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி வேட்பாளர் மிலானி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இதேபோல, கன்னியாகுமரி தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏ. தளவாய் சுந்தரம் வெற்றிபெற்றதை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி திமுக வேட்பாளர் மகேஷ் என்பவரும், ராயபுரம் தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ. விஜய் தாமு வெற்றியை எதிர்த்து திமுக வேட்பாளர் சுபேர் கான் தேர்தவ் வழக்குகளை தொடுத்திருந்தனர்.

மேலும், குளித்தலை தொகுதி திமுக எம்.எல்.ஏ. சூரியனூர் ஏ.சந்திரன் வெற்றியை எதிர்த்து தவெக வேட்பாளர் ஜி.பாலசுப்ரமணி, புதுக்கோட்டை தொகுதி திமுக எம்.எல்.ஏ. வி.முத்துராஜா ஆகியோரின் வெற்றியை எதிர்த்து தவெக வேட்பாளர் கே.எம்.ஷெரீப் ஆகியோர் தேர்தல் வழக்குகளை தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த ஐந்து வழக்குகளையும் விசாரித்த ஜி.அருள்முருகன், தேர்தல் வழக்குகள் தொடர்பாக உதயநிதி ஸ்டாலின், தளவாய் சுந்தரம், விஜய் தாமு உள்ளிட்டோர் 3 வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, விசாரணையை தள்ளிவைத்துள்ளார்.

இதேபோல, கரூர் தொகுதியில் வெற்றிபெற்று பதவி விலகிய அதிமுக எம்எல்ஏ எம். ஆர்.விஜயபாஸ்கர் வெற்றியை எதிர்த்து தவெக வேட்பாளர் வி.பி.மதியழகன், விராலிமலை தொகுதியில் வெற்றிபெற்று பதவி விலகிய அதிமுக எம்.எல்.ஏ. சி.விஜயபாஸ்கர் வெற்றியை எதிர்த்து திமுக வேட்பாளர் கே.கே.செல்லப்பாண்டியன் ஆகியோர் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

மேலும் லால்குடி தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏ. லீமா ரோஸ் மார்டின் வெற்றியை எதிர்த்து அங்கு போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் டி.பாரிவள்ளல், திருக்கோவிலூர் தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏ. எஸ்.பழனிசாமி வெற்றியை எதிர்த்து பரணி பாலாஜி, விழுப்புரம் தொகுதி திமுக எம்.எல்.ஏ. ஆர்.லக்ஷ்மணன் வெற்றியை எதிர்த்து தவெக வேட்பாளர் என்.மோகன்ராஜ், விக்கிரவாண்டி தொகுதி பாமக எம்.எல்.ஏ. சி.சிவக்குமார் வெற்றியை எதிர்த்து தவெக வேட்பாளர் ஏ.விஜயவடிவேல் ஆகியோரும் தேர்தல் வழக்குகளை தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த ஆறு வழக்குகளையும் விசாரித்த நீதிபதி என்.செந்தில்குமார், மனுக்களில் உள்ள குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்ய மனுதாரர்களுக்கு 1 வாரகால அவகாசம் வழங்கியும், பின்னர் சம்மந்தப்பட்ட எம்.எல்.ஏ -க்கள் பதிலளிக்க உத்தவிட்டும் வழக்குகளை 3 வாரங்களுக்கு தள்ளிவைத்தார்.

இதேபோன்று, அந்தியூர் தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏ. பி.ஹரிபாஸ்கர் வெற்றியை எதிர்த்து தவெக வேட்பாளர் எம். விஜய் வெங்கடேஷ்; பழனி தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏ. கே.ரவி மனோகரன் வெற்றியை எதிர்த்து தவெக வேட்பாளர் டாக்டர் பிரவீன்குமார்; ஆவடி தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ. ஆர்.ரமேஷ்குமார் வெற்றியை எதிர்த்து வாக்காளர் பி.வினோத் ஆகியோரும் வழக்கு தொடுத்துள்ளனர்.

திட்டக்குடி தொகுதி திமுக எம்.எல்.ஏ.-வான முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.கணேசன் வெற்றியை எதிர்த்து தவெக வேட்பாளர் ஏ.ராஜசேகர்; கோவில்பட்டி தொகுதி திமுக எம்.எல்.ஏ. கே.கருணாநிதி வெற்றியை எதிர்த்து தவெக வேட்பாளர் எஸ்.பாலசுப்ரமணியன்; போளூர் தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ. ஆர்.அபிஷேக் வெற்றியை எதிர்த்து தேமுதிக வேட்பாளர் பி.சரவணன் ஆகியோரும் தேர்தல் வழக்குகளை தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த ஆறு வழக்குகளையும் விசாரித்த நீதிபதி டி.கோவிந்தராஜன் திலகவதி, மனுக்களில் உள்ள குறைபாடுகளை நிவாரத்தி செய்ய மனுதாரர்களுக்கு 1 வார கால அவகாசம் வழங்கியும், பின்னர் எம்.எல்.ஏ -க்கள் பதிலளிக்க உத்தவிட்டும் வழக்கு விசாரணையை 3 வாரங்களுக்கு தள்ளிவைத்தார்.

TAGGED:

ELECTION CASE
MK STALIN
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தேர்தல் வழக்கு
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