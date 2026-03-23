ஊட்டி மலை ரயிலில் பயணிக்க விரும்பிய அதிகாரிகள்; டிக்கெட் வாங்க பலிகடா ஆக்கப்பட்ட கிராம உதவியாளர்கள்
உயர் அதிகாரிகளை திருப்தி செய்வதற்காக கிராம உதவியாளர்கள் இரண்டு பேரை விடிய விடிய ரயில் நிலையத்தில் காத்திருக்க செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Published : March 23, 2026 at 2:47 PM IST
கோவை: தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு ரயில் பயணச் சீட்டு வாங்குவதற்காக 2 கிராம உதவியாளர்கள் இரவு முழுவதும் ரயில் நிலையத்தில் காத்திருந்து பயணச்சீட்டை பெற்றுள்ள சம்பவம் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளனர்.
சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி, கோவை மாவட்டத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான பவன் குமார் தலைமையில் தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. தேர்தல் அமைதியாக நடைபெறும் வகையில், பாதுகாப்பு பணிக்காக சிஆர்பிஎப் போலீசார் வரவழைக்கப்பட்டு மாவட்டம் முழுவதும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதைத்தொடர்ந்து, மாவட்டத்தின் முக்கிய சந்திப்புகளில் தீவிர வாகன சோதனையை நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கிடையே, தேர்தல் பார்வையாளர், தேர்தல் செலவின மேற்பார்வையாளர் ஆகியோர் மேட்டுப்பாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் ஆய்வு பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மலை ரயிலில் பயணிக்க விரும்பிய அதிகாரிகள்
இதற்கிடையே, மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து ஊட்டி செல்லும் மலை ரயிலில் பயணம் செய்வதற்கு தேர்தல் பார்வையாளர்கள் விரும்பியதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், மலை ரயிலில் பயணம் செய்ய, முன்பதிவு செய்யாததால் அவர்களால் மலை ரயிலில் பயணிக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டதாக கூறபடுகிறது. இதனையடுத்து, தேர்தல் பார்வையாளர்கள் மலை ரயிலில் பயணம் செய்வதற்காக வசதியாக, உயர் அதிகாரிகளின் உத்தரவின் பேரில் பயணிச் சீட்டு வாங்குதற்காக வருவாய் துறை சார்பில் 2 கிராம உதவியாளர்கள் ரயில் நிலையத்துக்கு இரவு நேரத்தில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் ஒரு உதவியாளர் மாற்றுத்திறனாளி ஆவார். பயணச்சீட்டு பெறுவதற்காக 2 கிராம உதவியாளர்களும் இரவு முழுவதும் விடிய விடிய ரயில் நிலைய வளாகத்தில் காத்திருந்தனர்.
கொசுக்கடி தாங்க முடியாமல் அவர்கள் இருவரும் உறக்கமின்றி தவித்தனர். படுக்கை விரிப்பு, தலையணை ஆகியவற்றை தங்களுடன் இருவரும் கொண்டு சென்றிருந்தாலும், கொசுக்கடி தொந்தரவால் இருவரும் தூக்கம் வராமல் அவதிப்பட்டனர். நிலையை எண்ணி இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் ஆறுதல் கூறிக்கொண்டனர்.
ஒருவழியாக, காலை 5.30 மணிக்கு மலை ரயிலில் பயணம் செய்வதற்கான பயணச்சீட்டை அவர்கள் பெற்றுள்ளனர். உயர் அதிகாரிகளை திருப்தி செய்வதற்காக கிராம உதவியாளர்கள் இரண்டு பேரை விடிய விடிய ரயில் நிலையத்தில் காத்திருந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வெளியான நிலையில், இது தொடர்பாக முறையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.