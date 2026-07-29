கொளத்தூர் உட்பட 14 வாக்குச்சாவடிகளுக்கான இவிஎம் சரிபார்ப்பு பணி தொடக்கம்
கொளத்தூர் தொகுதியை தொடர்ந்து பிற மாவட்டங்களான காஞ்சிபுரம் மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டத்துக்குப்பட்ட இயந்திரங்கள் அந்தந்த மாவட்டத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளது.
Published : July 29, 2026 at 3:36 PM IST
சென்னை: வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தின் நம்பகத்தன்மையை பரிசோதிக்கவே ஆய்வு நடைபெறுகிறது என சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியும், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையருமான சமீரன் கூறியுள்ளார்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்டார். இதில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் 8,795 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியுற்றார்.
இந்த நிலையில், கொளத்தூர் தொகுதியில் 14 வாக்குச்சாவடிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை தேர்தல் ஆணையம் சரிபார்க்க வேண்டும் என திமுக சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது.
திமுக சார்பில் அளிக்கப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று, 14 வாக்குச்சாவடிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை சரி பார்க்கும் பணியை தேர்தல் ஆணையம் இன்று தொடங்கியது. அதன்படி சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் உள்ள வாக்குப்பதிவு இயந்திர கிடங்கில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை சரிபார்க்கும் பணி நடைபெற்றது.
கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலராக இருந்த சாந்தி தலைமையில் இந்த பணிகள் துவங்கியுள்ளது. நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 35 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட நிலையில் போட்டியிட்ட அனைத்து வேட்பாளர்களில் கட்சி பிரதிநிதிகளும், வாக்கு சரிபார்க்கும் மையத்திற்கு வந்துள்ளனர். சரியாக காலை 9 மணிக்கு தொடங்கியுள்ள இந்த பணியில் நாளொன்றுக்கு 2 வாக்குப்பகிவு இயந்திரங்கள் சரி பார்க்கப்படும்.. மொத்தம் ஏழு நாட்கள் இந்தப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சுமார் 6.5 லட்சம் ரூபாய் செலுத்தி, தி.மு.க. அளித்த மனுவின் அடிப்படையில் 14 வாக்குச்சாவடிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபார்ப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த சரிபார்ப்பு பணிகள் மூன்று கட்டங்களாக நடத்தப்படும் என்றும், முதல்கட்டமாக பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் சரியாக இருக்கிறதா என்று எண்ணப்படும் எனவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனிடையே, சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் கொளத்தூர் தொகுதியில் பயன்படுத்தப்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவது குறித்து, சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியும், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையருமான சமீரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "தேர்தல் ஆணையத்தின் ஆணைக்கிணங்க தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு வருகிறது. கொளத்தூர் தொகுதியை தொடர்ந்து பிற மாவட்டங்களான காஞ்சிபுரம், விருதுநகர் மாவட்டங்களுக்குட்பட்ட இயந்திரங்கள் அந்தந்த மாவட்டங்களில் ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளது.
வேட்பாளர் தேர்வு செய்து கொடுத்த 14 வாக்குச்சாவடிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட இயந்திரங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், வேட்பாளரின் தலைமை முகவர் முன்னிலையில், பெல் நிறுவன பொறியாளர்கள் முன்னிலையில் ஆய்வு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
ஏற்கெனவே அந்த இயந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகள் முதலில் காண்பிக்கப்படும் என்றும் அதன் பின்னர் பதிவான வாக்குகள் முழுமையாக அழித்துவிட்டு மீண்டும் மாதிரி வாக்குப்பதிவு நடத்தப்படும். இயந்திரத்தின் நம்பகத் தன்மையை பரிசோதிக்கவே இந்த நடைமுறை. சென்னையில் முதல்முறையாக இந்த சரி பார்ப்பு பணி நடைபெறுகிறது" என்று கூறினார்.