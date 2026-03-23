ETV Bharat / state

தேர்தல் பணிகள் தீவிரம்: நெல்லையில் வாக்குச்சாவடிகளை ஆய்வு செய்த தேர்தல் அதிகாரிகள்

தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சி முகவர்கள் செல்லும் பாதை, அதிகாரிகள் பயன்படுத்தும் பாதை உள்ளிட்டவை தனித்தனியாக ஒழுங்குபடுத்தப்படும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டும் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

வாக்குச்சாவடிகளை ஆய்வு செய்த நெல்லை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: நெல்லையில் உள்ள 5 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களை மாவட்ட ஆட்சியரும், தேர்தல் பொது பார்வையாளர்களும் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4ஆம் தேதியும் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அரசியல் களம் விறுவிறுப்படைந்துள்ளது. அதேபோல, 234 தொகுதிகளிலும் அரசு சார்பில் தேர்தல் பணிகளும் மும்முரமாக நடந்து வருகிறது.

அதன்படி, நெல்லையிலுள்ள 5 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் பதிவாகும் வாக்குகள் மே4 ஆம் தேதி நாகர்கோவில் சாலையில் உள்ள அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் எண்ணப்படவுள்ளது. எனவே, வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு தேவையான அனைத்து பணிகளும் திட்டமிட்ட முறையில் நடைபெறுவதை உறுதி செய்யும் விதமாக, இன்று மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி சுகுமார், தேர்தல் பொது பார்வையாளர்கள் ரிஷிகேஷ் பாஸ்கர் யசோத், அனுபா ஸ்ரீவஷ்தவா ஆகியோர் அங்கு ஆய்வு செய்தனர். தொடர்ந்து, கூடுதல் நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளுக்கு விரிவான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கினார்.

அதாவது, நெல்லை மாவட்டத்தில் மொத்தம் 1,678 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தேர்தல் நாளன்று பதிவாகும் வாக்குகள் அனைத்தும் சட்டமன்றத் தொகுதி வாரியாக பிரிக்கப்பட்டு, நெல்லை பொறியியல் கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு அறைகளில், வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் வாக்குப் பெட்டிகள் பலத்த பாதுகாப்புடன் சேமித்து வைக்கப்படும்.

வாக்கு எண்ணிக்கை நாளன்று, பாதுகாப்பு அறைகளிலிருந்து அனைத்து வாக்குப் பெட்டிகளும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட முறையில் எண்ணும் மையத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு, கட்டுப்பாடுகள் பின்பற்றி எண்ணிக்கை நடைபெறும். இந்த செயல்முறைகள் அனைத்தும் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பை முன்னிட்டு மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேலும், மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், ‘வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் பகுதிகளில் இரும்பு தடுப்புகள் அமைக்கும் பணி விரைவில் தொடங்கும். அரசியல் கட்சி முகவர்கள் செல்லும் பாதை, அதிகாரிகள் பயன்படுத்தும் பாதை உள்ளிட்டவை தனித்தனியாக ஒழுங்குபடுத்தப்படும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டும். பாதுகாப்பு, ஒழுங்கு மற்றும் சீரான செயல்பாடு உறுதி செய்யப்படும் வகையில் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக’ தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: தேர்தல் பறக்கும் படை சோதனை: ரூ.19 கோடி மதிப்பிலான தங்கம், வெள்ளி பொருட்கள் பறிமுதல்

முன்னதாக, நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள 5 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களைப் பிரித்து அனுப்பும் பணி இன்று தொடங்கியது. மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் கணினி மூலமான குலுக்கல் (Randomization) முறையில் இந்த ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.

நெல்லை மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள 5 தொகுதிகளிலும் 2,018 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், 2,014 கட்டுப்பாட்டு இயந்திரங்கள் மற்றும் 2,181 விவிபேட் இயந்திரங்கள் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளது.

TAGGED:

ELECTION VOTE COUNTING
சட்டமன்றத் தேர்தல்
வாக்குச்சாவடிகளில் ஆய்வு
TIRUNELVELI
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.