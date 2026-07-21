தமிழ்நாடு - புதுச்சேரி பார்கவுன்சில் உறுப்பினர் தேர்வு: மூன்றாவது முறையாக வெற்றி பெற்ற வழக்கறிஞர் வேல்முருகன்
18 பேர் இன்று ஒரே நாளில் உறுப்பினர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : July 21, 2026 at 8:30 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார்கவுன்சில் உறுப்பினர் தேர்வில் வழக்கறிஞர் வேல்முருகன் மூன்றாவது முறையாக வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலின் தேர்தல் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு 7 ஆண்டுகள் கழித்து 2026 மார்ச் 30 அன்று நடைபெற்றது. இதையடுத்து தேர்தலில் வாக்களிக்க 1 லட்சத்து 540 வழக்கறிஞர்கள் தகுதியானவர்கள் என அறிவிக்கப்பட்டது.
அத்துடன், தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் மொத்தமாக 168 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டன. அதில், தமிழகத்தில் 166 மையங்களும், புதுச்சேரியில் 2 மையங்களும் அமைக்கப்பட்டன. இதனை அடுத்து வாக்குப் பதிவு நாள் அன்று காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது.
மொத்தம் 23 உறுப்பினர்கள் பதவிக்காக வாக்குச்சீட்டு முறையில் நடத்தப்பட்ட இந்த தேர்தலில், தேர்வு செய்யப்படும் மொத்த உறுப்பினர்களில் குறைந்தது 5 பேர் பெண்களாக இருக்க வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அதில், 2 பெண்கள் நியமன உறுப்பினர்களாகவும் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் தெரிவிக்கப்பட்டது.
முன்னுரிமை அடிப்படையில் 1,2,3 என்ற எண்கள் அடிப்படையில் வழக்கறிஞர்கள் தங்கள் வாக்குகளை செலுத்தலாம் என்றும் கூறப்பட்டது. தமிழகத்திலேயே அதிகமான வாக்காளர்களை கொண்ட சென்னை மாவட்டத்தில் 30 ஆயிரம் வழக்கறிஞர்களும், அதற்கு அடுத்தபடியாக மதுரையில் 9 ஆயிரத்து 294 வழக்கறிஞர்களும் தங்களின் வாக்கினை பதிவு செய்தனர்.
இந்த வாக்குப் பதிவை கண்கானிக்க ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 10 நீதிபதிகள் கண்கானிப்பாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். மார்ச் 30 அன்று தேர்தல் முடிந்த நிலையில், ஏப்ரல் 7 ஆம் தேதி அன்று வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது.
இந்த நிலையில், 3 ஆயிரம் வாக்குகளைப் பெற்ற வேட்பாளர்கள் உறுப்பினர்களாக அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி, முன்னதாக பரணீதரன், அமல்ராஜ், கிரி ராஜன், கே.பாலு, பால்கனகராஜ், விஜயராஜ் உள்ளிட்டோர் உறுப்பினர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
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இந்நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கையின் இறுதி நாளான இன்று (ஜூலை 21) மேலும் 18 உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதில், ஏற்கனவே 2 முறை உறுப்பினரக இருந்த வழக்கறிஞர் வேல்முருகன் மூன்றாவது முறையாக வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதையடுத்து வழக்கறிஞர் வேல்முருகன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "சுமார் 87 நாட்கள் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது. 18 பேர் இன்று ஒரே நாளில் உறுப்பினர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நீதித் துறையில் பார் கவுன்சிலின் பங்கு மிக முக்கியமானது. அதனால் தான் இந்த தேர்தல் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களுடன் 2 பெண் நியமன உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின் தலைவர், துணைத்தலைவர், செயலாளர் ஆகியோருக்கான தேர்வுகள் நடைபெறும்" என தெரிவித்தார்.