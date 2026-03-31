253-வது முறையாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்த 'தேர்தல் மன்னன்' பத்மராஜன்
1988 முதல் சட்டமன்றத் தேர்தல், நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வரும் பத்மராஜன், தற்போது 253-முறையாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
Published : March 31, 2026 at 5:51 PM IST
சேலம்: வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் மேட்டூர் தொகுதியில் போட்டியிட 'தேர்தல் மன்னன் பத்மராஜன்' வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
தேர்தல் வரும்போதெல்லாம், பத்மராஜன் என்ற பெரும் நம் காதுகளுக்கு வந்து விடும். ஏனென்றால் எங்கு தேர்தல் நடந்தாலும் அங்கு சென்று முதல் ஆளாக வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்வது அவருடைய வழக்கமாக உள்ளது. தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று சாதனை படைப்பதை விட, தேர்தலில் போட்டியிட்டே சாதனை படைத்து வருகிறார் தேர்தல் மன்னன் பத்மரமாஜன்.
253-வது முறையாக தேர்தலில் போட்டியிடும் இவர், இன்று சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இதற்காக காலை 9 மணிக்கு மேட்டூர் ஆர்டிஓ அலுவலகத்திற்கு இருசக்கர வாகனத்தில் தனது உதவியாளருடன் வந்தார். ஆனால், அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார், அவருக்கு அனுமதி மறுத்து 10 மணிக்கு மேல் வரும்படி கூறி திருப்பி அனுப்பினர். பின்னர், காலை 10 மணிக்கு வந்த அவர், தனது வேட்பு மனுவை தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரான சுகுமாரிடம் தாக்கல் செய்து, உறுதி மொழி எடுத்துக் கொண்டார்.
தோல்வியிலும் சாதனை படைக்கலாம்
இது தொடர்பாக பத்மராஜன் கூறுகையில், "வெற்றி மட்டுமே சாதனை அல்ல; தோல்வியிலும் சாதனை படைக்கலாம் என்பதற்காக கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் முதல் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் வரை போட்டியிட்டு வருகிறேன். கடந்த 1988-ஆம் ஆண்டு முதல் தேர்தலில் போட்டியிட வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்து வருகிறேன். இப்போது, இப்போது 253-வது வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளேன். 1996-இல் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா, கேரளம், புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் ஒரே நேரத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலும், நாடாளுமன்ற தேர்தலும் நடைபெற்றது. அப்போது, 5 நாடாளுமன்ற தொகுதிகளிலும், 3 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தேன்.
முன்னாள் முதல்வர்கள் கருணாநிதி, ஜெயலலிதா, எடப்பாடி பழனிசாமி, தற்போதைய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆகியோர் போட்டியிட்ட தொகுதிகளிலும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளேன். அதேபோல் முன்னாள் பிரதமர் நரசிம்மராவ், காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி ஆகியோர் போட்டியிட்ட தொகுதிகளிலும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளேன்.
2011 சட்டமன்ற தேர்தலில் மேட்டூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு அதிகபட்சமாக 6273 வாக்குகள் பெற்றேன். தேர்தல்களில் அதிக தோல்விகளை சந்தித்த வேட்பாளர் என்று லிம்கா புத்தகத்தில் எனது சாதனை இடம் பெற்றுள்ளது. உலக சாதனை புத்தகமான கின்னஸ் புத்தகத்திலும் பதிவு செய்து உள்ளேன்" எனத் தெரிவித்தார்.