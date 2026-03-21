'தேர்தல் திருவிழா 2026' மதுரை கிழக்கு, மதுரை மேற்கு தொகுதிகளில் வெற்றி யாருக்கு?
Published : March 21, 2026 at 9:15 PM IST
இரா.சிவகுமார்
மதுரை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதேபோல், தேர்தலை நடத்துவதற்கான பணிகளில் தேர்தல் அதிகாரிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. இதனிடையே அதிமுக, திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் தொண்டர்கள், தவெக, நாம் தமிழர் கட்சி தொண்டர்கள் மக்களைச் சந்தித்து வாக்குச் சேகரித்து வருகின்றன. இதனால் தமிழ்நாடு அரசியல் களம் சூடுப்பிடித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டு அரசியலில் முக்கியத்துவம் பெறும் மதுரை மாவட்டம்
மதுரை மாவட்டம், மேலூர், மதுரை மேற்கு, மதுரை மத்தி, மதுரை கிழக்கு, மதுரை தெற்கு, மதுரை வடக்கு, திருப்பரங்குன்றம், உசிலம்பட்டி, திருமங்கலம், சோழவந்தான் ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. இதில் விஐபி தொகுதிகள் எனப்படும் மதுரை கிழக்கு, மதுரை தெற்கு ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகள் குறித்து சிறப்பு தொகுப்பாகப் பார்ப்போம்.
முக்கிய தலைவர்களை அடையாளம் காட்டிய மதுரை கிழக்கு தொகுதி
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், சுதந்திரப் போராட்ட வீரருமான என்.சங்கரய்யா, கடந்த 1977, 1980 ஆம் ஆண்டுகளில் மதுரை கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். அதேபோல், கடந்த 1984- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் மதுரை கிழக்கு தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் களமிறங்கிய காளிமுத்து அபார வெற்றி பெற்றார். பின்னாட்களில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் சபாநாயகராவும் பணியாற்றியுள்ளார்.
தற்போது வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சராக உள்ள பி.மூர்த்தி, கடந்த 2016, 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் தொடர்ந்து திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினராகத் தேர்வுச் செய்யப்பட்டார். இதனால் மதுரை கிழக்கு தொகுதி அமைச்சர் பி.மூர்த்தியின் கோட்டையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
எனினும், அதிமுக, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளுக்கும் இந்த தொகுதியில் செல்வாக்கு உள்ளது. இதனால் அதிமுக, திமுக இடையே இந்த தொகுதியில் கடும் போட்டி இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திமுக கூட்டணியில் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளில் ஏதாவது ஒரு கட்சிக்கு மதுரை கிழக்கு தொகுதியை ஒதுக்கும்பட்சத்தில் அக்கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இருப்பதாக கள நிலவரங்கள் கூறுகின்றன.
2021 தேர்தல் குறித்து பார்ப்போம்:
கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதுரை கிழக்கில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அமைச்சர் பி.மூர்த்தி 1,22,729 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். இவருக்கு அடுத்தபடியாக அதிமுக வேட்பாளர் கோபாலகிருஷ்ணன் 73,125 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்தார். அந்தத் தேர்தலின் போது இத்தொகுதியின் மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 3,28,990 ஆகும். பதிவான வாக்குகள் 2,37,892 ஆகும்.
|இதையும் படிங்க: வாணியம்பாடி குப்பை கிடங்கில் தீ விபத்து: நடவடிக்கை எடுக்காத அதிகாரிகளை கண்டித்து பொதுமக்கள் போராட்டம்
மதுரை கிழக்கு தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகள்:
ஆனையூர் பேரூராட்சி, கண்ணனேந்தல், நாகனாகுளம், ஒத்தக்கடை மற்றும் வண்டியூர் ஆகியவை சென்சஸ் டவுன்களாக உள்ளன. அப்பன்திருப்பதி, கள்ளந்திரி, கடவூர், மாங்குளம், மீனாட்சிபுரம், கொடிமங்கலம், அரும்பனூர், பனங்காடி, திருமோகூர், நாட்டார்மங்கலம், ராஜாக்கூர், வீரபாஞ்சான், வரிச்சியூர், ஆண்டார்கொட்டாரம், களிமங்கலம், சக்குடி, அங்காடிமங்கலம் போன்ற கிராமங்கள் மதுரை கிழக்கு தொகுதிக்குள் வருகின்றன. இத்தொகுதியில் கோனார் சமூகத்தைச் சார்ந்தவர்கள் பெரும்பான்மையாக உள்ளனர். இவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக முக்குலத்தோர், வேளாளர் சமூகத்தினர் உள்ளனர்.
மிகப்பெரிய தொகுதியான மதுரை கிழக்கு:
ஒத்தக்கடையைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் பாரதிதாசன் கூறுகையில், "மதுரை மாவட்டத்திலேயே மிகப்பெரிய சட்டமன்றத் தொகுதி மதுரை கிழக்கு தான். 14 மாநகராட்சி வார்டுகளும், 54 கிராம ஊராட்சிகளும் அமைந்துள்ளன. இதன் சுற்றளவு ஏறக்குறைய 40 கிலோமீட்டர் ஆகும். பொது சுகாதார மையம் கள்ளந்திரியில் மட்டுமே உள்ளது. அதற்கு நேர் எதிராக உள்ள வரிச்சியூர், குன்னத்தூர், களிமங்கலம் ஆகிய பகுதிகள் பயனடையும் வகையில் பொது சுகாதார மையம் தேவைப்படுகிறது.
அதேபோன்று இத்தொகுதியில் கலை அரசு அறிவியல் கல்லூரியும், அரசுப் பொறியியல் கல்லூரியும் இல்லை. இந்தப் பகுதியில் உயர்படிப்பு பயிலும் மாணவர்கள் அதிகமாகி வருவதால் இவை இரண்டும் தேவையாக உள்ளன. இந்தப் பகுதியில் விவசாயம் மற்றும் ஆடு, மாடுகள் மேய்த்தல் தான் பிரதான தொழிலாக உள்ளது. ஆகையால் இப்பகுதியில் நவீன கால்நடை மருத்துவமனை வேண்டும். தற்போது பெயரளவிற்கு ஒத்தக்கடையில் ஒன்று இயங்கி வருகிறது.
ஏதேனும் தீ விபத்துக்கள் ஏற்பட்டால், மதுரை நகரில் இருந்து தான் தீயணைப்பு வாகனங்கள் வரவழைக்க வேண்டி உள்ளது. ஆகையால் இந்தப் பகுதியில் நிரந்தர தீயணைப்பு நிலையம் உருவாக்கப்பட வேண்டும். கிழக்கு தொகுதியில் மிகப்பெரிய ஊராட்சியாக திகழும் ஒத்தக்கடையின் மக்கள்தொகை 15,000. அடிப்படை சுகாதார நிலையில் மிகவும் பின்தங்கி உள்ளது. ஒத்தக்கடையை சுற்றியுள்ள கொடிக்குளம், நரசிங்கம், வவ்வால் தோட்டம், பெருங்குடி கண்மாய்கள் கழிவுநீர்த்தேக்கமாக மாற்றப்பட்டு வருகிறது.
இதற்கான மாற்று ஏற்பாடு மிக மிக அவசியம். ஒத்தக்கடையை மையமாகக் கொண்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை தொடங்கப்பட வேண்டும். காரணம் இப்பகுதியில் உள்ள நான்கு வழிச்சாலையில் அடிக்கடி விபத்துக்கள் நேரிடுகின்றன. இந்தப் பகுதியில் சாலை விரிவாக்கம் என்ற பெயரில் அளவுக்கு அதிகமாக மரங்கள் வெட்டப்பட்டு சுற்றுச்சூழலுக்கு கேடு விளைவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதற்கான மாற்று உருவாக்கப்படவில்லை. வெள்ளிமலை காடுகளை பல்லுயிர் பாதுகாப்பு மண்டலமாக அறிவிக்க வேண்டும்" என்றார்.
மதுரை கிழக்கு தொகுதியின் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை:
189-வது எண் கொண்ட மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 3,30,993 ஆகும். இதில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,61,361, பெண் வாக்காளர்கள் 1,69,579, மூன்றாம் பாலினத்தவர் 53 என மொத்தம் 3,30,993 பேர் உள்ளனர்.
மதுரை தெற்கு தொகுதி
கடந்த 2009- ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்பின்போது மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது. கடந்த 2011 முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வரை மூன்று சட்டமன்றத் தேர்தல்களை இத்தொகுதி சந்தித்துள்ளது. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, அதிமுக, மதிமுக தலா ஒருமுறை இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
தற்போது மதிமுகவின் பூமிநாதன், மதுரை தெற்கு தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ளார். தொழிலாளர்கள் அதிகம் நிறைந்துள்ள இந்த தொகுதியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் அதிக செல்வாக்கு உள்ளது. திமுக, அதிமுகவுக்கும் குறிப்பிடத்தகுந்த வாக்கு வங்கி உள்ளது.
கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது மதிமுகவைச் சேர்ந்த பூமிநாதன் 62,812 வாக்குகளைப் பெற்று வெற்றி பெற்றார். இவருக்கு அடுத்தபடியாக அதிமுகவைச் சேர்ந்த சரவணன் 56,297 வாக்குகளைப் பெற்றார். இந்த தேர்தலின்போது மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியின் மொத்த வேட்பாளர்கள் எண்ணிக்கை 2.30,133 ஆகும். ஆனால் பதிவான வாக்குகள் எண்ணிக்கை 1,47,833 மட்டுமே.
வரலாற்று சிறப்புமிக்க திருமலை நாயக்கர் மஹாலைக் கொண்ட தொகுதி
இந்த தொகுதியைச் சேர்ந்த இயற்கை வேளாண் விவசாயி பிரசாந்த் கூறுகையில், "மது, கஞ்சா, போதைப்பழக்கம் மிக அதிகமாக உள்ள பகுதியாக உள்ளது. இரவு 11.00 மணிக்கு மேல் இயல்பாக வைகைக் கரை, முனிச்சாலை உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் விற்பனை மிக அமோகமாக நடைபெறுகிறது. சின்ன குழந்தைகள் தொடங்கி பெண்கள் வரை அந்தப் பழக்கம் பரவிக் கொண்டிருக்கிறது. பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இதுபோன்று போதைப்பொருள் பழக்கம் அதிகரித்து வருவதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன.
அந்த சூழல் மதுரையில் நிகழ்ந்துவிடக்கூடாது. இதனை இரும்பு கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும். அதேபோன்று மதுரையின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த பகுதியில் கடுமையான போக்குவரத்து நெருக்கடி நிலவுகிறது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க திருமலை நாயக்கர் மஹாலைச் சுற்றி நிலவும் அசுத்தக்கேடைத் தவிர்ப்பதற்கான நிரந்தரத் தீர்வு வேண்டும். தொழிலாளர்கள் மிக அதிகமாக வசிக்கும் இந்த பகுதியில் அவர்களுக்கான நலத்திட்டங்களை மதுரை மாநகராட்சி செயல்படுத்த வேண்டும்" என்றார்.
இந்த தொகுதியில் சௌராஷ்டிரா சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் அதிகளவில் வசிக்கின்றனர். வெற்றி பெறுகின்ற வேட்பாளரைத் தீர்மானிக்கும் சக்தி படைத்தவர்கள்.192-வது எண் கொண்ட மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 87,179, பெண் வாக்காளர்கள் 90,378, மூன்றாம் பாலினத்தவர் 48 என மொத்தம் 1,77,605 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். மேற்கண்ட இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் கணிசமான அளவில் முதல் தலைமுறை வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.