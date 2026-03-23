தனி நபரோ.. கூட்டாகவோ.. ஒரே கார் தானே? ரூ. 80 ஆயிரம் பறிமுதல் - குடும்பத்தார் வாக்குவாதம்

காரில் பயணித்தவர்கள் ஆவேசமடைந்து வாணியம்பாடி வட்டாச்சியர் அலுவலகத்திற்கு சென்று தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

வட்டாச்சியர் அலுவலகத்தில் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட குடும்பத்தினர்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 9:56 PM IST

திருப்பத்தூர்: ஒரே காரில் பயணித்தவர்களிடம் இருந்து தனித்தனியாக பறிமுதல் செய்த பணம் 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அதிகமாக இருந்ததால் தேர்தல் அதிகாரிகள் அதனை பறிமுதல் செய்து வாணியம்பாடி தேர்தல் அலுவலரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

தமிழ்நாட்டில் அடுத்த மாதம் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில், மாநிலம் முழுக்க தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளன. இதனால் தனிநபராக உரிய ஆவணமின்றி ரூ.50 ஆயிரத்துக்கு மேல் எடுத்துச்செல்ல கூடாது என தேர்தல் ஆணையம் எச்சரித்துள்ளது. அதே போல, வாக்காளர்களுக்கு பணம் அளிப்பதை தடுக்க, தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர வாகன தணிக்கையில் ஈடுப்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த காவலூர் பகுதியில், சுப்பிரமணி என்பவர் குடும்பத்தினருடன் காரில் சென்றுள்ளார். தேர்தல் பறக்கும் படையினர் அந்த காரை மடக்கி சோதனை செய்துள்ளனர். அப்போது, காரில் பயணித்த சுப்பிரமணி, அவரது மனைவி, ஓட்டுநர் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் இருந்து ரூ.40,000, 10,000, 5,000, 15,000 என இவ்வாறு தனித்தனியாக 80,490 ரூபாயை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்து உள்ளனர்.

இதனால் ஆவேசமடைந்த சுப்பிரமணி வாணியம்பாடி வட்டாச்சியர் அலுவலகத்திற்கு சென்று தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அதனை தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த வாணியம்பாடி நகர காவல்துறையினர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுப்பட்டவர்களிடம் பேச்சு வார்த்தை நடத்தினர். இதன்பின், வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தல் அலுவலர்கள், ஒரு காரில் 50 ஆயிரத்திற்கு மேல் எடுத்துச் செல்லக்கூடாது என விதி உள்ளது. எனவே, உங்களிடம் மொத்தமாக 80,490 ரூபாய் இருந்ததால் அதனை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து, வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தல் அலுவலரிடம் ஒப்படைத்துள்ளதாக தெரிவித்தனர். இந்த சம்பவத்தால் வாணியம்பாடி வட்டாச்சியர் அலுவலகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

