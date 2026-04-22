ETV Bharat / state

பல்லாவரத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படை சோதனையில் ரூ.9.92 லட்சம் பணம் பறிமுதல்

தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் யாரிடமிருந்து வந்தது? எந்தக் கட்சிக்குத் தொடர்புடையது? என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 22, 2026 at 11:09 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பல்லாவரத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படை நடத்திய சோதனையில் ரூ.9.92 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் பிரச்சாரம் ஓய்ந்துள்ள நிலையில், வாக்காளர்களுக்குப் பணம் விநியோகம் செய்வதை தடுக்கும் நோக்கில் தேர்தல் ஆணையம் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

இதன் ஒரு பகுதியாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம், பல்லாவரம் பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நேற்று இரவு அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அப்போது குறிப்பிட்ட விடுதியில் வாக்காளர்களுக்கு விநியோகம் செய்யப் பெருமளவு பணம் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக அதிகாரிகளுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இந்தத் தகவலின் அடிப்படையில், தேர்தல் பறக்கும் படையினர் காவல்துறையினரின் பலத்த பாதுகாப்புடன் அந்த விடுதிக்குள் நுழைந்து சோதனையிட்டனர்.

ஒவ்வொரு அறையாக நடத்தப்பட்ட தீவிர சோதனையில், கணக்கில் வராத 9.92 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இந்தப் பணத்திற்கு உரிய ஆவணங்கள் ஏதும் இல்லாததால், அது தேர்தல் முறைகேடுகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட இருந்திருக்கலாம் என அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர்.

தொடர்ந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணத்தை அதிகாரிகள் அரசு கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனர். மேலும் இந்தப் பணம் யாரிடமிருந்து வந்தது? எந்த கட்சிக்கு தொடர்புடையது? அல்லது வாக்காளர்களுக்குப் பிரித்துக் கொடுப்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்ததா? என்பது குறித்து அதிகாரிகள் மற்றும் காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் பல்லாவரத்தில் நடந்த இந்த திடீர் சோதனையும், பணம் பறிமுதலும் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

234 தொகுதிகளுக்கான தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் நாளை (ஏப்.23) ஒரே கட்டமாக நடைபெறுகிறது. காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்குகிறது. இதனை முன்னிட்டு கடந்த ஒரு மாதமாக நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரம் நேற்று மாலையுடன் முடிவடைந்தது. இந்நிலையில் மாநிலம் முழுவதும் பணப் பட்டுவாடாவை தடுக்கும் நோக்கத்தில் பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள் உள்ளிட்ட பொது இடங்களில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அதே போன்று அந்தந்த தொகுதிகளில் வாக்காளர்கள் அல்லாத அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் வெளிமாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் நேற்று மாலைக்கு மேல் தொகுதியை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

TAGGED:

தேர்தல் பறக்கும் படை
பல்லாவரத்தில் பணம் பறிமுதல்
FLYING SQUAD MONEY SIEZE
சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.