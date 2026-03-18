ETV Bharat / state

திருப்பதி கோயிலுக்கு எடுத்து சென்ற காணிக்கை பறிமுதல்; மணிக்கணக்கில் நாணயங்களை எண்ணிய அதிகாரிகள்

திருப்பதி கோயிலுக்கு என சிறிது சிறிதாக சேர்த்து வைத்து எடுத்து செல்லும் பணத்திற்கு எப்படி ஆவணம் கொடுப்பது என பக்தர் போராடியும் அதிகாரிகள் கொடுக்கவில்லை.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 18, 2026 at 9:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவண்ணாமலை: திருப்பதி கோயில் உண்டியலில் செலுத்த எடுத்து சென்ற காணிக்கையை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேதி அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தேர்தல் நடத்தை விதிகளும் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதனால், தமிழ்நாடு முழுவதும் உரிய ஆவணம் இல்லாமல் ரூ.50 ஆயிரத்திற்கு மேல் எடுத்து செல்லும் பணத்தை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி - காஞ்சிபுரம் சாலையில் தேர்தல் நிலை கண்காணிப்புக் குழு அலுவலர் உஷா நந்தினி தலைமையிலான அதிகாரிகள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, திண்டிவனத்தில் இருந்து ஞானவேல் என்பவரது குடும்பத்தினர் காரில் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலுக்கு புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருந்தனர்.

இந்த நிலையில், ஞானவேலின் காரை அதிகாரிகள் சோதனை செய்த போது, திருப்பதி உண்டியலில் காணிக்கை செலுத்துவதற்காக ரூ.1, 2, 5, 10 நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தது தெரியவந்தது. அவர்கள் நேர்த்திக்கடன் செலுத்துவதற்காக சிறிது சிறிதாக ரூ.67,507- ஐ சேர்த்து வைத்தது காரில் இருந்தது. அதனை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், நாணயங்களை கொட்டி நீண்ட நேரமாக எண்ணிய சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

அப்போது, ஞானவேல் குடும்பத்தார் கோயில் உண்டியலில் காணிக்கைக்காக செலுத்த எடுத்து செல்வதாகவும், திருப்பி தருமாறும் அதிகாரிகளிடம் மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டார். ஆனால், உரிய ஆவணங்கள் இருந்தால் மட்டுமே பணத்தை திருப்பி தர முடியும் என அதிகாரிகள் மறுத்துவிட்டனர்.

மேலும், திருப்பதி கோயிலுக்கு என சிறிது சிறிதாக சேர்த்து வைத்து எடுத்து செல்லும் பணத்திற்கு எந்த ஆவணத்தை கொடுப்பது? என நீண்ட நேரமாக வாக்குவாதம் செய்த ஞானவேல், இறுதியில் ஏமாற்றத்துடன் திருப்பதிக்கு காரில் புறப்பட்டு சென்றார். அந்த பணத்தை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மாவட்ட கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனர். இது தொடர்பாக விசாரணை நடந்து வருகிறது.

தேர்தல் நடத்தை விதிகள்

தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டவுடன் அரசு சார்பில் புதிய திட்டங்கள், நிதி மானியங்கள், அல்லது அடிக்கல் நாட்டுதல் போன்றவற்றை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாநில நிர்வாகம் அறிவிக்கக் கூடாது. மேலும், வாக்காளர்களுக்கு பணமோ, பரிசுப் பொருட்களோ கொடுப்பதும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, ரூ.50,000 வரை மட்டுமே ரொக்கமாக எடுத்துச் செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எவ்வித ஆவணமும் தேவையில்லை. ரூ.50,000-க்கு மேல் எடுத்துச் செல்லும் போது வங்கிக் கணக்கு அறிக்கை, வங்கியில் பணம் எடுத்ததற்கான ஆதாரம் என எதாவது ஒரு ஆவணத்தை கையில் வைத்திருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் அந்த பணத்தை பறிமுதல் செய்வார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

தேர்தல் பறக்கும் படை
ELECTION FLYING SQUAD
உண்டியல் பணம் பறிமுதல்
தேர்தல் நடத்தை விதி
TIRUPATI UNDIYAL MONEY SEIZED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.