ETV Bharat / state

வேலூரில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிரடி; துணி வியாபாரியிடம் இருந்து ரூ.71,000 பறிமுதல்

தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில் பணம் கொண்டு வந்தவர் கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்த துணி வியாபாரி என்றும், அவர் சென்னைக்கு துணி வாங்கச் சென்றதும் தெரியவந்தது.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 18, 2026 at 6:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: குடியாத்தம் எல்லையில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் ரூ.71 ஆயிரத்தை ரொக்கமாக பறிமுதல் செய்தனர்.

வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் மாநிலம் முழுவதும் அமலுக்கு வந்துள்ளன. அந்தந்த மாவட்ட அளவில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தேர்தல் அலுவலர்களாக நியமிக்கப்பட்டு, தேர்தல் கண்காணிப்பு பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்தில் உரிய ஆவணங்களின்றி எடுத்துசெல்லப்படும் பணம், பரிசுப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 5 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும், முக்கிய சாலைகள் மற்றும் சந்திப்புகளில் வாகனத் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு, சந்தேகத்திற்கிடமான வாகனங்கள் சோதனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பறக்கும் படை மற்றும் கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் பயன்படுத்தும் வாகனங்களின் நகர்வை துல்லியமாக அறிந்துகொள்ள, அந்த வாகனங்களில் ஜிபிஎஸ் கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதியில் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் காரணமாக இந்த தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 24 மணி நேரமும் மூன்று பறக்கும் படையினர் மற்றும் நிலையான கண்காணிப்பு குழுக்கள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். முக்கியமாக, மாநில எல்லைப் பகுதிகளில் தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

இந்நிலையில், பேரணாம்பட்டு அருகிலுள்ள பத்தலபல்லி - தமிழ்நாடு, ஆந்திர எல்லை வன சோதனைச்சாவடி பகுதியில் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்து வந்த காரை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில், உரிய ஆவணங்கள் இன்றி எடுத்துவரப்பட்ட ரூபாய் 71 ஆயிரம் ரொக்கமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

இதனையடுத்து, அந்த பணத்தை பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்து மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியிடம் ஒப்படைத்தனர். தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், அந்த பணம் கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்த ஆஞ்சநேய ரெட்டி என்பவருடையது என்றும், அவர் பெங்களூருவில் துணி வியாபாரம் செய்து வருவதும் தெரியவந்தது. மேலும், அவர் பெங்களூருவில் இருந்து சென்னைக்கு துணி வாங்கச் சென்றதாக கூறியுள்ளார். அவரிடம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் பின்னர், அரசு கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதுதொடர்பாக தேர்தல் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

VELLORE
ELECTION FLYING SQUAD
வேலூரில் பணம் பறிமுதல்
தேர்தல் பறக்கும் படை
VELLORE MONEY SEIZE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.