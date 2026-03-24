தேர்தல் பறக்கும் படை சோதனை: வேலூரில் ரூ.14.28 லட்சம் பணம், 17 சவரன் நகை பறிமுதல்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தொகை ரூ.10 லட்சத்தை கடந்ததால், விதிமுறைகளின்படி மேலான விசாரணைக்காக பணமும், நகைகளும் வேலூர் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன
Published : March 24, 2026 at 8:54 PM IST
வேலூர்: கே.வி.குப்பம் பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மேற்கொண்ட வாகன சோதனையில் ரூ.14 லட்சம் பணமும், 17 சவரன் தங்க நகைகளையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
வேலூர் மாவட்டத்தில் தேர்தல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பறக்கும் படையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், கே.வி.குப்பம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட செங்குன்றம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் அதிகாரிகள் வாகனங்களை சோதனை செய்தனர்.
அப்போது ஆந்திர மாநிலத்தின், பலமனேரி பகுதியில் இருந்து குடியாத்தம் நோக்கி வந்த தனியார் பயணிகள் பேருந்தை நிறுத்தி சோதனை மேற்கொண்டனர். இதில், பலமனேரியைச் சேர்ந்த சீனிவாசலு என்பவர் வைத்திருந்த பையை பரிசோதனை செய்த போது, உரிய ஆவணங்கள் இன்றி எடுத்து வந்த ரூ.14 லட்சத்து 28 ஆயிரத்து 330 ரொக்கமும், 17 சவரன் தங்க நகைகளும் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து, அந்த பணமும், நகைகளும் உடனடியாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, கே.வி.குப்பம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அங்கு நடத்தப்பட்ட ஆரம்பக்கட்ட விசாரணையில், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நகை மற்றும் பணம் பலமனேரியைச் சேர்ந்த நகைக்கடை உரிமையாளருக்கு சொந்தமானது என்றும், வாடிக்கையாளரின் ஆர்டருக்காக நகையை கொண்டு வந்த போது சிக்கியதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தொகை ரூ.10 லட்சத்தை கடந்ததால், விதிமுறைகளின்படி மேலான விசாரணைக்காக பணமும், நகைகளும் வேலூர் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் நடைபெறுகிறது. இதனை முன்னிட்டு மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் கடுமையாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.
தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவின்படி, பறக்கும் படை மற்றும் நிலை கண்காணிப்பு குழுவினர் 24 மணி நேரமும் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக பொதுமக்கள் ரூ.50 ஆயிரத்திற்கு மேல் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்படும் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் நேற்று குடியாத்தம் பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மேற்கொண்ட வாகன சோதனையில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி எடுத்து வரப்பட்ட 6 லட்ச ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர். இதுவரை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரூ.75 கோடி மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.