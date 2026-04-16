சென்னையில் ரூ.245 கோடி மதிப்பிலான தங்கம், வைர நகைகள் பறிமுதல்; தேர்தல் பறக்கும் படை அதிரடி
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரூ.245 கோடி மதிப்பிலான நகைகளுக்கான உரிய ஆவணங்களை கொடுத்தால் மட்டுமே அவை திருப்பி தரப்படும் என்று தேர்தல் அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : April 16, 2026 at 5:31 PM IST
சென்னை: அடையாறு பகுதியில் ரூ.245 கோடி மதிப்பிலான தங்கம் மற்றும் வைர நகைகளை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 -ம் தேதி நடைபெறவுள்ள சூழலில், மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளன. மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் காவல்துறையுடன் இணைந்து தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த சோதனையில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்படும் பணம், நகை, பரிசுப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
குறிப்பாக, சென்னையின் முக்கிய சாலைகள், விமான நிலையங்கள், ரயில் நிலையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள், துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்புடன் தீவிர சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், நேற்று (ஏப்.15) நள்ளிரவு அடையாறு பகுதியில், தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, அந்த வழியாக வந்த ஒரு வாகனத்தை நிறுத்தி சோதனை செய்தபோது, அதில் ரூ.245 கோடி மதிப்புள்ள தங்க நகைகள், வைர நகைகள் இருந்தது தெரியவந்தது. அதுகுறித்து வாகனத்தில் வந்த நபர்களிடம் விசாரணை செய்தபோது, அந்த நகைகள் அனைத்தும் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு வரப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, ரூ.245 கோடி மதிப்புள்ள நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் அதிகாரிகள், சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர். மேலும், வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய விசாரணையில், தங்களிடம் இந்த நகையை எடுத்துச் செல்வதற்கான உரிய ஆவணங்கள் இருப்பதாகவும் அதனை கையில் எடுத்துவர மறந்துவிட்டதாகவும் அதை காண்பித்து நாங்கள் இதைப் பெற்றுக் கொள்வதாகவும் நகையை எடுத்து வந்த நபர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சாஸ்திரி நகர் போலீசாரும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், சென்னை சவுகார்பேட்டை பகுதியில் இருந்து அந்த தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் பல்லாவரத்தில் உள்ள பிரபல தனியார் நிறுவனத்துக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டபோது பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதற்கிடையே, ரூ.245 கோடி மதிப்பிலான நகைகளுக்கான உரிய ஆவணங்களைக் கொடுத்தால் மட்டுமே அவை அனைத்தும் திருப்பி ஒப்படைக்கப்படும் என தேர்தல் அதிகாரிகள் தரப்பில் திட்டவட்டமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.