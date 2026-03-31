திருவாரூரில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வாகனத்தை சோதனையிட்ட பறக்கும் படையினர்
திமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தனது சொந்த ஊரான திருவாரூரில் இருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார்.
Published : March 31, 2026 at 1:46 PM IST
திருவாரூர் தேர்தல் பரப்புரைக்காக திருவாரூர் சென்ற முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் வாகனத்தை பறக்கும் படை அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் நேற்று தொடங்கியது. முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடவுள்ள நிலையில், நேற்று அங்கு சென்ற அவர், தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார்.
அதில் தனது சொத்து மதிப்பு ரூ.7.64 கோடி என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், தனது கையிருப்பு ரொக்கமாக ரூ.10 ஆயிரம் இருப்பதாகவும், மனைவி துர்கா ஸ்டாலினிடம் ரூ.40 ஆயிரம் இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, திமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று முதல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கவுள்ளார். தனது சொந்த ஊரான திருவாரூரில் இருந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார்.
இதற்காக, சென்னையில் இருந்து இன்று காலை விமானம் மூலமாக முதலமைச்சர் திருச்சி சென்றார். பின்னர் அங்கிருந்து பிரச்சார வேன் மூலமாக திருவாரூர் நோக்கி புறப்பட்டார்.
இந்நிலையில், தஞ்சாவூர் அருகே சாலியமங்கலத்தில் அவரது பிரச்சார வேன் சென்றபோது, தேர்தல் பறக்கும் படையினர் அதை தடுத்து நிறுத்தி சோதனை மேற்கொண்டனர்.
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அமர்ந்திருந்த முன்பக்க கதவை திறந்த அதிகாரிகள், அங்கிருந்த பொருட்களை சோதனை செய்தனர். பின்னர், வேனின் பின்பக்க கதவையும் திறந்து அவர்கள் சோதனை நடத்தினர். இதில், வேனில் எந்த பணமோ, பரிசுப்பொருட்களோ இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு, அவரது வாகனத்தை அனுமதித்தனர். இதையடுத்து, முதலமைச்சர் திருவாரூர் சென்றடைந்தார்.
திருவாரூர் தெற்கு ரத வீதியில் இன்று மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும் தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறார். திருவாரூர் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் பூண்டி கலைவாணன், திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி சிபிஐ வேட்பாளர் மாரிமுத்து, நன்னிலம் தொகுதி எஸ்டிபிஐ வேட்பாளர் முகமது முபாரக், மன்னார்க்குடி தொகுதி திமுக வேட்பாளர் டி.ஆர்.பி. ராஜா ஆகியோரை ஆதரித்து முதலமைச்சர் வாக்கு சேகரிக்கிறார்.
முன்னதாக, திருவாரூர் அருகே முன்னாள் அமைச்சர் பழநிமாணிக்கம், திமுக வேட்பாளர்கள் சந்திரசேகரன் ராமநாதன், துணை மேயர் அஞ்சுகம்பூபதி உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.