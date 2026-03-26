கரூர் தவெக அலுவலகத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை
தவெக அலுவலகத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
Published : March 26, 2026 at 10:40 PM IST
கரூர்: கரூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட சின்ன ஆண்டாங்கோவில் சாலையில் அமைந்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் அலுவலகத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் இன்று (மார்ச் 26) மாலை 05.30 மணியளவில் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். சுமார் இரண்டு மணி நேரம் சோதனை நீடித்தது.
அப்போது அலுவலகத்தில் இருந்த பணியாளர்களிடம் வாக்காளர்களுக்கு விநியோகம் செய்ய டோக்கன்கள் தயார் செய்யப்படுகிறதா? என்று அதிகாரிகள் கேள்வி எழுப்பியதாகக் கூறப்படுகிறது. அதிகாரிகளின் சோதனைக் குறித்து தகவலறிந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வழக்கறிஞர் பிரிவு மண்டல இணைச் செயலாளர் வழக்கறிஞர் அரசு, வழக்கறிஞர் தமிழரசன் உள்ளிட்டோர் தவெக அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்தனர்.
தவெக அலுவலகத்தில் முன்புறம் மற்றும் பின்புறத்திலும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கொடியின் வண்ணம் பூசப்பட்டுள்ளது. இது அனுமதி இல்லாமல் பூசப்பட்டுள்ளதாக எங்களுக்கு தகவல் வந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். தவெக கட்சி அலுவலகத்திற்கு தனியாக அனுமதி பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக் கூறி தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளிடம் கட்சியினர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள், கரூர் மாநகராட்சி அலுவலகத்திற்கு தகவல் அளித்தனர். அங்கு வருகை தந்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தவெக அலுவலகத்தின் முன்பகுதியில் உள்ள வண்ணத்தினை சுண்ணாம்பு கொண்டு அழிக்க உள்ளதாக தெரிவித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து தவெக சார்பில் தேர்தல் அதிகாரியிடம் முறையான அனுமதி பெறப்படும் என உறுதி அளித்ததை தொடர்ந்து அதிகாரிகள் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தவெக வழக்கறிஞர் பிரிவு இணைச்செயலாளர் வழக்கறிஞர் அரசு, "கரூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் மதியழகன் நேற்று முதல் முறையான அனுமதி பெற்று பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அவரது பிரச்சாரத்தை முடக்கும் வகையில் தேர்தல் அதிகாரிகள் இன்று காலை முதல் பல்வேறு வகையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு புகார்கள் வந்திருப்பதாகக் கூறி பல்வேறு இடையூறுகளைச் செய்து வருகின்றனர்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் திண்டுக்கல் மாவட்ட பிரச்சார வாகனம் ஒன்றுக்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக் கொண்டிருந்தபோது அங்கு வந்த தான்தோன்றிமலை காவல் ஆய்வாளர் மற்றும் பசுபதிபாளையம் காவல் ஆய்வாளர் ஆகிய இருவரும் காரினை பறிமுதல் செய்ய முயன்றனர். பின்னர் வாகனம் முறையான அனுமதி பெற்று பிரச்சாரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் என தெரிவித்ததைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினர், தேர்தல் அதிகாரிகள் கலைந்துச் சென்றனர்.
அதேபோல் இன்று கரூர் மேற்கு மாவட்ட தவெக அலுவலகம் அமைந்துள்ள சின்னாண்டாங் கோயில் பகுதியில் வாக்காளர்களுக்கு டோக்கன் வழங்கப்பட உள்ளதாக வந்த புகாரில் சோதனையிட முயன்றனர். இன்று காலை முதல் மாலை வரை மூன்று முறை கரூர் மேற்கு மாவட்ட தமிழக வெற்றிக் கழக அலுவலகத்திற்கு தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் சோதனை செய்ய வந்துள்ளனர். ஆனால் ஆதாரத்துடன் தெரிவிக்கிறோம், அதிமுக கட்சி அலுவலகத்தில் இரட்டை இலை சின்னம் மறைக்கப்படாமல் உள்ளது,
கரூர் மாவட்ட திமுக அலுவலக கேட்டில் உதயசூரியன் சின்னம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுவும் மறைக்கப்படாமல் உள்ளது. ஆனால் இது குறித்து தேர்தல் அதிகாரிகள் எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளாமல் அலட்சியமாக உள்ளனர். தவெக கரூர் வேட்பாளர் மதியழகனுக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. மக்கள் தமிழக வெற்றிக் கழக சின்னத்திற்கு வாக்களிக்க தயாராகிவிட்டனர். தவெக கரூர் வேலுச்சாமிபுரம் கூட்டத்திற்கு செப்டம்பர் 27- ஆம் தேதி அனுமதி தராமல் எப்படி இடையூறுகள் செய்தார்களோ? அதுபோல பிரச்சாரத்தை முடக்கும் வகையில் பல்வேறு வகையில் இடையூறுகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.
கரூர் மாவட்டம் முழுவதும் தேர்தல் விதிமுறைகளை மதித்து அதிகாரிகளுக்கு இடையூறு இல்லாமல் அனைத்து இடங்களிலும் கட்சிக் கொடிகள், பிளக்ஸ் பேனர்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளது. கரூர் மாவட்டத்தில் தேர்தல் பணியாற்றும் அதிகாரிகளே சங்கடப்படும் வகையில் தவெக மீது பொய்யான புகார்கள் வழங்கப்படுகின்றன. தவெக கட்சிக்கு தொந்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்றே திட்டமிட்டு புகார்கள் அளித்து வருகின்றனர்.
இது ஒரு மலிவான அரசியல். தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு மக்களின் ஆதரவும், வரவேற்பும் சிறப்பாக உள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பிரச்சாரத்தை முடக்கும் வகையில் செயல்படுவோருக்கு கரூர் தொகுதி மக்கள் தக்க பாடம் புகட்டுவார்கள்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.